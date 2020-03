VOĽBY 2020 Zajac odporúča členom KDH, aby si najskôr naštudovali stanovy

BRATISLAVA – Dočasný predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac odporúča všetkým členom strany, aby si najskôr naštudovali jej stanovy a až potom medializovali svoju nespokojnosť s rozhodnutiami vedenia strany. Uviedol to v reakcii na členov predsedníctva krajskej rady (KR) KDH v Trenčíne, ktorí medializovali svoju nespokojnosť s dočasným poverením Pavla Zajaca za predsedu hnutia. Informoval o tom hovorca KDH Stano Župa.

Zajac je podľa KR v Trenčíne priamo zodpovedný za súčasný stav KDH a za to, že žiaden kandidát z Trenčianskeho kraja nebol na volebnej kandidátke KDH vyššie, než na 32. mieste. Podľa členov KR by sa tak ani v prípade volebného úspechu KDH nedostali do parlamentu výrazné osobnosti, ktoré budovali a udržovali hnutie v regiónoch.

Zajacovi tiež vyčítajú, že ako člen predsedníctva je zodpovedný za trieštenie hlasov a nespoluprácu kresťanských síl v parlamentných voľbách. Predsedu hnutia žiadajú o okamžité zvolanie rady KDH, na ktorej by riešili post dočasne povereného štatutárneho zástupcu hnutia, ktorý bude mať morálne predpoklady doviesť hnutie do snemu strany.

Pavol Zajac v reakcii uviedol, že jeho poverenie dočasným zastupovaním strany bolo v súlade so stanovami strany, ktoré povoľujú odstupujúcemu predsedovi poveriť vedením strany iba podpredsedov strany a predsedu poslaneckého výboru. „Moje poverenie zastupovať predsedu KDH mi automaticky vyprší 17. 3. 2020, keď podľa stanov skončí moje funkčné obdobie podpredsedu KDH. Preto som sa po konzultácii a odporúčaní Predsedníctva KDH rozhodol zvolať mimoriadny Snem KDH na 14. marca, ktorý si zvolí predsedu a podpredsedov KDH,“ povedal Zajac.

Upresnil, že zvolanie snemu bolo potrebné ešte pred 17. marcom, aby sa zabezpečila legitimita predsedu strany a aby si strana splnila zákonné povinnosti, napríklad vo vzťahu k Ministerstvu vnútra SR. „Toto bol jediný a úprimný úmysel, pre ktorý som zvolal tento mimoriadny snem,“ dodal Zajac. Dočasný predseda dopredu avizuje, že na sneme nebude kandidovať na post predsedu KDH.

Pavol Zajac sa ujal funkcie dočasného predsedu KDH po odstúpení Alojza Hlinu. Ten sa svojej funkcie vzdal v nedeľu 1. marca nadránom, keď bolo takmer isté, že sa KDH nedostane do parlamentu. Kresťanskí demokrati dosiahli v sobotných voľbách do NR SR podporu 4,65 percenta voličov. Svoj hlas im odovzdalo vyše 134-tisíc ľudí.