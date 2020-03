VOĽBY 2020 Predseda KDH Hlina: Ak neuspejeme, v pondelok sa vzdám funkcie

BRATISLAVA Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré sa po voľbách v marci 2016 po prvýkrát od svojho vzniku nedostalo do parlamentu, čaká s najväčšou pravdepodobnosťou podobný scenár aj tento rok. Predseda Alojz Hlina pripustil, že to nevyzerá dobre. Po neúspechu KDH je rozhodnutý vzdať sa funkcie a poveriť vedením podpredsedu Pavla Zajaca. Sledujte náš ONLINE priamo z volebnej centrály hnutia!

​ kresťanskí konzevatívci trávia volebnú noc v Galérii Umelka, ktorú si vybrali ako symbolické miesto, kde sa v roku 1989 začala tvoriť naša sloboda

čakajú na rozhodnutie voličov, či im dajú dostatok hlasov, aby sa po štyroch rokoch mimo parlamentu doňho opäť vrátili

predbežné výsledky nie sú pre hnutie optimistické

predbežné výsledky volieb môžete sledovať na tomto odkaze

ONLINE

04:18 Ďakujeme za pozornosť.

04:10 Volebná centrála KDH sa vyprázdňuje, organizátori upratujú priestory a nálada je úplne sklesnutá. Hostia, ktorí tu ešte ostali, debatujú v skupinkách.

03:45 Spolustraníci venovali Hlinovi dlhý a búrlivý potlesk, sem-tam vyhŕkla aj slza.

03:30 Kresťanskí demokrati strácajú optimizmus. Po sčítaní hlasov z vyše 85% okrskov je ich šanca na úspech veľmi nízka. Majú 4,76%. "Všetky hriechy na mňa," vyhlásil sklamaný Hlina pred spolustraníkmi a prítomnými hosťami.

03:25 Predseda Alojz Hlina oznámil, že ak KDH neuspeje, vzdá sa v pondelok funkcie. Ako povedal, podľa výsledkov s neúspechom treba rátať. Vedením strany poverí súčasného podpredsedu Pavla Zajaca. Ak by sa kresťanským demokratom podarilo dostať do parlamentu, na čele hnutia ostane.

Zdroj: foto: topky

02:45 Percentá hnutia síce po sčítaní hlasov z viac ako 60% okrskov síce nie sú optimistické, kresťanskí demokrati sa však nevzdávajú a náladu si zlepšujú ľudovou hudbou.

02:15 Po sčítaní hlasov z 51% okrskov má KDH 4,88%. Nálada začína byť vážnejšia, aj Alojzovi Hlinovi zmizol úsmev z tváre. Vyjadrenia sú opatrnejšie. Obávajú sa, že ľudia vo väčších mestách, ktorých výsledky ešte nie sú známe, dali svoj hlas skôr liberálnym stranám.

02:00 Pozrite si fotogalériu z atmosféry vo volebnej centrále KDH.

VOĽBY 2020 V KDH panuje optimizmus predošlé nasledujúce

01:20 Situácia pre KDH pripomína podľa europoslanca Ivana Štefanca voľby v roku 2016, kedy chýbalo málo hlasov na to, aby sa hnutie dostalo do parlamentu. „Dnes to vyzerá tiež tak, že to bude tesné. Ale my veríme,“ zhodnotil.

„Treba povedať, že tieto voľby nie sú len o KDH, ale tieto voľby boli predovšetkým o konci Roberta Fica. Je dobrou správou, že sme svedkami konca jednej éry. To, že to bude tvrdý dopad, asi nikto nečakal, ale je to dobrá správa pre Slovensko. O tom, ako bude vyzerať, sa rozhoduje v týchto chvíľach a my sme toho svedkami,“ vyjadril sa europoslanec Ivan Štefanec.

Po napätej volebnej noci ho čaká príjemná nedeľa. „Ja som na Slovensku každý týždeň, ale tentokrát je to pre mňa o to dôležitejšie, že sú nielen veľmi dôležité parlamentné voľby, ale že máme rodinnú oslavu pri príležitosti tretích narodenín vnučky a narodenia nášho vnúčika, na čo sa veľmi teším,“ dodal.

