Smer si nomináciou Blahu do čela ľudskoprávneho výboru robí srandu, povedal Matovič

BRATISLAVA - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia si nomináciou Ľuboša Blahu do čela ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR (NR SR) robí srandu. Uviedol to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a budúci premiér Igor Matovič.

Poslanci NR SR na dnešnej ustanovujúcej schôdzi zložia ústavou predpísaný sľub a zvolia si tiež vedenie parlamentu a šéfov výborov. Smer-SD navrhol za predsedu ľudskoprávneho výboru Ľuboša Blahu, ktorý počas volebného obdobia 2016 až 2020 aj napriek svojej kritike Európskej únie šéfoval výboru NR SR pre európske záležitosti.

„Smer si nomináciou Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru robí srandu. To je naozaj loptička na strane Smeru. Každý poslanec bude hlasovať v súlade so svojím svedomím. Ja určite pána Blahu, obdivovateľa režimov potláčajúcich ľudské práva, do čela ľudskoprávneho výboru nepodporím,“ povedal Matovič.

Ustanovujúca schôdza pléna sa začala dnes o 09:00. Vedie ju doterajší predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Rokovanie je za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení pre šíriaci sa koronavírus. Do budovy sa okrem poslancov, zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR (NR SR) a ochranky nedostal nikto.

Nomináciu Blahu nepodporí SaS ani Matovič

Šéf SaS Richard Sulík potvrdil, že klub SaS túto nomináciu nepodporí. Nepodporí ho ani líder OĽaNO a budúci premiér Igor Matovič. Blaha skonštatoval, že ak nová koalícia nepodporí jeho nomináciu, bude to "totalitný valec". Vysvetlil, že predstavitelia koaličných strán mali na poslaneckom grémiu problém s tým, aby predsedal zahraničnému výboru. Dodal, že problém bol aj s tým, aby poslanci z ĽSNS viedli dva parlamentné výbory.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

SaS nepodporí nomináciu Blahu na predsedu ľudskoprávneho výboru. "Pán Blaha je hanba pre túto krajinu. Už teraz viem, že celý náš klub za neho hlasovať nebude," skonštatoval Sulík. Dodal, že poslanecký klub SaS bude mať voľnú ruku pri hlasovaní o nominantoch strany ĽSNS na čelo parlamentných výborov.