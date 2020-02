VOĽBY 2020 Sociológ o téme Istanbulského dohovoru: Ide o snahu zvrátiť pokles preferencií

Podľa neho prinášala Slovenská národná strana obdobné témy v prípadoch núdze aj v minulosti, napríklad pri slovenských Maďaroch či Rómoch. Práve národniari tlačia tému dohovoru na mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, ktorá bude v utorok 18. februára. Chcú na nej žiadať definitívne odmietnutie Istanbulského dohovoru, ktorý sa podľa nich zameriava na otázky o pároch rovnakého pohlavia či rodovej rovnosti. Vašečka pripomína, že dokument je prioritne o zastavení násilia páchaného na ženách a nie o kultúrno-civilizačných otázkach.

„Je to veľmi podobný príbeh ako so stratégiou rozvoja ľudských práv, kde bolo trinásť kľúčových tém a jedna z nich sa týkala ľudských práv LGTI komunity, a tá prebila napokon všetky ostatné. Toto je veľmi podobné, pretože dohovor má množstvo častí a zadrhlo sa to na jednej malej, a to je výklad slova rod. Podľa mňa je to nedorozumenie, ale na druhej strane zámerne priživované,“ uviedol Vašečka. Istanbulský dohovor podpísalo Slovensko medzi prvými krajinami ešte v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bolo napríklad aj Kresťanskodemokratické hnutie.

Zámer politických strán

Téma Istanbulského dohovoru sa v aktuálnom volebnom období objavila viackrát, dva razy o nej hlasoval aj parlament. Podľa sociológa ju vyťahujú strany zámerne na poslednú chvíľu. „Zdá sa, že už vyskúšali takmer všetko a ten pokles sa nepodarilo výrazne zastaviť. Vnímam to ako jeden z tých zúfalých pokusov, že keď vždy bolo zle, vyťahovali sa takéto kultúrno-civilizačné témy. V minulosti to bola napríklad maďarská či rómska téma, potom zase migračná a fungovalo to. Teraz som skôr skeptický,“ dodal sociológ.

Zdroj: Topky/Maarty

Národná rada SR bude rokovať o Istanbulskom dohovore v skrátenom konaní. Téma dohovoru bola jednou z požiadaviek SNS na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, „zelenú“ už dala aj vláda SR. Národniari žiadajú, aby poslanci dohovor odmietli a zaviazali prezidentku Zuzanu Čaputovú postupovať rovnako.

Expremiér Robert Fico pritom ešte vo februári 2018 hovoril o tom, že je vhodné prijať legislatívu, ktorá zamedzí násiliu na ženách a bude nadväzovať na dohovor. Odvtedy však v tejto oblasti jeho kabinet, ani následne vláda Petra Pellegriniho neprijali zásadné opatrenia v tejto oblasti.