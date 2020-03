VOĽBY 2020 Volebná noc v koalícii PS/SPOLU: Výsledky lídrov zatiaľ netešia! Dáme to, odkazuje Truban

lídri koalície PS/SPOLU Miroslav Beblavý a Michal Truban už odvolili

ľudia volia od siedmej rána a volebné miestnosti sa onedlho zatvoria

prvé výsledky sa očakávajú okolo polnoci

volebné moratórium sa kvôli dvom úmrtiam posúva o hodinu, aj prvé exit polly budú televízie zverejňovať až po jedenástej

volebná noc PS/SPOLU sa koná v Starej tržnici a začína sa o 21:00

odvolili aj viacerí členovia koalície

3:45 Beblavý neskrýval sklamanie. „Nech to dopadne akokoľvek, nekončíme,“ povedal Truban na poslednej nočnej tlačovke. Beblavý čakal, že percentá pôjdu opačným smerom. Zatiaľ majú pri spočítaní 87 percent hlasov niečo vyše 6,4 percenta.

3:25 Hostia z volebnej centrály pomaly odchádzajú. Zvyšok ale stále čaká na to, či sa koalícii PS/Spolu podarí dosiahnuť sedem percent, aby sa dostala do parlamentu.

3:00 Beblavý a Truban uviedli, že budú čakať až do sto percent. Zatiaľ to pre nich nevyzerá ružovo, aj keď exit polly vyzerali inak.

2:54 Líder PS/Spolu Michal Truban nestráca optimizmus a verí, že sa do parlamentu dostanú. „Dáme to,“ povedal Truban.

2:46 Spočítaných je takmer 70 percent okrskov a asi 1 400 000 hlasov. To znamená, že je spočítaná takmer polovica hlasov pri účasti okolo 60 percent. Koalícia PS/Spolu je naďalej mimo parlamentu. Stále je šanca na to, že sa tam koalícia tesne dostane.

2:27 Zatiaľ je spočítaných takmer 57 percent a koalícia PS/SPOLU ma niečo vyše 5,7 percenta.

1:40 O pár minút by sa zrejme mala začať tlačovka lídrov strán. Je však možné, že budú čakať na väčšie percento spočítaných hlasov.

1:23 Zatiaľ je sčítaných takmer 30 percent a koalícia PS/SPOLU má niečo vyše piatich percent.

1:21 V centrále PS/SPOLU čakajú na vyššie percento sčítaných hlasov. Vládne napätá atmosféra a hostia i členovia koalície očakávajú, ako sa situácia vyvinie. Podľa exit pollu mali niečo vyše deväť percent.

00:15 V centrále sa čaká na tlačovku lídrov k predbežným výsledkom. Doposiaľ je sčítaných okolo 16 percent hlasov. Zatiaľ sa výsledky líšia od predbežných exit pollov.

23:30 Beblavý je s predbežnými výsledkami exit pollov spokojný. „Ľudia im vystavili jasné vysvedčenie, že ich majú plné zuby,“ reagoval jeden z lísrov PS/SPOLU na veľký pokles preferencií súčasných vládnych strán.

23:10 Hostia tlieskali aj pri výsledku strany SNS, ktorá sa podľa exit pollov zrejme nedostane do parlamentu a rovnako aj pri poklese strany ĽSNS.

23:05 Podľa predbežných exit pollov je koalícia PS/SPOLU na treťom mieste so ziskom necelých desať percent. Hostia v Starej tržnici neskrývali nadšenie.

22:50 V centrále PS/SPOLU vládne naozaj dobrá atmosféra. Hostia sa bavia. Medzi hosťami je aj herec Ludwig Bagin, ktorý moderoval viaceré diskusie koalície.

22:40 V Starej tržnici je vyše stovka hostí. Beblavý verí, že tretia priečka v exit polle patrí im. S očakávaním však čakajú, ako voľby dopadnú. S napätím čakajú na prvé oficiálne výsledky.

22:35 Michal Truban a Miroslav Beblavý momentálne ďakujú všetkým, ktorí sa na voľbách podieľali. Beblavý povedal, že Truban je človek, ktorý prešiel najrýchlejším prerodom na politika. „Ja ho za to hrozne obdivujem, že ostal normálny,“ povedal Beblavý.

22:26 Na miesto už dorazil aj Miroslav Beblavý.

22:16 Všetci hostia už čakajú na prvé výsledky. Atmosféra je pohodová, každý si s pohárikom v ruke užíva večer. Všetci čakajú, ako dopadnú voľby.

22:12 Do cetrály PS/SPOLU dorazil aj bývalý partner prezidentky Zuzany Čaputovej.

22:01 Výsledky prvého exit pollu sa očakávajú po jednástej. Markíza zverejnila exit poll bez názvov strán.

21:45 V centrále je už aj Michal Truban s partnerkou a viacero členov hnutia. Každý očakáva pozitívny výsledok.

21:35 Stará tržnica je takmer plná.

21:27 Sála sa rýchlo zapĺňa, pred vchodom do tržnice stoja desiatky hostí.

21:11 Do centrály prichádzajú prví hostia. Dorazil aj Ivan Štefunko a Jozef Mihál. Medzi hosťami je veľmi dobrá nálada.

20:40 Do Starej tržnice prichádzajú novinári. Sála je zatiaľ prázdna. Príchod hostí sa očakáva až neskôr.

20:00 Brány Starej tržnice sa otvoria krátko pred deviatou.

19:59 Vallo už dnes svoj hlas odovzdal. „Dobehol som do volebnej miestnosti a bežím ďalej :) Za lepšie Slovensko,“ napísal na sociálnej sieti.

19:58 Koalíciu PS/SPOLU podporuje množstvo známych osobností. Okrem nich im svoju podporu vyjadril aj bratislavský primátor Matús Vallo, ktorý sa nikdy netajil tým, koho volí. „Ja s tým nerobím žiadne tajnosti, budem voliť koalíciu PS/SPOLU. Sú v nej ľudia, ktorým dôverujem a ktorých si viem bez problémov predstaviť ako ministrov v budúcej vláde,“ napísal ešte pred voľbami primátor. „Zmena je dosah a títo ľudia sú pre mňa zárukou pozitívnej zmeny.“

19:54 Líder koalície Michal Truban odvolil o jednej poobede. Dúfa, že koalícia dosiahne dvojciferný výsledok.

19:51 Beblavý verí, že parlamentné voľby prinesú Slovensku zmenu a v nedeľu ráno sa všetkým Slovákom bude vstávať lepšie. „V tejto chvíli o tom už nepochybujem, otázkou je, či budeme mať mandát nielen na zmenu, ale aj na takú zmenu, ktorá nás niekam posunie. A o to sa teraz bojuje,“ povedal. Výsledok volieb je podľa neho ťažké predpovedať.

19:49 Miroslav Beblavý už taktiež odovzdal svoj hlas. Spravil tak doobedu na jednej zo základných škôl v Bratislave.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 23:00, keďže v dvoch miestach došlo k úmrtiu, predĺžilo sa aj moratórium. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov, z ktorých následne jedna strana stiahla kandidatúru. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.

