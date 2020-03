Matovič po stretnutí lídrov utekal do televízií: Sulíkov odkaz po večeri a Kiskov náhly odchod

BRATISLAVA - Nádejná vládna koalícia sa včera večer zúčastnila na spoločnej večeri. Možný premiér Igor Matovič okamžite smeroval do televíznych relácii. V každej z nich povedal nejaké perličky. Prezradil aj to, čo hovoril Richard Sulík po odchode z večere, ale aj to, prečo predseda Za ľudí Andrej Kiska celý večer podstatne uponáhľal.

Matovič v relácii Na hrane priznal, že ešte unavený stále nie je. "Zatiaľ to na mňa nedoľahlo, dúfam, že to cez víkend nejako prespím," dodal. Tiež si zrejme nebude vedieť zvyknúť na ochranku okolo seba. "Vraj sa tam dá podpísať reverz, a nechajú vás "napospas osudu"," povedal Matovič, ktorý sa dokonca vtipným spôsobom priznal, že bude ochranke dokonca unikať a skúšať ich výdrž.

Matovič vysvetľoval aj to, prečo celú večeru uponáhľal predseda Za ľudí. "Andrej Kiska chcel byť ešte dnes večer so svojou rodinou a má na to vážne dôvody," povedal nádejný premiér. "Chceli sme si dať aj veľké jedlo, bola to nakoniec len nejaká malá paštéčka," poznamenal Matovič. "Kolegom som pri stole hovoril, aby sme sa stali spoločenstvom dôvery a nechceme, aby napríklad voliči slabších strán žili v strachu, že im ideme zobrať voličov," priznal šéf OĽaNO.

To bude o niečom inom, ako bola Radičovej vláda

"Keď sme išli z tej večere na tlačovku, tak Richard Sulík povedal, že "To je hneď z prvého stretnutia jasné, že to bude úplne o niečom inom, ako za Radičovej vlády", na čo som sa ho spýtal, že prečo. Vtedy vraj každý voči niekomu kul pikle. Bugár sa tváril inak a v skutočnosti si myslel niečo iné, Dzurinda sa nejak tváril a v skutočnosti si myslel niečo iné. Ja som mal naozaj pocit úprimný a že nikto sa na nič nehrá," povedal po večeri Matovič.

Možný budúci premiér reagoval aj na slová Petra Pellegriniho, podľa ktorého vláda 4 roky nevydrží. "Petrovi Pellegrinimu by som len chcel odkázať, že to už čo je len za hanbu, keď taký poloblázon z Trnavy ich porazil na hlavu," povedal Matovič, ktorý dodal, že dosluhujúci premiér 12 rokov kryl mafiu.

Nech sa Pellegrini pozrie na vlastný klub

Peter Pellegrini zároveň kritizoval druhy osobností v klube OĽaNO. Zmienil sa aj o tom, že sú tam predavači športových potrieb, či kňazi. "Pellegrini by si mohol naštudovať náš klub lepšie a keď už sme pri tom, nech sa pozrie na klub, v ktorom bude pôsobiť on. Má tam vešticu, ktorá to má na papieri," povedal Matovič s odkazom na niekdajšiu primátorku Humenného Janu Vaľovú.

Matovič priznal, že sa Kollára pýtal na problematiku štátnych bytov. "Tento súboj názorov budeme počúvať v pondelok o tretej na pôde NBS. Bude tam aj pán Štefan Hollý zo Sme rodina aj pán Richard Sulík. Uvidíme, či sa to dá realizovať alebo je to cesta zarúbaná," povedal Matovič. Zároveň priznáva, že je v úplne novej roli, kedy umierňuje konflikty, pričom ich niekedy vyvolával.

Matovič neprezradil meno budúceho ministra vnútra no povedal, že OĽaNO rozhodne má právo na to, aby ho obsadila práve tento rezort. Zdôvodňuje to hlavne charakteristikou hnutia, ktorá je protikorupčná. Rovnako nevie ešte odpoveď na to, kedy bude vláda kompletná. "Mohol by som vám zopakovať tú pani zo Smeru, ktorú majú na kandidátke," opäť zažartoval Matovič.

"Priznávam, že som sa hanbil za doterajších ľudí, ktorí nám vládli štýlom tlačového vyhlásenia bez otázok novinárov. To je aká úcta novinárom? Treba sa pýtať do poslednej otázky," odkázal novinárom Matovič. Ten má zároveň ambíciu do domácností zasielať noviny s výsledkami jednotlivých ministerstiev za jednotlivé mesiace s výkazom, čo spravili.

Sľuby nás spojili

Matovič bol večer tiež hosťom v spravodajskej televízii TA3 v Téme dňa. "To, čo nás presvedčilo, aby sme sa spojili, boli naše predvolebné sľuby, ktoré treba splniť," povedal Matovič na margo spoločnej večere lídrov. "Strane Za ľudí podľa výsledkov vychádzajú necelé 2 rezorty. Myslím si, že to k tomu patrí. Aj my aj SaS aj Kollár by chceli viac rezortov, ale budeme musieť rešpektovať ľudí vo voľbách," povedal Matovič na adresu delenia ministerstiev.

Igor Matovič pripomína, že Richard Sulík iniciuje pracovnú skupinu. "Skúsime rozviazať ruky podnikateľov. Ak budú vyššie mzdy, bude viac peňazí. Ak bude viac peňazí, bude viac daní," uvádza líder OĽaNO. Ten pripomína, že zodpovednosť za štátny rozpočet zatiaľ stále drží vláda Petra Pellegriniho. "On má v rukách kľúče od miešačky. Musíme sa pozrieť, aký ten stav po vláde Smeru po 12 rokoch bude. Teraz na poslednú chvíľu podpisujú kopu zmlúv, ktoré zasiahnu rozpočet. Chcú to stihnúť kým sa dá. Môžeme prísť do špajze, ktorá bude celá vykradnutá," priznáva víťaz volieb.

Po vzore Babiša

Čoskoro vládne OĽaNO si stojí za tým, že nechce zvyšovať dane. "Nemôžeme fungovať takto, že pár podvodníkov bude kradnúť naše spoločné a našim deťom budú vešať dlhy na krk," povedal Matovič v kontexte témy DPH a vratiek. Ten pripomenul model, ktorý začal fungovať v Česku pod záštitou vlády Andreja Babiša. "Tam to funguje a karuselové podvody tam nehrozia, ale našim politikom to zjavne nevyhovovalo. Babiš vyšliapal chodníček," skonštatoval zahraničím inšpirovaný Matovič, ktorý povedal, že vláda Smeru tu nechala dieru, ktorá podvodníkom umožňuje ďalej robiť podvody.

"Hľadajme tú cestu. Raz keď novinár niečo napíše, áno, nech sa dotknutý vyjadrí a má priestor a nie hneď, že ich bude žalovať o tisíce eur," hovoril Matovič opäť o téme investigatívnych novinárov, ktorým pri pohľade na prsty mnohým štátnym úradníkom často padajú až likvidačné žaloby. "Presne preto hovoríme o otvorenej vláde ale aj otvorenej opozícii, čo tu doteraz nebolo," vyhlásil Matovič na margo spomínaných poslaneckých prieskumov, ktoré sú často "zabité" vládou. O tejto problematike tiež kvarteto hovorilo na včerajšej večernej tlačovej konferencii.