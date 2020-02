Rasizmus okresného šéfa z Kotlebovej strany: VIDEO Rómov som hádzal do rieky, boli to špiny!

PREŠOV - Kotlebovci sa snažia presvedčiť ľudí, že nie sú extrémisti a rasisti, aj napriek tomu, že rozdávajú šeky so sumou 1488 či napriek tomu, že odsúdený Milan Mazurek bol v skupine, ktorá vulgárne nadávala ženám s deťmi a hádzala po nich kamene. No najnovšie video ukazuje, ako by ich okresný predseda vyriešil rómsku otázku.

Vytetované hákové kríže, antisemitské vyjadrenia či vražda. To je len zlomok vecí, ktoré majú na svojom zozname ľudia na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko. Teraz sa objavilo video, na ktorom Jozef Mihalčin, okresný predseda kotlebovcov, hovorí o tom, ako hádzal Rómov do rieky.

"Ja keď som mal 18 rokov, tak Cigáni chodili iba po most. A keď prišli na most, tam už som ich skopal a hodil do Tople. Furt to boli špiny, ktoré nemali čo v meste robiť," hovorí Mihalčin na videu.

Video sa objavilo na youtubovom kanáli Redakcia spravodajstva PRESS.TV. Mihalčin, ktorý kandidoval v roku 2017 za prešovského župana, na mítingu hovorí, že odo dňa, keď nastúpi na úrad, tak skončí s otázkou "cigánskej menšiny".

Okrem toho povzbudzuje ľudí, aby voči Rómom používali násilie a spája ich s utečencami a Európskou úniou. Kotlebovci z nej chcú vystúpiť aj napriek tomu, že dvaja ich členovia sú v súčasnosti v Európskom parlamentne, pričom Milan Uhrík tam vykazuje najmenšiu aktivitu.

O vyjadrenie k videu sme požiadali aj hovorcu ĽSNS Ondreja Ďuricu, ten nám však neodpovedal.