Veľké odchody i trpké konce: Takto strany v priebehu roka prichádzali o svojich členov

BRATISLAVA - Opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) v priebehu roka opustilo 49 členov. Informovala o tom hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Z vládnej strany Most-Híd do 10. decembra vystúpilo 22 členov. Hnutie Sme rodina vylúčilo na začiatku tohto roka 11 členov. Najviac členov zo strán, ktoré reagovali na otázky agentúry, vstúpilo do hnutia Sme rodina, konkrétne 494. Agentúra SITA oslovila všetky relevantné strany, odpovedali iba strany Most-Híd, SaS a hnutie Sme rodina.

„Strana SaS má aktuálne 189 členov. Počas roka pribudlo 33 členov a prijímací proces stále prebieha," uviedla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Odchod zo strany v priebehu roka oznámili aj poslanci NR SR Jana Kiššová, Vladimír Sloboda, Ľubomír Galko či Jozef Rajtár. Novým šéfom poslaneckého klubu SaS sa stal Martin Klus. K nováčikom v strane patria aj bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálne agentúry (NAKA) Pavol Milan a riaditeľka Odboru miestnej štátnej správy Ministerstva vnútra SR Monika Filipová.

Tlačové oddelenie hnutia Sme rodina informovalo, že má aktuálne 1 766 členov. V priebehu roka 2019 pribudlo 494 členov a 1. januára tohto roka bolo vylúčených 11 členov. Hnutie vylúčilo ešte v priebehu roka z poslaneckého klubu aj poslancov NR SR Petra Marčeka, Martinu Šimkovičovú a Rastislava Holúbeka. Novým členom sa stal poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a bývalý člen vládnej strany Smer-SD Martin Borguľa, ktorý je na desiatom mieste kandidačnej listiny hnutia pre februárové parlamentné voľby.

„Do 10. decembra tohto roka vystúpilo z Mosta-Híd 22 členov a pribudlo 29 nových členov," uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Z vládnej strany Most-Híd vystúpila počas tohto roka poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová. Ako ďalej uviedla hovorkyňa, snem Mosta-Híd zvolil dvoch nových podpredsedov, a to primátora Fiľakova Attilu Agócsa a štátneho tajomníka ministerstva školstva Petra Krajňáka.

V poslednom prieskume agentúry Focus v dňoch 2. až 9. decembra, v ktorom oslovili 1 008 respondentov, získala strana SaS podporu 5,7 percenta opýtaných, stranu Most-Híd by volilo 4,3 percenta a hnutie Sme rodina sedem percent oslovených. Podľa prieskumu by súčasné opozičné strany nedokázali zostaviť vládu bez spolupráce s hnutím Sme rodina Borisa Kollára. Na vládnutie by nemali dosť mandátov ani vládne strany Smer-SD či SNS, a to ani v prípade, keby sa opierali o podporu Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).