Čaputová nebude vetovať 13. dôchodok: Keby som to spravila, malo by to nezvratné účinky

"Samotný zámer, aby sa finančná situácia poberateľov dôchodkov zlepšila, považujem za legitímny a opodstatnený," povedala vo svojom vyhlásení. Prijaté opatrenie je podľa nej vhodné a potrebné.

Mohlo by to mať absolútne účinky

"Uplatnenie môjho vetovacieho práva v tejto výnimočnej situácii by malo absolútne účinky, parlament v novom zložení by sa k vetu nemohol vyjadriť a zákon by nezačal platiť," skonštatovala. Zdôraznila, že najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov si nezaslúžia byť rukojemníkmi tejto situácie.

Hlava štátu však súčasne napadne novelu zákona na Ústavnom súde SR, keďže podľa nej neboli splnené zákonné podmienky pre skrátené legislatívne konanie o novele zákona. Parlament podľa nej neuviedol žiadny relevantný dôvod, ktorý by oprávňoval ísť cestou skráteného legislatívneho konania. Tvrdí, že takýto dôvod neexistoval.

Prelomenie veta novým parlamentom je vylúčené

"Keby som zákon vetovala, malo by to nezvratné účinky, keďže prelomenie veta novým parlamentom je vylúčené," povedala. Za najvhodnejšie považuje, aby sa v tejto veci vyjadril Ústavný súd SR. "Takto bude vytvorená možnosť, aby sa najpovolanejší orgán ochrany ústavnosti k tomuto procesu záväzne vyjadril," povedala. Ak podľa nej Ústavný súd SR skonštatuje problém v procese prijímania novely, poslanci NR SR budú mať možnosť to napraviť.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Prezidentka SR upozornila na to, že za 27 rokov histórie Slovenskej republiky sa nestalo, aby vláda predložila do parlamentu návrh zákona tak zásadného významu krátko pred koncom funkčného obdobia parlamentu a tak krátko pred koncom predvolebnej kampane. "Zvolený postup vlády a parlamentnej väčšiny považujem za učebnicový príklad toho, ako by sa zákony, ktoré sa týkajú takmer 1,5 milióna občanov a finančných nákladov vo výške takmer pol miliardy eur ročne, prijímať nemali," tvrdí hlava štátu.

Premiéra rozhodnutie Čaputovej potešilo

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) je veľmi spokojný s tým, že prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona k zavedeniu trinástych dôchodkov. "Som rád, že sa neotočila jednému miliónu 400 tisíc dôchodcom chrbtom a tento zákon z dielne vlády podpísala," povedal po stredajšom rokovaní vlády.

Ocenil, že sa podľa neho nedala vtiahnuť do predvolebných politických aktivít. Novela zákona bola podľa predsedu vlády schválená v parlamente legitímne a demokratickou väčšinou. "Veľmi sa teším, že na jeseň, respektíve na Vianoce slovenskí dôchodcovia dostanú sľúbený trinásty dôchodok," povedal. Priznal, že do posledného momentu sa obával, že sa hlava štátu rozhodne inak.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Richter rešpektuje právo prezidentky

Aj ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-SD) potešilo rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. "Obrátila sa na Ústavný súd SR, rešpektujeme to právo, už túto chvíľu budeme pripravovať podklady pre Ústavný súd SR, aby sme obhájili naše rozhodnutie, čo sa týka procesu," tvrdí minister.

Rozhodnutie prezidentky považuje za veľmi dobrú správu pre takmer 1,5 milióna dôchodcov na Slovensku. "Pre mňa osobne prezidentka týmto rozhodnutím potvrdila, že vie byť aj nadstranícka a vie prijímať rozhodnutia, ktoré sú v prospech ľudí," uviedol. Aj on tvrdí, že parlament schválil novelu zákona "demokratickým spôsobom".

Zdroj: Topky/Maarty

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura. Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia dostanú v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Za trináste dôchodky v parlamente štyri dni pred parlamentnými voľbami hlasovalo 88 poslancov. Uzákonenie trinástych penzií podporili poslanci za Smer-SD, SNS, ĽSNS a hnutie Sme rodina. Novelu zákona parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

Poberatelia ostatných druhov dôchodkov budú dostávať vždy v novembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku. Pri predčasných dôchodcoch pôjde v tomto roku o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy budú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur. Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov v tomto roku dosiahne 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu bude mať 1 milión 422-tisíc dôchodcov.

Poberateľ sólo starobného dôchodku dostane trinásty dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku. "V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Ak teda dôchodkyňa dostáva napríklad starobný dôchodok vo výške 450 eur a k tomu vdovský dôchodok 150 eur, bude mať nárok len na trinásty dôchodok v sume 460 eur.

Trináste dôchodky sa budú s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financovať z rozpočtu Sociálnej poisťovne. Poisťovňa pritom dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v minulom roku. Už v tomto roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur. Finančná pomoc štátu pre Sociálnu poisťovňu sa tak bude musieť zvýšiť. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.