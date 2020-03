Matovič chce podporiť investigatívnych novinárov sumou 10 miliónov eur ročne: Toto je ich reakcia

Vedúci investigatívnych projektov denníka Sme Adam Valček zase upozorňuje, že uvoľnenie desiatich miliónov eur pre fond by mohlo ovplyvniť zdravú hospodársku súťaž na mediálnom trhu. Podľa bývalej investigatívnej novinárky, ktorá v súčasnosti šéfuje Nadácii Zastavme korupciu, Zuzany Petkovej, by sa vláda mala skôr sústrediť na „opravu legislatívy, ktorá brzdí slobodnú žurnalistiky na Slovensku“. S nápadom finančne podporiť novinárov, ktorí by dohliadali na kroky novej vlády, prišiel líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič.

Vagovič si nemyslí, že za nápadom zriadiť fond na podporu investigatívy, ktorý by niesol meno zavraždeného Jána Kuciaka, je zlý úmysel. Zároveň ale dodáva, že ak by novinári na niečo také pristúpili, uplietli by si na seba bič, ktorý by mohol znížiť ich dôveryhodnosť v očiach verejnosti. Novinári totiž nemajú také technické možnosti pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti ako polícia, prokuratúra či súdy. „Ak by im niečo uniklo, alebo by nejaký prípad nezverejnili, pretože by ho nevedeli preukázať, konšpirátori by ich okamžite upodozrievali, že si ich kúpila vláda, ktorej týmto spôsobom kryjú chrbát,“ podotkol.

Podľa neho novinári od politikov, ktorí dostali v týchto voľbách dôveru verejnosti, očakávajú úplne iné veci. „V prvom rade to, že štát poskytne ochranu investigatívnym novinárom aj bežným ľuďom, keď pôjdu tvrdo po krku mafii a oligarchom. Že politici si z nás neurobia terč ako predchádzajúca vládna garnitúra, ktorá nesie nepriamu zodpovednosť za vraždu Jána a Martiny. A že budú dôsledne dodržiavať infozákon, odpovedať na naše otázky a vyvodzovať zodpovednosť aj pri najmenšom podozrení z korupcie a klientelizmu,“ prízvukoval.

Petková hovorí, že u mnohých šéfredaktorov avizované zámery Matoviča vyvolali oprávnené obavy, že vláda si chce novinárov kúpiť, alebo že sa chce vybrať cestou Maďarska, kde boli kritické médiá ekonomicky likvidované. Zároveň doplnila, že všetko by záviselo od štruktúry fondu. „Ako by ten fond fungoval, koho by podporoval, aké by boli mechanizmy na to, aby podporoval nezávislú investigatívu a čo by vláda urobila, keby výsledkom tejto investigatívy bola nejaká veľká kauza, na ktorej by vláda mala padnúť,“ povedala. Vláda by sa podľa Petkovej mala sústrediť skôr na opravu legislatívy, ktorá brzdí slobodnú žurnalistiku na Slovensku, a potom uvažovať o špeciálnych nástrojoch, akými ďalej podporovať investigatívu.

Podporu investigatívnej žurnalistiky je možné dosiahnuť aj inými nástrojmi

Valček si myslí, že desať miliónov eur je veľká suma pre takýto fond a uvoľnenie takého balíka peňazí môže ovplyvniť zdravú hospodársku súťaž na mediálnom trhu. Podporu investigatívnej žurnalistiky je podľa neho možné dosiahnuť aj inými nástrojmi. Napríklad veľkou novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zrýchlením súdnych sporov, ktoré s infozákonom súvisia, dôsledným dodržiavaním infozákona, zvýšením parlamentnej kontroly tajných služieb či reformou tlačového zákona.

„Pred zriadením fondu sa tiež treba zamyslieť v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, či by nebolo efektívnejšie prostriedky vo výške desať miliónov eur investovať napríklad do Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie alebo Protimonopolného úradu a rozšíriť im kompetencie tak, aby si oni mohli zriadiť svoje analyticko-investigatívne jednotky, ktoré by s médiami spolupracovali,“ uviedol Valček.

Líder OĽaNO chce poskytnúť investigatívnym novinárom sumu desať miliónov eur ročne, aby z peňazí mohli financovať vyšetrovanie korupčných a iných káuz minulých, ale aj novovznikajúcej vlády. Ako dnes Matovič vysvetlil, fond by mala spravovať stavovská organizácia investigatívnych žurnalistov. „Preto nevidí problém v tom, že by malo byť nejaké prepojenie medzi vládnou mocou a novinármi platenými zo štátnych peňazí,“ povedal. Podľa neho si novinári postrážia osobnú integritu. „Je to idea, poďme hľadať cestu, ako to spraviť. Je to dobrý nástroj, aby sme mali po Slovensku kopu Jánov Kuciakov,“ dodal.