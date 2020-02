V Bratislave mali dobiť Benjamina (18), prasknutá lebka a boj o život: Podľa polície je všetko inak!

BRATISLAVA - V utorok večer malo dôjsť v bratislavskej Devínskej Novej Vsi k otrasnému incidentu. Matka 18-ročného Benjamina opísala, že jej synovi ublížili. Mal mať krvácanie do mozgu aj prasknutú lebku. Podľa jej slov po neobjasnenom incidente bojoval o život. Vzhľadom na reakciu polície je ale, zdá sa, všetko inak.

Ako uviedla matka Benjamina, mladíkovi mali ublížiť 25. februára medzi 21. a 22. hodinou v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Žena na sociálnej sieti pátrala po možných svedkoch incidentu, keďže sama netušila, kde presne k nemu došlo ani kto má jeho zranenia na svedomí.

Napísala, že niekto mu ublížil tak, že má silné krvácanie do mozgu, prasknutú lebku a bojuje o život. "Prosím Vás, keď ste niečo videli, počuli, napíšte mi. Už je ohlásené dohľadové centrum aj jeho priatelia zisťujú, čo sa mohlo stať," uviedla s tým, že jej nejde o pomstu, ale o záchranu jeho života a o to, aby bola Devínska Nová Ves bezpečnejšia.

Slovo proti slovu

Verejnosť samozrejme incident šokoval. Okamžite pribúdali reakcie, že mladíkovi prajú skoré uzdravenie. Našli sa však aj také, v ktorých ľudia, čo údajne Benjamina osobne poznajú, reagovali, že sa pohybuje v problémovej partii. Zároveň ho mnohí obhajovali, že nie je žiadny vagabund. Dohady ale napokon zastavilo vyjadrenie polície.

"Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV sa na základe medializovanej správy začali ex offo touto vecou okamžite zaoberať," reagovala pre topky.sk bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková. Uviedla, že v rámci šetrenia polícia zistila, že trestné oznámenie v tejto súvislosti nebolo podané na žiadnom z útvarov Policajného zboru.

Mladík sa podľa jeho profilu na sociálnej sieti venuje bojovému umeniu, páči sa mu stránka Slovanu aj hnutia ultras. Práve to podľa všetkého ľudí podnietilo k myšlienkam, že ak by aj došlo k bitke, nemusel v nej byť úplne nevinne. Zdroj: facebook:B.B.

"Rovnako bolo preukázané, že chlapec sa nenachádza, a ani sa nenachádzal v bdelej kóme, ani v umelom spánku tak, ako to bolo uvedené vo zverejnenom statuse na sociálnej sieti," doplnila.

Podľa Martiniakovej chlapec komunikuje a okrem poranenia na hlave, pod ktoré sa pravdepodobne podpísal pád na zem, u neho nezistili iné zranenia, ktoré by nasvedčovali tomu, že došlo k fyzickému napadnutiu jeho osoby.

Alkohol v krvi

Všetko podčiarkuje aj fakt, že v krvi Benjamina sa podľa polície potvrdila prítomnosť alkoholu. Hovorca záchranárov Jozef Minár sa vyjadril, že volanie na tiesňovú linku dostali o 22.11 hod. a mierili do rodinného domu. Tam 18-ročného mladíka ošetrili pre povrchové poranenie hlavy. "Bol aj pod vplyvom alkoholu," potvrdil aj Minár.

Prostredníctvom sociálnej siete sme sa obrátili aj na Benjaminovu matku. Tá však zatiaľ na naše správy nereagovala. Sama v komentároch pod prvotným príspevkom uviedla, že nevie, kde k incidentu došlo, jej syna mal niekto "dotiahnuť" domov. Po tom, ako polícia jej slová označila ako hoax, však napísala reakciu, ktorú tiež zverejnila v komentároch na jednej z facebookových skupín.

So stanoviskom polície sa nestotožňuje. "Ich tvrdenia vôbec nekorešpondujú so stavom, čo má syn. I pre toto som vec neriešila cez políciu," obhajovala svoje dieťa aj napriek všetkému. Či teda mali v prípade prsty aj iní ľudia, alebo sa pod zranenia Benjamina podpísal možný pád pod vplyvom alkoholu, ako sa domnieva polícia, by ale mohli preukázať svedkovia. V prípade, že medzi nich patríte, kontaktujte políciu.