Zdroj: foto: topky

00:45 Straníci sledujú priebežné výsledky a všetci opýtaní veria, že to pre Kresťanskodemokratiké hnutie dopadne dobre a prekročia 5 percentnú hranicu.

00:15 Vo volebnej centrále vládne napätá atmosféra, všetci dúfajú v čo najlepší výsledok. Hostia živo diskutujú o očakávaných výsledkoch.

23:50 Členke predsedníctva KDH Caroline Liškovej nezmizol úsmev z tváre ani po exit polle. "Sledujeme výsledky a s rešektom budeme čakať na definitívu," povedala. Dúfa, že kresťanskí demokrati dopadnú dobre.

Zdroj: foto: topky

23:30 "My sme vedeli, že tancujeme na hrane, a tak si asi počkáme úplne do konca. Každá minúta teraz bude pre nás trvať hodinu a musíme byť pozitívni, lebo kresťanskí demokrati musia byť pozitívni," skonštatoval.​

„My sme demokrati a demokrati rešpektujú výsledok volieb. Čiže treba ho rešpektovať. Čo to urobí v praxi uvidíme. Možno aj z toho ako to teraz vyzerá by bolo asi dobré, keby tam bola jedna strana, ktorá jednak že má históriu a jednak je, my sme z toho urobili nadávku na Slovensku, že je štandardná, ale KDH je štandardná, normálna, príčetná, demokratická strana, takže pre pokoj tých vecí by bolo dobré, keby tam jedna taká bola,“ reagoval Hlina na exit poll. Ako podotkol, nehovorí, že teraz tam taká nie je.​

Zdroj: foto: topky

23:10 Výsledky exit pollu, podľa ktorého hnutie získalo 5,1%, prijal predseda KDH Alojz Hlina s kamennou tvárou. Potešilo ho však, že sa nenaplnili hrozby víťazstva ĽSNS.

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

22:55 Napätie vo volebnej centrále rastie. Prítomní čakajú na zatvorenie všetkých volebných miestností a prvé výsledky z exit pollu.

22:40 Kým predseda KDH Alojz Hlina strávil pokojný deň vychádzkou na Griňavu, podpredseda Pavol Zajac zo Sedlísk v okrese Vranov nad Topľou sa dopoludnia riadne zahrial. Pred dlhou cestou do Bratislavy musel riešiť domáce resty. „Dnešný deň som stihol urobiť niečo u seba na dvore, lebo som to v posledných dňoch zanedbal. Okrem iného mi krtko vyryl na mojom pozemku krtince a musel som s tým niečo urobiť a trošku aj so psom som musel urobiť nejaké poriadky. Potom sme už išli voliť s manželkou aj so svokrou, ktorú už treba odviezť do volebnej miestnosti a na obed som už cestoval do Bratislavy,“ opísal svoje volebné predpoludnie.

22:05 Vo volebnej centrále je už aj predseda KDH Alojz Hlina. Prišiel v dobrej nálade, no bez manželky a dcéry, ktoré ho sprevádzali pri volebnom akte. "Bude to napínavé, poviem úprimne. S pokorou budeme čakať. Urobili sme všetko, čo sme mohli, či to bude dosť, uvidíme," povedal novinárom.

„Ja som večný optimista, aj keď niekedy sa mi vpíše obava do tváre,“ zhodnotil svoje pocity z nadchádzajúcich výsledkov volieb. Ako povedal, „určite sa dalo urobiť viac,“ avšak myslí si, že urobili „skoro maximum“.

22:00 Do volebnej centrály prišiel podpredseda KDH Pavol Zajac. „Očakávame výsledok nad 5 percent a že KDH sa vráti do prvej politickej ligy na Slovensku,“ povedal novinárom. Ako podotkol, má dobrý pocit, no volič rozhodne o tom, či tú úzku hranicu 5% „prejdeme alebo nie.“

Zdroj: topky

21:45 Hostia a novinári čakajú na predsedu KDH Alojza Hlinu, ktorý by mal prísť po 22:00.

VOĽBY 2020 FOTOgaléria z volebnej centrály KDH predošlé nasledujúce

21:00 Hovorca hnutia Stanislav Župa vytvára podmienky pre novinárov. Organizátori dolaďujú posledné "chybičky krásy".

20:40 Do volebnej centrály KDH sa schádzajú postupne pozvaní hostia. Pripravujú sa aj novinári na sledovanie volebnej noci.

