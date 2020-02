Posledná mimoriadna schôdza: Nechýbali silné emócie! Koalícia pretlačila 13. dôchodok, opozícia po veľkým tlakom

Posledná mimoriadna schôdza parlamentu je za nami. V tomto zložení už poslancov zrejme neuvidíme. Šéf parlamentu Andrej Danko sa rozlúčil s poslancami a poďakoval im za štyri roky práce. Napriek tomu sa poslanci nevyhli emóciám. Opozícia hovorila o nezákonnosti schôdze a preto na dva dni zablokovala rečnícky pult. Koaliční lídri kritizovali šesticu nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého, že sa správajú v parlamente neúctivo. Mimoriadna schôdza trvala šesť dní. Konflikty však nastali aj v končiacej koalícii.

Blokáda parlamentu: Prerušil ju premiér Pellegrini

Na poslednej mimoriadnej schôdzi sa mali pôvodne schvaľovať dve sociálne opatrenia Smeru, jeden návrh z dielne SNS a spoločne mali rozhodnúť o Istanbulskom dohovore a vysloviť nesúhlas s jeho schválením. To všetko malo byť schválené v skrátenom legislatívnom konaní s čím mala značná časť poslancov problém a schôdzu bojkotovala. Minulý utorok preto po začiatku schôdze sa šesť poslancov spolu s tortou postavilo k pultu.

Umelá torta potiahnutá marcipánom mala symbolizovať pomyselnú „svadbu medzi Smerom, SNS a ĽSNS“. Poslanci nakoniec spali v parlamente dve noci. Danko, Pellegrini a poslanci Smeru tento spôsob kritizovala. Vadili im fotky Martina Poliačika v ponožkách, poslanci v pyžamách a pizza na pôde parlamentu. Nakoniec však blokádu na tretí deň prerušil premiér Peter Pellegrini svojím prejavom. Keďže ho šestica nepustila k pultíku, za čo si vyslúžili piskot v sále, premiér rečnil z provizórneho pultu.

Po úvodných slovách však poslanci protestne odišli. „Cítim naozaj hanbu za to, čo dnes opozícia predvádzala a plánuje predvádzať v parlamente,“ uviedol. „Premiér začal dobre, že sa hanbí. Potom to už išlo dolu kopcom. Mal by sa hanbiť a dúfam, že hanbiť sa bude,“ reagoval Beblavý.

Zradcovia okolo Galka

Mimoriadna schôdza sa nakoniec otvorila vďaka bývalým sulíkovcom a súčasným poslancom Demokratickej strany Ľubomírovi Galkovi, Jozefovi Rajtárovi, Natálii Blahovej, Vladimírovi Slobodovi, Miroslavovi Ivanovi, Radoslavovi Pavelkovi a Renáte Kaščákovej. Okrem nich sa totiž prezentovali len strany Smer, SNS a ĽSNS a nezaradení poslanci, ktorí tradične koalíciu podporovali – Martina Šimkovičová, Peter Marček a Rastislav Holúbek a bývalí poslanci ĽSNS Juraj Kolesár a Jana Nehézová. Po otvorení schôdze sa na bývalých liberálov zniesla obrovská vlna kritiky a viacerí ich označili za zradcov.

Galko rozhodnutie svojich poslancov najprv komentoval na sociálnej sieti a po prerušení schôdze aj na tlačovej konferencii. Všetci prítomní svoje konanie obhajovali tým, že sú zodpovední poslanci, ktorí pracujú pre ľudí. „My nehráme žiadne politické hry,“ povedala na tlačovke Blahová. Galko sa potom bránil, že neexistovala žiadna opozičná ani iná dohoda. „S nikým zo Smeru ani SNS sme nehovorili,“ hájil svoje konanie.​

Na sociálnej sieti sa objavil aj komentár predsedu DS Michala Kravčíka. Napísal, že sa poslanci okolo Galka rozhodli podieľať na volebnej korupcii a stratili jeho dôveru. Na predsedníctve sa však poslanci vyjadrili, že stoja za svojimi poslancami a nikoho z kandidátky nevylúčili.

Kollár a jeho postoj

Ďalší sporný postoj mal aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Ten od začiatku avizoval, že skrátené legislatívne konanie nepodporí a označil celú schôdzu za predvolebnú korupciu podobne, ako zvyšok demokratickej opozície. Napriek tomu však vyzýval opozíciu, aby trinásty dôchodok podporili. Kollár sám tento zákona predkladal dvakrát. Do potýčky v sále sa dostal s Erikom Tomášom zo Smeru. Kollár mal k trinástym dôchodok naozaj horlivý prejav a v sále kričal.

„Je mi jedno, že sa na mňa nas*rie aj celá opozícia. Raz keď máme v programe trinásty dôchodok, budem za neho hlasovať. Ja budem hlasovať za vašu volebnú korupciu, pretože myslím na ľudí,“ kričal líder Sme rodiny. Po prejave na neho Tomáš reagoval s faktickou poznámkou. „Vy ste boli proti trinástemu dôchodku, lebo ste nezahlasovali za schôdzu,“ kričal. Kollár sa smial. „Môžete sa smiať priblblo, ako chcete,“ povedal Tomáš a dodal, že sa Kollár spriahol s opozíciou proti trinástemu dôchodku. Kollár následne za trináste dôchodky zahlasoval. Líder Sme rodina potom niekoľkokrát zopakoval, že sa nechce zapáčiť opozícii ani koalícii, ale hlasuje za návrh, ktorý je podľa neho dobrý.

