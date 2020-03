Generálna prokuratúra pristúpi k prevereniu postupu pri voľbách: Zamerali sa na Petržalku

BRATISLAVA - Zákonnosť postupu bratislavskej Petržalky pri príprave februárových parlamentných volieb preverí Generálna prokuratúra (GP) SR. Týka sa to niekoľkých prípadov zosnulých zapísaných vo voličských zoznamoch. Podnetmi sa zaoberá aj samotná mestská časť, ktorá v tejto súvislosti ako dôvod nevylučuje kombináciu faktorov. Petržalka je v rámci Slovenska jediná s takýmto problémom.

"Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán dňa 29. februára 2020, t. j. v deň konania volieb, prijala uznesenie, ktorým podnety doručené v súvislosti so zoznamami voličov, ktoré mali obsahovať aj osoby, ktoré už zomreli, postúpila Generálnej prokuratúre SR," uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Podnety zároveň štátna komisia postúpila aj mestskej časti ako orgánu zodpovednému za vedenie stáleho zoznamu voličov. Iné kompetencie totiž nemá. Podľa Petržalky nie je zatiaľ možné pomenovať presné príčiny. Mestská časť celú vec vyhodnocuje a nevylučuje, že mohlo ísť o kombináciu faktorov.

"Nechceme sa vyviňovať, no neželaným komplikáciám sa ani pri najlepšej vôli nedá úplne vyhnúť a s veľkosťou volebného obvodu a množstvom naviazaných povinností rastie pravdepodobnosť pochybenia," povedal Daniel Bernát z referátu komunikácie z verejnosťou petržalského miestneho úradu. Zároveň priznal, že takýto problém nenastal pri žiadnych z troch vlaňajších volieb. Poznamenal, že mestská časť sa v súčasnosti sústredí na prevenciu, aby k podobným situáciám už nedošlo, respektíve aby do čo najvyššej miery eliminovala toto riziko do budúcnosti.

"Na základe vyhodnotenia tohto prípadu pristúpi k zavedeniu konkrétnych doplnkových kontrolných mechanizmov na technickej i personálnej úrovni," podotkol Bernát, podľa ktorého mestská časť neostáva bez sebareflexie, prijíma svoju časť zodpovednosti a dotknutým občanom sa ospravedlňuje. V Petržalke bolo na voľby do Národnej rady (NR) SR vytvorených 96 volebných okrskov. Volebná účasť dosiahla 64,99 percenta, čo bola vôbec najnižšia účasť v rámci Bratislavy.