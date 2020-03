MIMORIADNE Na Slovensku sa zatvárajú školy: V Bratislave všetky, koronavírus môže ovplyvniť aj maturity

Základné, umelecké i materské školy, ale aj centrá voľného času v Bratislave ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa (13. 3.) zatvorené

Koronavírus môže ovplyvniť termín písomných maturít v Bratislavskom kraji

Košický samosprávny kraj prerušil v pondelok a v utorok (10. 3.) vyučovanie na všetkých župných stredných školách, svoje brány zatvorila aj Technická univerzita v Košiciach

V Trnavskom kraji budú stredné školy a internáty počas najbližších dní zatvorené, rovnako aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Prezenčná forma výučby sa prerušuje aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Banskobystrická župa zatvára stredné školy a školské zariadenia, rektor Univerzity Mateja Bela do 22. marca prerušil výučbu

Ministerstvo školstva ruší všetky školské zájazdy do zahraničia

Úrad verejného zdravotníctva neodporúča študentom počas prerušenia výučby navštevovať hromadné podujatia

Situácia v Bratislavskom kraji

Juraj Droba, predseda BSK, po zasadnutí krízového štábu, ktorý sa konal v nedeľu, vyhlásil, že vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatka 13. marca. „Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji,“ zdôvodnil Droba.

Zatvorené budú nielen stredné školy, ale aj plavárne Na Pántoch, na Drieňovej a na Tomášikovej. Prerušenie vyučovania sa týka aj všetkých osemročných gymnázií, aj základných škôl na Dunajskej a Teplickej. ZŠ v Malinove zostáva otvorená.

Župa zatvára strednú odbornú školu v Malinove. „Dôvodom je, že najmä fakt, že veľké množstvo žiakov na stredných školách v našom kraji pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. Župa apeluje na zamestnávateľov, ak je to možné, aby dali aspoň jednému z rodičov home office,“ dodal predseda BSK.

Od utorka (10. 3.) do konca týždňa ale ostanú zatvorené všetky základné, umelecké i materské školy v Bratislave, tiež centrá voľného času. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta SR uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

Školy s prerušenou výučbou od 9. do 13. marca

GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA, Lichnerova 69, Senec

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, Bratislava

GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, Vazovova 6, Bratislava

GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA, Námestie Slobody 5, Modra

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO, Tomášikova 2, Bratislava

GYMNÁZIUM, Grösslingova 18, Bratislava

GYMNÁZIUM, Hubeného 23, Bratislava

GYMNÁZIUM, Pankúchova 6, Bratislava

GYMNÁZIUM, Senecká 2, Pezinok

GYMNÁZIUM, Ulica 1. mája 8, Malacky

HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho 1, Bratislava

KONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Dudova 4, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Myslenická 1, Pezinok

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Nevädzová 3, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Račianska 107, Bratislava

SPOJENÁ ŠKOLA, Bratislavská 44, Malinovo

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

SPOJENÁ ŠKOLA, Tokajícka 24, Bratislava

SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Lichnerova 71, Senec

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ A PODNIKANIA, Kysucká 14, Senec

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA BEAUTY SLUŽIEB, Račianska 105, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Rybničná 59, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A HOTELOVÝCH SLUŽIEB, Farského 9, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, Na pántoch 9, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, Hlinícka 1, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY, Svätoplukova 2, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MASMEDIÁLNYCH A INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ, Kadnárová 7, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA, Sklenárova 1, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Bullova 2, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Sokolská 6, Modra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Strečnianska 20, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ, Račianska 190, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Vranovská 4, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL, Ivanská cesta 21, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VINÁRSKO-OVOCINÁRSKA, Kostolná 3, Modra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Myslenická 1, Pezinok

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Hálova 16, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Ulica Karola Adlera 5, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Zochova 9, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ, Drieňová 35, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Strečnianska 20, Bratislava

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Záhradnícka 44, Bratislava

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, Sklenárova 7, Bratislava

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU JOSEFA VYDRU, Dúbravská cesta 11, Bratislava

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Ostredková 10, Bratislava

TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Dunajská 13, Bratislava

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM, Teplická 7, 831 02 Bratislava

JAZYKOVÁ ŠKOLA PALISÁDY 38, 811 06 Bratislava

Zdroj: FB/Bratislavský kraj

Škôlku na Palkovičovej ulici zatvorili pre učiteľku infikovanú koronavírusom

U učiteľky materskej školy v bratislavskom Ružinove potvrdili v pondelok ráno testom nový koronavírus. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

Cambridge International School v Bratislave a MŠ Prešovská 28 budú zatovrené od 9. do 22. marca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil karanténne opatrenia a prerušil výučbu od pondelka (9. 3.) do 22. marca na Cambridge International School v Bratislave a v Materskej škole Prešovská 28 s jej elokovaným pracoviskom na Palkovičovej 11/A.

SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií ostane zatvorená do 15. marca

Od pondelka do nedele (15. 3.) je prerušená výučba aj na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií Kadnárová 7, a to v súvislosti s potvrdením nového koronavírusu u priateľa študentky tejto školy.

Bratislavské univerzity zatvorené od 9. do 21. marca

UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Režim internátov

Internáty vstupujú do obmedzeného režimu prevádzky. „Odporúčame všetkým ubytovaným opustiť areál VMĽŠ. Od stredy (11. 3.) zároveň obmedzíme rozsah poskytovaných služieb (strava, údržba, atď.). Tieto opatrenia budú v súlade so stanoviskom UK a STU predbežne trvať do 21. 3.,“ stojí v stanovisku UK. „Napriek tomu, že v tomto momente internát opustiť nemusíte, v priebehu niekoľkých hodín sa táto situácia môže zmeniť a rektor UK môže v záujme prevencie internáty uzatvoriť. Opustiť internáty však skutočne odporúčame. Pokiaľ nastane karanténa, internáty prejdú pod špeciálny prevádzkový mód, v ktorom internáty nebudete môcť opustiť vôbec.“

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave zatvorená od 9. do 20. marca

Zdroj: FB/VŠVU / AFAD

Vysoká škola múzických umení v Bratislave je zatvorená od 9. do 14. marca

Zdroj: vsmu.sk

Základná škola Hlboká zatvorená od 9. do 18. marca

Preventívne sa uzatvára aj Základná škola na Hlbokej ceste v Starom Meste. Tá zostane od pondelka 9. marca do 18. marca zatvorená. „Niektoré z detí boli v priamom kontakte s potvrdenými infikovanými osobami,“ píše sa v stanovisku školy.

Zdroj: staremesto.sk

Koronavírus môže ovplyvniť termín písomných maturít

Nový koronavírus môže zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji. „Určite berieme toto do úvahy, zatiaľ hľadáme s riaditeľmi stredných škôl riešenie, aby ten proces nebol prerušený. Ale ak by výrazne narástol počet ochorení tento týždeň, budeme hľadať spôsob, ako posunúť termín maturít. Zatiaľ však takto otázka nestojí,“ povedal Droba.

Situácia v Trnavskom kraji

Stredné školy a internáty v pôsobnosti kraja budú počas najbližších dní zatvorené. Vyučovanie je nateraz prerušené od utorka 10. do piatka 13. marca aj na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. „Je veľká pravdepodobnosť, že univerzity budú na území kraja takisto uzatvorené,“ doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič. Rušia sa aj kultúrne podujatia.

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave už rozhodlo, že od 10. do 24. marca bude prezenčné vyučovanie dočasne prerušené.

Zdroj: fmk.sk

Situácia v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj prerušil v pondelok a v utorok (10. 3.) vyučovanie na všetkých župných stredných školách, zatvorené zostali aj školské internáty. Technická univerzita v Košiciach prerušila od 9. marca na dva týždne výučbu. Informoval o tom denník Korzár.

Situácia v Banskobystrickom kraji

Preventívne opatrenia sa týkajú všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, medzi ktoré patria stredné školy a školské zariadenia. Od dnešného poludnia do 22. marca sa prerušuje výučba na Univerzite Mateja Bela. Od 9. marca až do odvolania zostanú zatvorené všetky kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, divadlá, osvetové strediská a pod.) v pôsobnosti BBSK.

Zdroj: FB/Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Situácia v Nitrianskom kraji

Od 9. marca od 22. marca sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre prerušuje prezenčná forma výučby. „Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach,“ upozorňuje vedenie UKF.

Zdroj: FB/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ministerstvo školstva ruší všetky školské zájazdy do zahraničia

Ministerstvo s okamžitou platnosťou ruší všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia. Tiež návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. „Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil, najmä do Talianska,“ uviedol odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.

Hlohovec zatiaľ školy nezatvára, situácia sa však môže zmeniť

Po zasadnutí krízového štábu vyplynulo, že v tomto čase sa školy v Hlohovci nezatvárajú, situáciu budú zástupcovia krízového štábu priebežne monitorovať. „Upozorňujeme rodičov, že situácia sa môže kedykoľvek zmeniť a môže dôjsť k zatvoreniu škôl. V školách sú prijaté sprísnené hygienické opatrenia a nariadený pravidelný zdravotný skríning detí,“ uviedla hovorkyňa mesta.