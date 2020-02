VOĽBY 2020 Kollár verí, že sa Sme rodina dostane do vlády

Boris Kollár

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

BRATISLAVA - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár ešte nevie, či sa do vlády dostanú, no pre média uviedol, že pevne verí, že sa im to podarí. Podotkol, že pocit má dobrý a zdôvodnil to tým, že mu množstvo jeho voličov posiela fotografie a správy ako odvolili.