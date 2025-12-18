Jediný deň môže rozhodnúť o tom, koľko peňazí dostanete! Odborník upozornil na šibeničný dátum: Po ňom sa všetko mení

BRATISLAVA - V dôsledku konsolidácie sa od nového roka mení systém vyplácania dávky v nezamestnanosti. Ak z nejakého dôvodu od januára skončíte na úrade práce, musíte počítať s tým, že štát vás bude finančne podporovať v menšej miere, ako to bolo doteraz. Ak sa vás to týka a chcete dostať zaplatené ešte "po starom", máte na to posledné dni.
Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál upozornil, že ak pôjdete na úrad práce až od 1.1.2026 a neskôr, vaša dávka v nezamestnanosti sa bude od 4. mesiaca krátiť. "Za 4. mesiac už nedostanete 50 % predošlej hrubej mzdy (zjednodušene) ale len 40 %. Za 5. mesiac to bude už len 30 % a za 6. mesiac už len 20 %" uviedol.
Ak sa však dáte zaradiť do evidencie najneskôr od 31.12.2025, bude vám dávka ešte vyplácaná "po starom", teda počas 6 mesiacov po 50 % hrubej mzdy. "Ak skončíte v zamestnaní najneskôr 30.12.2025, tak podľa § 34 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania, zaradia vás do evidencia odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania - teda stihnete to ešte v roku 2025," poradil.
Zároveň však upozornil, že podľa zákona nie je možné súčasné poberanie dávky v nezamestnanosti a nemocenského, ošetrovného, materského či rodičovského príspevku. Všetky spomínané majú pri vyplácaní prednosť.
Je však možné súčasne poberať dávku v nezamestnanosti a tehotenské. "Napríklad, ak ste na rodičovskom príspevku (dieťa ešte nemá 3 roky) a ten vám skončí napríklad v januári 2026 - tak ak budete v evidencií na úrade práce od 31.12.2025, nárok na dávku vám vznikne ešte v roku 2025," uviedol Mihál. "Dávku síce začnete dostávať až od februára 2026, pretože nie je možný jej súbeh s rodičovským príspevkom - ale keďže nárok na dávku vznikol ešte v roku 2025, budete ju mať vyplatenú počas 6 mesiacov ´po starom´ vo výške 50 %," dodal.