Známa značka bije na poplach: Zásadný problém pri niektorých bicykloch! Zákazníkom odporúčajú urýchlený servis

BRATISLAVA - Spoločnosť Decathlon upozorňuje na zásadný problém pri niektorých ich bicykloch. Ide o softvérovú chybu motora. Zákazíkov vyzývajú, aby ich nepožívali a zašli do najbližšieho servisného strediko.
Na problém upozornila samotná spoločnosť Decathlon a následne o ňom informovala aj Slovenská obchodná inšpekcia. Bicykle boli predaji od 01. apríla 2025 do 01. decembra 2025.
Konkrétne ide o:
U uvedených výrobkov bola zistená softvérová chyba motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu. „S ohľadom na ochranu spotrebiteľov spoločnosť Decathlon SK s. r. o. preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili niektorý z vyššie uvedených výrobkov, aby výrobok okamžite prestali používať a objednali si termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Decathlon SK s. r. o., kde bude softvér bicykla bezplatne aktualizovaný a chyba odstránená,“ uviedli.