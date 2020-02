Poslanci ukončili MIMORIADNU SCHÔDZU: Posledné dva návrhy neprešli, Danko sa rozlúčil s parlamentom

koalícia s pomocou poslancov Sme rodina, ĽSNS a nezaradených poslancov včera schválila 13. dôchodok a odmietla Istanbulský dohovor

prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že sa k schváleným zákonom vyjadrí po voľbách a nenechá sa vtiahnuť do predvolebnej kampane deň pred moratóriom

poslanci dnes majú rokovať a hlasovať o prídavkoch na deti a zrušení diaľničných známok, ani jeden z týchto zákonov už zrejme neprejde

11:37 V sále je všeobecný súhlas. Poslanci hlasujú za ukončenie schôdze. Poslanci schválili ukončenie mimoriadnej schôdze. „Želám vám úspešný politický boj a ďakujem vám ako predseda parlamentu za štyri roky práce,“ povedal Danko na záver s tým, že vláda v tomto zložení sa už nestretne.

11:36 Národná rada opäť nie je uznášaniaschopná, Danko navrhuje zvolať grémium, aby si ujasnili postup. Grémium však nemusí byť, ak sa lídri opozičných strán dohodnú.

11:35 Poslanci budú opäč hlasovať o skrátenom konaní k prídavkom na deti. Návrh uvádza opäť Erik Tomáš.

11:34 Predstavitelia strany Smer-SD žiadajú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby novelu zákona k zavedeniu trinástych dôchodkov podpísala ešte do sobotňajších parlamentných volieb. „Požiadali sme prezidentku o prijatie. Toto je situácia, kedy by sa mala pani prezidentka v maximálnej miere prejaviť ako nadstranícka,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Strana Smer má podľa neho veľký záujem na tom, aby hlava štátu prijala definitívne rozhodnutie k trinástym dôchodkom ešte do parlamentných volieb. Nárok na trinástu penziu bude mať podľa ministra 1 milión 423 tisíc penzistov. „Je to veľmi veľká skupina ľudí, ktorá očakáva zvýšenú podporu,“ povedal.

11:20 Prezidentka žije v inej dimenzii

Prezidentka Zuzana Čaputová sa spolieha na to, že príde vláda, ktorá urobí všetko naopak ako táto vláda. Médiám to dnes povedal Andrej Danko. „Prezidentka žije v inej dimenzii. Ja som to videl, keď sme rokovali o Istanbulskom dohovore. Prišla so stanoviskom, ktoré jej napísali poradcovia Mazák a Procházka, nedala si povedať a nedalo sa s ňou pohnúť ani vľavo, ani vpravo. Principiálne si stojí na pozícii, že sa spolieha na svoj tím. Takisto si myslím, že to odhadla tak, že má čas a spolieha sa na to, že príde vláda, ktorá urobí všetko naopak ako táto vláda,“ uviedol Danko.

11:08 Národná rada nie je uznášaniaschopná. Danko odložil hlasovanie na 11:30, ak to neprejde, navrhuje schôdzu ukončiť.

11:07 Šéf parlamentu informuje poslancov, že návrh zákona na zrušenie diaľničných známok vláda stiahla. Nasleduje hlasovanie o skrátenom konaní k prídavkom na deti.

11:00 Danko zahajuje šiesty rokovací deň mimoriadnej schôdze.

10:27 Poslanci Dobrej voľby súhlasia s 13. dôchodkami

Ďalšia mimoparlamentná strana Dobrá voľba uviedla, že súhlasí s týmto opatrením, aj keď nepodporovala zvolanie mimoriadnej schôdze. Nezaradení poslanci za túto stranu zahlasovali za dôchodok. Strana Dobrá voľba nepodporovala mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa o 13. dôchodkoch rokovalo.

„Nemyslíme si, že bola úprimná, ani dôvody na formu skráteného rokovania. Avšak tak, ako som sa vyjadril viackrát mediálne, ak by prišlo ku konečnému hlasovaniu, nezradíme náš sľub a program. Sme za spravodlivejšie dôchodky, najmä u tých najnižších, ktorí niektorí odrobili 40 rokov ako učitelia a žijú z nedôstojného príjmu,“ uviedol v stanovisku pre médiá líder Dobrej voľby Tomáš Drucker. Strana tiež uvádza, že má opatrenia, ako finančné prostriedky zabezpečiť aj na 13. dôchodok. „Rodičov, naopak, chceme odmeniť nižšími daňami od počtu detí, lepším prístupom k bývaniu, škôlke a podporou zamestnávateľov, ktorí zamestnajú matky s viac deťmi,“ dodal Drucker.

10:19 KDH nebude navrhovať zrušenie 13. dôchodku

Podľa mimoparlamentnej strany KDH však nemá krytie v štátnom rozpočte. „Strana Smer-SD a ich nová koalícia schválila 13. dôchodok, ktorý nemá krytie v štátnom rozpočte. Nemáme problém so zvyšovaním dôchodkov, pokiaľ to možnosti rozpočtu dovoľujú,“ uviedlo v stanovisku pre médiá KDH, ktoré nebude navrhovať zrušenie 13. dôchodku.

