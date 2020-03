Danko sa vzdá postu predsedu SNS: Tvrdá kritika bývalého člena strany, Danko si robil, čo chcel!

BRATISLAVA - Slovenská národná strana utrpela vo voľbách obrovskú porážku. Líder Andrej Danko neskrýval sklamanie. Na dvoch povolebných tlačovkách však z neúspechu vinil médiá i ostatné strany. Nakoniec avizoval, že celé vedenie SNS položí na sneme svoje funkcie. Už bývalý stranícky kolega Štefan Zelník to vidí inak. Podľa neho Danko strane pomohol dostať sa na výslnie, no zároveň ju aj pochoval. Danko dnes oznámil, že sa vzdáva postu predsedu SNS.

Súčasná koalícia utrpela vo voľbách veľkú porážku. SNS získala vo voľbách len niečo vyše troch percent a do parlamentu sa nedostala. Rovnako ani Most-Híd so ziskom niečo vyše dvoch percent. Smer skončil druhý. Vedenie SNS položí funkcie na najbližšom sneme. Andrej Danko to avizoval na tlačovku po voľbách. Už bývalý člen strany Štefan Zelník spustil obrovskú kritiku na stranu. Podľa neho je Dankova vina, že strana takto dopadla.

Bola to doba eufórie! Potom si Danko začal upevňovať moc

Ešte 4. marca na sociálnej sieti napísal, že Danko síce dostal SNS pred štyroma rokmi opäť do parlamentu, no postupne sa začala situácia meniť. Danko si získal dôveru členov a všetci mu verili. V SNS boli v tom čase podľa Zelníka viaceré krídla a boli obavy, že by sa mohlo vrátiť pôvodné vedenie. Danko vtedy opakovanie zdôrazňoval, že stranu neovládajú oligarchovia a voči nikomu nemá záväzky. „Prakticky o všetkom mohol rozhodovať sám. Nemali sme dôvod neveriť mu. Bola to doba eufórie,“ napísal.

Postupne si však Danko začal upevňovať moc. „Začal meniť jemu nepohodlných funkcionárov. Keď sme pochopili, o čo ide, bolo už neskoro, schyľovalo sa k voľbám. Akýkoľvek rozkol v strane by mohol poškodiť pozíciu SNS,“ napísal s tým, že sa nechce vyviňovať ani ospravedlňovať.

Už nemôžem mlčať

Dnes vydal Zelník vyhlásenie, v ktorom informoval, že odstúpil z funkcie podpredsedu SNS a zároveň sa vzdal aj členstva v strane. „Voľby jasne ukázali na konkrétneho človeka, ktorý sa najväčšou mierou pričinil o stratu dôvery a z toho vyplývajúcej podpory. Nie som alibista, ale už nemôžem mlčať.“ Zelník chce svojím odchodom prinútiť Danka k urýchlenému odchodu. „Strana musí čím skôr prejsť svojou strastiplnou katarziou,“ myslí si Zelník.

Za neúspechom strany nevidí nijaké vážne osobné chyby, zámerné zlyhania, ani vážnejšie pochybenia poslancov SNS v parlamente či ďalších členov strany. „Chyby počas štyroch rokov postupne kopil najmä jej predseda. Vďaka jeho osobe a rozhodnutiam sa SNS stala terčom často veľmi oprávnených kritických, niekedy až sarkastických posmeškov. Pracovať v takom prostredí bolo veľmi náročné a nesmierne vyčerpávajúce,“ priznal Zelník.

Každý náznak kritiky bol umlčaný

Vedenie strany sa podľa Zelníka dopustilo zásadnej chyby, ktorou bolo to, že nedokázali Danka primäť k tomu, aby sa o veciach rozhodovalo odborne a tímovo. „V skutočnosti sme mu to tolerovali. Odmietol zapracovať demokratické princípy do stanov SNS. Každý náznak kritiky bol v strane umlčaný. Na snemoch neprebiehala žiadna diskusia. Pod vedením Andreja Danka strana postupne opustila hodnoty a odborný prístup k riešeniu problémov,“ konštatoval bývalý člen SNS.

Danko sa vzdá postu predsedu

Podľa Zelníka Danko neurobí očakávaný krok a neodíde z funkcie. „Jeho sebareflexia je totižto skutočne minimálna, resp. viac hraná, ako úprimná. Jeho túžba po moci a manipulácii s ňou je každému už všeobecne známa,“ napísal Zelník. Dnes však líder SNS informoval, že sa funkcie predsedu strany vzdá a celé vedenie odstúpi zo svojich postov. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Dodala, že nové vedenie strany vrátane predsedu sa bude voliť na sneme 9. mája.

„Predseda SNS sa svojej funkcie, tak ako aj celé vedenie SNS, vzdá. Je prirodzené, že prichádzajú po neúspechu strany emócie, príchody aj odchody členov strany. Je nám ľúto, že taká kritika podpredsedu Zelníka nezaznela skôr, a to v správny čas a na inom mieste, ako je facebook,“ uviedla Škopcová v reakcii na odchod Zelníka zo SNS.

Slovensko, prepáč

Podľa Zelníka boli voľby pre SNS vysvedčením od ľudí. „Nechceli sme však našu vnútrostranícku špinavú bielizeň prať pred voľbami na verejnosti, preto sa dnes môže mnohým zdať, že sme s ním vlastne mlčky súhlasili a za to musíme niesť veľkú časť zodpovednosti. Osobne rešpektujem vôľu Slovenska, preto s pokorou a na protest proti praktikám Andreja Danka odchádzam zo Slovenskej národnej strany,“ uviedol Zelník.

„Nemôžem ďalej spolupracovať s takým vierolomným človekom, ktorý oklamal nielen členov SNS, ale aj obyvateľov Slovenska. Úprimne priznávam aj svoj podiel viny z pozície podpredsedu SNS, za ktorú sa všetkým ešte raz hlboko ospravedlňujem. Slovensko: Prepáč!“ dodal.