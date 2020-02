VOĽBY 2020 Ďalšia zo záverečných debát: Lídri najsilnejších strán v jednom ringu, príde aj Pellegrini

v štúdiu televízie Markíza by sa mali stretnúť Peter Pellegrini (Smer-SD), Michal Truban (PS/Spolu), Igor Matovič (OĽaNO), Marian Kotleba (ĽSNS) a Andrej Kiska (Za ľudí)

Peter Pellegrini by mal prerušiť hospitalizáciu napriek odporúčaniam lekárov a objaviť sa na televíznej obrazovke

diskusiu moderuje Michal Kovačič, debata začína o 20:30 večer

ONLINE

20:45 Pellegrini uviedol na jedno z antikampaňových videí Smeru, že sa zasmial a že ho nevidel. Kiska sa bráni, že nikdy nepovedal, že tu prijmeme migrantov. „Pán Pellegrini, vy viete, že som nikdy nebol za kvóty,“ povedal Kiska. „Pán premiér, vy zakaždým klamete,“ povedal Truban s tým, že klamal aj v prípade migrantov, výrokov Kisku. „Však ja mám s vami len takú skúsenosť,“ povedal. Premiér sa v pozadí zasmial.

20:42 „Pán Pellegrini, je mi vás úprimne ľúto,“ povedal Matovič. „Šak aj mne vás,“ reagoval Pellegrini. „Nemyslel som si, že podleziete latku Erika Tomáša, ktorý vyťahuje takúto špinu,“ doplnil Matovič. Kiska povedal, že ide o jasnú volebnú korupciu a že toto hlasovanie potvrdzuje budúcu koalíciu Smeru s ĽSNS.

20:40 „Toto sú slová pána Trubana, ktorý povedal, že robotníci sú čvarga,“ reagoval premiér. „Hovorí to človek, ktorý sa nerozumiem politike.“ Pellegrini reagoval aj na Matoviča a povedal, že je usvedčený daňový podvodník a obviňuje ho, že vťahoval do toho svoju matku.

20:39 „Dôchodci sa budú mať dobre práve vtedy, keď pošleme do dôchodku politikov, ktorí to majú na svedomí,“ povedal Truba s tým, že nechcú naskakovať na volebnú korupciu.

20:38 Kiska chce, aby dôchodcovia dostávali vyššie dôchodky pravidelne. „Musíme sa sústrediť v prvom rade na to, čo ich trápi,“ povedal.

20:37 „Prezidentku presviedčať nebudeme, prezidentka je svojprávna,“ povedal Matovič a dodal, že aj keby to schválila, budú sa v prípade úspechu pokúšať nájsť zdroje.

20:36 „Ja som spokojný, ale nie kvôli spolupráci, ale kvôli dôchodcom,“ povedal Kotleba s tým, že sa snažil cez sociálne siete presvedčiť kollárovcov aj matovičovcov. „Bohužial, Igor Matovič nehlasoval,“ povedal.

Zdroj: reprofoto tv markíza

20:35 Debata sa začína aktuálymi témami, a to schválením 13. dôchodku. „Ja sa nesmierne teším a je to dobrá správa pre tisíce dôchodcov, ktorí žijú na Slovensku,“ povedal Pellegrini. „Zdroje sa nájdu,“ povedal premiér.

20:33 V debate vystúpia lídri najsilnejších strán - koalície PS/SPOLU Michal Truban, strany Za ľudí Andrej Kiska, líder ĽSNS Marian Kotleba, líder Smeru Peter Pellegrini a líder OĽaNO Igor Matovič.

20:30 Debaty by sa mal zúčastniť aj premiér Peter Pellegrini, ktorý na posledných dvoch debatách chýbal kvôli chorobe. Ako poobede informoval tlačový odbor Úradu vlády, aj napriek odporúčaniam lekára prerušil hospitalizáciu. Zajtra ho čaká služobná cesta do Moskvy.

20:25 Diskusia sa o pár minút začne.

Voľby sa blížia

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov. Slovenských voličov čaká ešte jeden predvolebný súboj, ktorý sa medzi najsilnejšíimi kandidátmi začne zajtra o 20:15 na verejnoprávnej RTVS.

Slovensko navyše zavádza špeciálnu volebnú linku. Informačná linka je prístupná od pondelka 24. 2. do soboty 29. 2., a to v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára, bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.