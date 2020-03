Šeliga môže byť kandidátom strany Za ľudí na post podpredsedu parlamentu

BRATISLAVA- Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga môže byť podľa informácií kandidátom na podpredsedu Národnej rady SR (NR SR). Samotný Šeliga to oficiálne nevyvrátil ani nepotvrdil. Podľa neho o tom momentálne stále nie je rozhodnuté. Predsedu NR SR a tiež niektorých zo štyroch podpredsedov by mali poslanci pléna voliť na ustanovujúcej schôdzi parlamentu, ktorá sa bude konať v piatok 20. marca.

„O tom, kto bude kandidátom strany Za ľudí do funkcie podpredsedu pléna, v strane ešte nie je oficiálne rozhodnuté,“ uviedol v reakcii Šeliga. Podpredsedom pléna by sa okrem Šeligu mohol stať aj podpredseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a dosluhujúci premiér Peter Pellegrini, ktorého však nemôžu poslanci parlamentu voliť na piatkovej ustanovujúcej schôdzi, keďže v čase jej konania bude stále oficiálne predsedom vlády. Vo funkcii podpredsedu NR SR by ho mali potvrdiť na nasledujúcej schôdzi.

Kandidátom strany Sloboda a Solidarita (SaS) na obsadenie postu podpredsedu NR SR je Milan Laurenčík. Potvrdiť to však ešte musí Republiková rada SaS, ktorá o tom má rokovať v pondelok 23. marca. „Pán Laurenčík je zatiaľ náhradníkom za poslanca NR SR, preto o jeho nominácii na post podpredsedu parlamentu môžu poslanci rozhodnúť až na ďalšej schôdzi. Či bude kandidátom SaS na tento post, rozhodne v pondelok republiková rada strany,“ objasnila hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková.

Jedno miesto podpredsedu NR SR má obsadiť aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). O tom, kto bude kandidátom hnutia na tento post, rozhodne poslanecký klub OĽaNO. Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomína jeden z organizátorov protestov pred komplexom Bonaparte Michal Šipoš, ktorý bol za OĽaNO do parlamentu zvolený so ziskom 12 550 preferenčných hlasov. Šéfa zákonodarného orgánu volia poslanci v tajnom hlasovaní a musí získať nadpolovičnú väčšinu všetkých zákonodarcov. Do doby zvolenia nového predsedu parlamentu riadi schôdzu doterajší predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Kandidátom na obsadenie postu predsedu parlamentu je líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.