Laššáková: Ministerstvo kultúry odovzdávam v podstatne lepšom stave, než v akom som ho prebrala

BRATISLAVA - Nová ministerka kultúry môže nastúpiť do rozbehnutého vlaku a pokračovať v začatej ceste. Myslí si to Ľubica Laššáková (Smer-SD), od piatka (20. 3.) bývalá šéfka rezortu kultúry.

Laššáková uviedla, že hoci nastupovala v zložitom, turbulentnom období, novej ministerke Natálii Milanovej (OĽaNO) odovzdáva ministerstvo kultúry (MK) v podstatne lepšom stave, v akom ho ona preberala od svojho predchodcu Mareka Maďariča. "Naozaj budem rada, ak sa to všetko dobré, čo sa podarilo, nezahodí len preto, že to prišlo počas predchádzajúcej vládnej garnitúry," povedala Laššáková, počas očakávania príchodu svojej nástupkyne v sídle ministerstva.

Verí, že sa bude pokračovať v rozbehnutých investičných projektoch, poukázala pritom na to, že veľké projekty rekonštrukcií, týkajúce sa napríklad hradu Krásna Hôrka, Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave či Štátnej opery v Banskej Bystrici, si vyžadujú kontinuitu.

Verí, že sa bude venovať i naďalej pozornosť regionálnej kultúre. "Nemožno to vnímať len cez folklór, sú to stovky inštitúcií, ktorým pomáhame prostredníctvom priamych dotácií, ale aj s pomocou Národného osvetového centra či podporných umeleckých fondov, naviazaných na štátny rozpočet," pripomenula. Laššáková aj v tomto vidí zmysel ísť ďalej. "Za dva roky sme naštartovali procesy tak, že tu stačí nasadnúť na rozbehnutý vlak, nešpekulovať, pozrieť sa, či to prinieslo efekt a ak áno, tak to v tom pokračovať," dodala.

Laššáková nastúpila na post ministerky kultúry v marci 2018 po rezignácii Mareka Maďariča, ktorý odstúpením reagoval na fakt, že došlo k vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Laššákovej nástupkyňou je Natália Milanová (OĽaNO), ktorá v predchádzajúcom volebnom období pôsobila ako poslankyňa Národnej rady SR a bola i podpredsedníčkou parlamentného výboru pre kultúru a médiá.