„Budeme zodpovedne hľadať možnosti, ako nájsť dodatočné zdroje na to, aby mohol byť vyplatený. Niečo sa bude dať ušetriť, niečo sa bude dať vybrať viac a využijeme ešte jednu možnosť, ako získať dodatočné zdroje,“ priblížilo KDH. Tým riešením má byť opatrenie zamerané na preukazovanie pôvodu majetku.

„Ak si ľudia vypýtajú vládu zmeny, tak už teraz môžeme odkázať všetkým tým Ficom, Vážnym, Dankom a Kollárom, nech si prichystajú doklady, ako nadobudli svoje majetky. Zákony treba ctiť a zákon hovorí, že dôchodky treba vyplatiť. Rovnako však zákon hovorí, že pôvod majetku treba preukázať,“ dodalo KDH s tým, že ak politici nebudú vedieť preukázať, ako k majetkom prišli, prípadne ich rodinní príslušníci, mali by byť v zmysle zákonov speňažené. „Takto získané prostriedky budú účelovo viazané na doplnkový odvod do Sociálnej poisťovne na výplatu 13. dôchodku,“ tvrdí KDH.

10:08 Minister práce Ján Richter má tlačovku. Témou je výzva prezidentke Zuzane Čaputovej.

9:45 Takýto postup avizoval predseda parlamentu Andrej Danko už v utorok. Po neúspešnom hlasovaní povedal, že prerokuje možnosť stiahnutia návrhu alebo iné technické riešenie situácie s premiérom Petrom Pellegrinim.

9:20 Vláda v stredu ráno na svojom mimoriadnom rokovaní schválila späťvzatie návrhu na zrušenie diaľničných známok. Parlamentu sa v uplynulých dňoch opakovane nepodarilo odhlasovať skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu. Nebude sa teda ním viac zaoberať.

9:00 Schôdza zrejme nezačne o deviatej, ako včera oznámil Fico. Poslanci budú zrejme rokovať až o 11, kedy má byť hlasovanie.

Na začiatku nikto nevedel, ako sa piaty deň mimoriadnej schôdze vyvinie. Nakoniec však trinásty dôchodok schválili. V sále sa strhol búrlivý potlesk. Trinásty dôchodok prešiel vďaka hlasom 88-ich poslancov.

Pomohli kollárovci aj kotlebovci

Okrem SNS a Smeru zahlasovali všetci poslanci hnutia Sme rodina, Eduard Adamčík z Mosta-Híd a nezaradení poslanci Rastislav Holúbek, Martin Šimkovičová, Peter Marček (ex Sme rodina), Juraj Kolesár, Milan Špánik (ex ĽSNS), Katarína Cséfalvayová, Peter Kresák a Martin Fedor (ex Most-Híd, súčasne sú členmi strany Dobrá voľby, ktorú vedie Tomáš Drucker).

Boris Kollár pritom argumentoval tým, že nespravili nič, čo by predtým nedeklarovali. Za skrátené konanie nehlasovali a trináste dôchodky mali v programe (a predkladali) už predtým. Nasledovalo hlasovanie o schválení nesúhlasu s Istanbulským dohovorom, čo parlamentom prešlo aj s pomocou hlasov OĽaNO. Po zamietnutí dohovoru sa strhol ešte búrlivejší potlesk. Koaliční poslanci sa postavili spolu so sympatizantmi na balkóniku, medzi ktorými bol aj kňaz Marián Kuffa.

Prídavky na deti a zrušenie diaľničných známok je zrejme pasé

Zdá sa, že zrušenie diaľničných známok a prídavky na deti už nebudú cieľom koalície. Sociálne opatrenie Smeru a návrh SNS sa koaliční nebudú snažiť presadiť. Robert Fico aj Andrej Danko sa vyjadrili, že dnes sa uvidí. Pri prídavkoch na deti nie je v strane zhoda. Zrušenie diaľničných známok bolo predmetom ankety strany SNS, v ktorej sa vyše 18-tisíc ľudí vyjadrilo, že je proti. Fico sa na spoločnej tlačovke Smeru a SNS opäť na adresu Bélu Bugára vyjadril, že je zradca.

Igora Matoviča nazval psychopatom z Trnavy. Zároveň poďakoval opozičným poslancom, ktorých nemenoval, že pomohli k tomu, aby sa trinásty dôchodok schválil. Danko sa vyjadril, že takto mali stáť po schválení zákonov na tlačovke aj predchádzajúce štyri roky.

Čaputová sa vyjadrí až po voľbách

Prezidentka Zuzana Čaputová sa na adresu trinástych dôchodkov a zamietnutia Istanbulského dohovoru vyjadrila, že to bude riešiť po voľbách. „Prezidentka sa k prerokovaným zákonom na parlamentnej schôdzi vyjadrí až po voľbách. Na posúdenie zákonov jej začne plynúť 15-dňová lehota potom, ako jej budú doručené,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

„Prezidentka rešpektuje vôľu poslancov parlamentu pri nevyslovení súhlasu s ratifikáciou Istanbulského dohovoru a ďalší postup bude koordinovať s Ministerstvom zahraničných vecí SR, ako je to pri medzinárodných zmluvách obvyklé. Prezidentka teda bude postupovať štandardným spôsobom a nemá dôvod vyjadrením svojho postoja k prerokovávaným zákonom vstupovať do končiacej sa predvolebnej kampane, a to len jeden deň pred volebným moratóriom,“ dodal v stanovisku hovorca prezidentky.