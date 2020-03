Ministerstvo zahraničia dočasne vedie Richard Sulík, Ivan Korčok chce prísť čo najskôr

Potvrdil to Ivan Korčok, ktorý rezort diplomacie preberie po návrate na Slovensko a po absolvovaní povinnej karantény. V súčasnosti je ešte v Spojených štátoch amerických. "Verím, že sa mi podarí odletieť už v pondelok," povedal v nahrávke, ktorú poslal médiám. Po absolvovaní karantény sa chce naplno zapojiť do zvládnutia mimoriadnej skúšky, ktorej čelíme. Poukazoval na pandémiu nového koronavírusu. "Musíme toto celé prekonať a ministerstvo zahraničných vecí aj pod mojim vedením urobí pre to všetko," vyhlásil.

So Sulíkom a Klusom je v stálom kontakte. "V tejto chvíli niet pre ministerstvo zahraničných vecí väčšej priority, ako zabezpečiť pomoc našim občanom v zahraničí, a to najmä tým, ktorí sa ocitli v núdzi a musia sa vrátiť domov," uviedol. Pripomenul repatriáciu, ktorú organizujú. "Na ministerstve je najvyšší stupeň mobilizácie. Doslova všetky dostupné sily sú nasadené, sme súčasťou krízového štábu, a to platí aj pre naše veľvyslanectvá," doplnil Korčok.

Popritom ministerstvo podľa jeho slov zabezpečuje účasť Slovenska na rokovaniach Európskej únie. "Už v pondelok bude ďalšia konferencia cez telemost ministrov zahraničných vecí. Zúčastní sa na nej Martin Klus. Mám informácie, že by malo dôjsť k ďalšej konferencii aj na úrovni predsedov vlád," povedal Korčok.