20:32 Caroline Lišková, ktorá je najvýraznejšou ženskou tvárou hnutia, tiež zverejnila fotku z volebného aktu a teraz už len čaká, ako dopadnú výsledky. "Pre lepšiu a spravodlivejšiu budúcnosť," napísala.

Zdroj: foto: Fcebook.com

20: 28 Podpredseda hnutia Milan Majerský, ktorý je presedom Prešovského samosprávneho kraja zdieľa na svojom facebookovom profile fotky zo zasneženej prírody. "Odvoliť, vykonať antistresovú prechádzku na chatu Plesnivec a čakať ako to celé dopadne," napísal pod ne.

20:15 Členka predsedníctva KDH Caroline Lišková riešila celkom úsmevnú príhodu. Pre predvolebný stres zabudla niekoľko mesiacov šaty v čiastiarni a spomenula si na ne až deň pred voľbami.

20:10 Hlasovací lístok vhodil do urny aj europoslanec Ivan Štefanec. „Voľby som už stihol a potešilo ma, že som si musel vystáť aj rad. Želám všetkým tú pravú voľbu, priatelia!,“ napísal.

Zdroj: foto: Facebook/Ivan Štefanec

20:07 Alojz Hlina bol voliť dopoludnia spolu s manželkou a jednou z dcér na základnej škole na Mudroňovej ulici v bratislavskom Starom Meste. Druhá dcéra volila poštou z Holandska.

20:05 Hlina tri dni pred voľbami zdieľal na Facebooku fotku z domáceho prostredia, na ktorej mu manželka pred poslednou predvolebnou diskusiou prišíva manžetu na oblek. "Žena, ktorá vie byť na titulke francúzskeho Elle, ale vie mi aj prišiť manžetu na oblek," vyznal sa.

20:00 Volebnú noc trávia kresťanskí demokrati v bratislavskej Galérii Umelka, v priestoroch Umeleckej besedy Slovenska, kde sa začali písať naše ponovembrové dejiny. "Verím, že na mieste, kde naša sloboda vznikala, sa dozvieme dobrú správu aj pre jednu normálnu, poctivú, nepopulistickú, príčetnú, demokratickú, kresťansko-demokratickú stranu," okomentoval Hlina výber volebnej centrály.

Kresťanskodemokratické hnutie sa podľa výsledkov predvolebných prieskumov pohybuje na hranici zvoliteľnosti do Národnej rady SR. O to napínavejšia volebná noc jej členov čaká. Po tom, ako sa pred štyrmi rokmi hnutie po prvý raz v histórii nedostalo so ziskom 4,94 percenta hlasov do parlamentu, vzdal sa dovtedajší predseda Ján Figeľ svojej funkcie.

V júni 2016 prevzal do rúk kormidlo Alojz Hlina na sneme v Ružomberku, kde o tom rozhodli delegáti v tajnom hlasovaní. KDH sa snaží viesť ako modernú konzervatívnu stranu ľudového typu, ktorá sa orientuje na prorodinnú politiku.

KDH sa ako neparlamentnej strane podarilo ako druhej najúspešnejšej strane uspieť v regionálnych voľbách. Rovnako bolo druhou najúspešnejšou stranou v komunálnych voľbách. Obhájili tiež pozície v eurovoľbách, kde majú dvoch europoslancov.

Bookmakeri dávali KDH šance na postup do NR SR, no podľa posledného prieskumu kleslo pod 5-percentnú hranicu zvoliteľnosti a tak bude určite zaujímavé sledovať, či sa naplní optimistický alebo pesimistický scenár. ​ Alojz Hlina sľúbil, že za každý hlas, ktorý získa KDH vo voľbách, vysadia jeden strom.

"Po sobote budem buď politikom alebo sa vrátim do podnikania. Baví ma tvoriť, niečo vytvárať. Či to bude v politike alebo v podnikaní, rozhodne sa zajtra . Nebojím sa ani jednej a ani druhej varianty. Nemáš sa čoho báť, ak si spravodlivý. Tak sa píše v žalme," napísal deň pred dnešnými voľbami politik na svojom facebookovom profile.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov, Strana Hlas pravice stiahla celú svoju kandidátnu listinu v prospech strany SaS, tak ich v boji zostalo 24.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55.000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.