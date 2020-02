Počasie je ako na hojdačke: Na väčšine územia bude pršať, na horách hrozí víchrica

SHMÚ vydal pre okres Dolný Kubín výstrahu prvého stupňa pred povodňami, ktoré sa môžu tvoriť v dôsledku topiaceho sa snehu a dažďa. Výstraha platí do dnes do 12:00. Teplota na horách vo výške 1 500 m bude okolo -2°C.

Zdroj: shmu.sk

Fúkať bude západný vietor s rýchlosťou 4 až 9 m/s (20 až 30 km/h), spočiatku v nárazoch miestami okolo 13 m/s (45 km/h). Na Šariši, Zemplíne a v Above bude vietor slabý. Na horách sa môže objaviť prudký vietor až víchrica. Predpokladané množstvo zrážok bude do 7 mm, vo vyšších polohách do 5 cm snehu.

Cesty sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou 1-2 cm, na cestách III. triedy v obvode Trstená je miestami utlačený sneh do 3 cm. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, kde sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh s hrúbkou do 2 cm.

SSC upozorňuje vodičov, že pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 m v lokalite Nižná Šebastová, do 100 m v okolí lokalít Čertovica a Chminianska Nová Ves, do 200 m na území stredného a východného Slovenska.

Pre silný dážď je znížená dohľadnosť do 100 m v lokalitách Čadca, Skalité, Čierne-Polesie, Horelica, Brodno, Dechtáre a Svrčinovec. Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), HP Šútovce (cesta III/1774) a HP Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.