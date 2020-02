Predvolebné harakiri alebo zúfalý pokus! Galkovci si zavarili podporou koalície: DS sa rozpadá, zradca, odkazujú voliči

NAŽIVO Galkovci vysvetľujú svoje hlasovanie za otvorenie schôdze:

Nehráme hry, tvrdí Blahová

Brífing Galkovcov sa o chvíľu začne. Úvodné slovo si zobrala Natália Blahová "Bola riadne zvolaná schôdza a my sme prišli do práce ako zodpovední poslanci a až do 29. februára tu pre ľudí budeme," povedala poslankyňa na úvod s tým, že nehrajú žiadne politické hry.

"Dôchodkyňa, ktorá má dôchodok 300-400 eur a jej manžel pôvodne. Ukazovala mi, že nemajú na obed a jej manžel chodí na liečenie, ktoré ich stojí 500 eur. Ľudí nezaujíma politikárčenie, ale zaujíma ich, či pre nich pracujeme," obhajuje sa Jozef Rajtár. Zopakoval, že neprišli politkárčiť, ale robiť pre ľudí.

"My sme túto schôdzu nezvolali a boli sme stiahnutí z kampane. Počúvame ľudí a na tejto schôdzi sa mali prerokovať návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú viac ako 2 miliónov ľudí na Slovensku. Kedykoľvek, keď sa budú mať prerokovať takéto návrhy zákonov, tak my poslanci DS prídeme na túto schôdzu a budeme o týchto bodoch rokovať, bezohľadu na to, či to bude deň pred voľbami, alebo po voľbách," vysvetľuje Ľubomír Galko.

S predsedom Kravčíkom sme volali, bude to v poriadku

Galko s Kravčíkom telefonoval tesne pred tlačovkou. Na rokovaní klubu si s ním toto hlasovanie vraj vydiskutujú a bude "všetko v poriadku". Galko povedal, že s nikým zo Smeru a SNS nerokovali. "My sme Smerákov zatvárali," argumentoval Galko.

Prehľad hlasovania dokazuje, že poslanci Demokratickej strany hlasovali za otvorenie schôdze Zdroj: NR SR

Mimoriadna schôdza bola otvorená vďaka tomu, že sa prezentovali aj piati odídenci z SaS okolo Ľubomíra Galka. Na úvod sa prezentovali Galko, Blahová, Sloboda, Kaščáková a Rajtár. Vďaka tomu sa prezentovalo 77 poslancov a schôdzu otvorili. Nezaradení poslanci z PS/Spolu následne schôdzu blokovali, až kým ju predseda NR SR Andrej Danko nepresunul na zajtra.

Galko tvrdí, že s nimi nikto nerokoval

"Z politických strán, ktoré si hovoria "demokratická opozícia" s nami nikto nerokoval, nikto z nich nebol sa s nami dohodnúť na nejakom spoločnom postupe," písal a snažil sa vysvetliť dianie po hlasovaní Galko, ktorý tiež hlasoval za otvorenie.

Prvý zverejnil status Ľubomír Galko, v komentároch sa začali objavovať kritizujúce postoje Zdroj: Facebook/Ľubomír Galko

Lavína kritiky

Pod statusom Galka a rovnako tak pod najnovším príspevkom Natálie Blahovej sa v rýchlosti začali množiť početné komentáre, v ktorých sa ich ľudia pýtajú, prečo schôdzu otvorili. "To je absolútne nepochopiteľné,", "Pokrytecké, inak sa to povedať nedá," či "Takže Sulík a tí, čo ostali v SaS, boli tí zlí? Naozaj?," a mnohé ďalšie komentáre, ktoré sa začali objavovať pod statusmi galkovcov nemajú konca.

Pod posledným statusom poslankyne Blahovej sa množia negatívne komentáre Zdroj: Facebook/Natália Blahová

Ľudia nenechali jednu nitku suchú ani na lídrovi kandidátky DS Zdroj: Facebook/Jozef Rajtár

Predsedovi mimoparlamentnej strany došli nervy

Situácia nabrala na obrátkach až tak intenzívne, že sa na Facebooku ozval samotný šéf strany, kde sa galkovci angažujú, či už po dnešnom dni možno povedať - angažovali. Predseda Demokratickej strany Michal Kravčík vyzval po dnešnom hlasovaní galkovcov, aby odišli z kandidátky strany do nadchádzajúcich volieb 2020.

Zdroj: Facebook/Demokratická strana

Kravčík sa ale po niekoľkých minútach rozhodol predmetný status stiahnuť a zdá sa, že viac sa dozvieme až na avizovanej tlačovej konferencii galkovcov, ktorú organizujú vo foyer NR SR.

Opozičný predseda OĽaNO Matovič je prekvapený z krokov poslancov DS. "Takto elegantne pribiť klinec do vlastnej rakvy ... tak to som ešte nevidel," píše na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Ku prekvapeným poslancom sa pridal aj Milan Krajniak.