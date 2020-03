Ministri sa stretnú na 200. rokovaní vlády: Preberať budú zväčša informatívne materiály

Rezort diplomacie dnes vláde predloží informáciu o výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady. Podľa materiálu rokovali lídri Európskej únie (EÚ) o Viacročnom finančnom rámci na roky 2021-2027. Dohodnúť sa však nevedeli. Proti bola skupina štyroch krajín, ktoré patria medzi takzvaných čistých prispievateľov. Tí požadovali, aby boli príspevky členských štátov na úrovni jedného percenta hrubého národného dôchodku (HND). Slovensko je súčasťou bloku 17 krajín, ktoré sa po novom volajú Skupina priateľov ambicióznejšej Európy, zložených z prevažne nových členských štátov EÚ. Ich cieľom je, aby krajiny prispievali minimálne taký objem financií ako doteraz, čo by mohlo predstavovať viac ako 1,1 percenta.

Ďalším bodmi rokovania ministrov sú Správa o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny a v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa a Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave za rok 2019.

Súčasná vláda funguje bezo zmeny právomocí, kým sa nezloží nová. Demisiu podá po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného parlamentu, ktorá sa musí uskutočniť do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. Avšak, aj po demisii bude ďalej vládnuť s plnými právomocami až do vymenovania novej vlády. Jej právomoci nie sú limitované, no nemala by riešiť zásadné otázky, ktoré sa môžu odložiť.

Vo svojich funkciách vydržali celé štvorročné obdobie vlády štyria ministri, demisiu podalo celkovo 13 ministrov. Vo funkcii sa vymenil aj predseda vlády. Turbulentné obdobie čakalo vládu v marci 2018. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, v súvislosti s ktorou sa v súčasnosti koná súdny proces, ako prvý odstúpil minister kultúry Marek Maďarič zo strany Smer-sociálna demokracia. Po niekoľkých zhromaždeniach v uliciach zvolaných pre vraždu Kuciaka a jeho snúbenice, na ktorých sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí, napokon politickú zodpovednosť vyvodil aj minister vnútra a dlhoročná dvojka Smeru-SD Robert Kaliňák. Pár dní po jeho demisii, konkrétne 15. marca 2018, odišiel z postu predsedu vlády aj trojnásobný premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico. Podaním demisie de facto skončila celá vláda. Do jej čela potom na návrh Smeru-SD prezident Andrej Kiska 22. marca 2018 vymenoval Pellegriniho a deň na to menoval aj jeho novú vládu.