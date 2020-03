Rodičia, POZOR! Koronavírus ovplyvnil aj podmienky OČR, Sociálna poisťovňa hlási zmeny

BRATISLAVA - Obávaný koronavírus dorazil už aj na Slovensko. Aktuálne je u nás potvrdených sedem prípadov, celkovo je nakazených 11 Slovákov. Postupne pribúdajú opatrenia, ktoré by mali zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy v našej krajine. Patrí medzi ne aj dočasné uzatvorenie niektorých škôl a škôlok. Čo však majú robiť rodičia, ak je ich dieťa zdravé, no potrebujú s ním zostať doma? Čerpanie dovolenky nie je jediná možnosť. Pozor! Zmenili sa totiž podmienky OČR.

Rodičia detí navštevujúcich škôlky a školy, ktoré dočasne uzatvorili pre hrozbu šírenia sa koronavírusu, si môžu po novom v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na ošetrovné. "V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Vzťahuje sa to na prípady, keď predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Po telefóne alebo formulárom

Nárok na ošetrovné na dieťa si rodič uplatní v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ak ide o zdravé dieťa do 10 rokov veku, Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená pre nariadené karanténne opatrenie a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. "Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa," tvrdí Višváder.

Ak ide o ošetrovné na dieťa nad 10 rokov veku, rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. "Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni. Dôvodom vystavenia tejto žiadosti bude diagnóza U07.2, podozrenie z infekcie COVID19," informoval Višváder.

V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia. Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

Zmeny sa týkajú aj PN-ky

V prípade žiadosti o nemocenskú dávku poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu.

Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. "Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne," uviedol Višváder.

Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie. Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku. Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

"Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy," dodal hovorca poisťovne.