Vulgárne gestá

Nielen páni sa dostali do sporu. Jana Cigániková, tímlíderka pre zdravotníctvo v SaS, a Jana Vaľová, poslankyňa Smeru takisto podľahli emóciám. Vo verných hodinách jedného z rokovacích dní padali naozaj ostré výčitky. Poslanci SaS totiž čítali počas rozpravy všetky kauzy Smeru. Po prejavoch opozície sa k slovu prihlásila Vaľová, Cigániková vykríkla z miesta. „Ja nie som zmätená,“ povedala Vaľová. „Zmätená ste vy, keď ste si dali dole nohavičky na bilboardoch,“ dodala.

Zúfalý Danko ich upozorňoval, aby hovorili k téme. Potom sa však k mikrofónu dostala Cigániková, ktorá hovorila o tom, že Smer chce rozdávať dôchodcom „z nakradnutých peňazí“. Cigániková svoj prejav zakončila vztýčeným prostredníkom. Vaľová to ihneď povedala Dankovi. „Teraz takto mi ukázala,“ povedala Vaľová a gesto zopakovala. Cigániková sa smiala. „To nemyslíte vážne,“ reagoval Danko, ktorý avizoval, že si vyžiada kamerové záznamy. Medzi ženami sa strhla ďalšia hádka kvôli vulgárnemu gestu a zúfalý Danko celú situáciu upokojoval. „Poprosím vás, verím, že takéto gestá sa tu neudiali.“

Fico vs. Bugár

Spory však nastali aj medzi Smerom a stranou Most-Híd. Ešte pre pár týždňami boli ich vzťahy stabilné, pár dní pred voľbami si nevedeli prísť na meno. Béla Bugár totiž odmietol na mimoriadnu schôdzu prísť a zahlasovať. Fico to zo začiatku nechápal, potom sa jeho rétorika zostrila. Bugár sa následne rázne vyjadril, že do koalície so Smerom ani s kotlebovcami určite nepôjde. Spravil tak prostredníctvom zmluvy s občanmi Slovenska, preto je to podľa neho teraz iné, ako pred štyrmi rokmi. „Zmluva Bélu Bugára a občanov Slovenska“ obsahuje aj záväzok bojovať proti „akejkoľvek forme extrémizmu a proti ľuďom, ktorí vyvolávajú napätie a potom profitujú zo strachu“.

„Tlačovka pána Fica je krásny školský príklad, ako sa dá zaútočiť na niekoho, kto má iný názor,“ povedal Bugár. Ani Fico sa nenechal zahanbiť a včera v ďalšej reakcii pritvrdil. „Máme tu zradcu so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár. Bude to božia spravodlivosť, ak sa Bugár a jeho strana po voľbách nedostanú do parlamentu,“ uzavrel bývalý premiér.

Smer už na mimoriadnej schôdzi a ani do budúcna neráta s hlasmi Mosta-Híd. Odmieta tvrdenia svojho koaličného partnera, že koalícia so Smerom strane poškodila. „Ak si niekto sám poškodil, tak to bola lenivosť Bélu Bugára a jeho ľudí v strane Most-Híd (...) Ja som presvedčený, že nebudú v parlamente a taká by mala byť božia spravodlivosť,“ dodal. Vo voľbách im podľa vlastných slov praje nie 4,99, ale 2,99 percenta hlasov voličov.

Presadiť sa podarilo len trinásty dôchodok

Emotívny na počas poslednej schôdze bol nakoniec aj Andrej Danko. Ten mal totiž na otvorenie mimoriadnej schôdze jednu podmienku – presadiť zrušenie diaľničných známok. Nakoniec sa však tento návrh nedostal ani na rokovanie, keďže parlament nebol uznášaniaschopný. Spočiatku to síe presadiť mali, no Danko sa potom vyjadril, že „má toho po krk“ a spustil hlasovanie na Facebooku. Pokiaľ by väčšina bola proti zrušeniu, stiahol by to. Následne sa vyjadril, že celý Facebook je podľa neho hlúposť.

Poslanci napokon s krátenom legislatívnom presadili len trinásty dôchodok. Prídavky na deti neprešli, podľa Fica nebola na tom zhoda medzi koaličnými partnermi. Zrušenie diaľničných známok nakoniec stiahli z rokovania. Poslanci stihli prerokovať ešte Istanbulský dohovor, ktorí zamietli. Prezidentka Zuzana Čaputová v stanovisku uviedla, že sa k obom schváleným veciam vyjadrí po voľbách a nenechá sa zatiahnuť do predvolebnej kampane. Na novej vláde tak ostali len prídavky na deti. Kto o nich bude rozhodovať, to uvidíme po voľbách.