Bratislavu zmenil koronavírus na mesto duchov: FOTO vyľudnených ulíc, v MHD miesta ako na Vianoce

Slovensko má po pondelku sedem oficiálne potvrdených prípadov nákazy koronavírusu. Ďalší štyria našinci, u ktorých vyšli testy na koronavírus pozitívne, sú v susednom Rakúsku. Práve preto hlavné mesto aj mnohé iné samosprávy pristúpili k preventívnym opatreniam. Zatvorené sú viaceré materské, základné či umelecké školy. Taktiež univerzity. Do obmedzeného režimu vstupujú aj internáty.

Rušia sa aj verejné podujatia, mnohí zamestnanci čerpajú dovolenky alebo pracujú z domu. Práve preto sa ruch, ktorým bežne Bratislava žije najmä počas pracovného týždňa, zmiernil. Dôkazom je aj to, že parkovanie v centre mesta nebolo v utorok doobeda žiadnym problémom. Inokedy sa vodiči poriadne zapotia.

Pozrite si fotografie z hlavného mesta. Zachytili ste aj vy situáciu, pod ktorú sa podľa všetkého podpísal obávaný koronavírus? Snímky alebo videá nám môžete poslať na tipy@topky.sk.

V centre mesta na Námestí SNP náš fotograf pohodlne zaparkoval. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Pravdepodobne vzhľadom na to, že mnohí zamestnanci pracujú z domu, je v uliciach vídať menej ľudí. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

V utorok ráno nebol problém nájsť v električke miesto na sedenie. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Internáty zívajú prázdnotou

Najväčšie slovenské ubytovacie zariadenie pre študentov v Mlynskej doline taktiež na pohľad zíva prázdnotou. Internáty od 11. marca vstupujú do obmedzeného režimu. Tisíce ubytovaných študentov dostali odporúčanie opustiť areál. Opatrenia by mali predbežne trvať do 21. marca.

„Napriek tomu, že v tomto momente internát opustiť nemusíte, v priebehu niekoľkých hodín sa táto situácia môže zmeniť a rektor UK môže v záujme prevencie internáty uzatvoriť. Opustiť internáty však skutočne odporúčame. Pokiaľ nastane karanténa, internáty prejdú pod špeciálny prevádzkový mód, v ktorom internáty nebudete môcť opustiť vôbec," znelo varovanie v stanovisku Univerzity Komenského. Práve preto mnohí smerovali domov.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Linka 31, ktorá je neraz doslova prepchatá študentami, momentálne jazdí aj počas pracovných dní v režime školských prázdnin. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Veľa ľudí rešpektuje odporúčania a svoj voľný čas netrávia v nákupných centrách. Je to zrejmé už z pohľadu na podzemné parkovisku v Auparku. Snímka vznikla okolo druhej popoludní. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.