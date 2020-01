VOĽBY 2020 To najlepšie z otázok pre Tomáša Druckera: Ľudí zaujímali plemená psov aj nemocnice

BRATISLAVA - V stredu 29. januára k nám prišiel líder Dobrej voľby Tomáš Drucker, ktorý sa zapojil do jedného z našich ONLINE rozhovorov. V nasledujúcich dňoch okrem lídra spomínanej Dobrej voľby privítame ďalších predsedov strán a hnutí, kandidujúcich vo voľbách 2020. Zatiaľ sme vybrali to najlepšie z otázok pre predsedu Dobrej voľby. Vyjadril sa k tomu, či bol niekedy sám pacientom v nemocnici, aké plemená psov má najradšej či to, ako prebieha financovanie Dobrej voľby.

Dobrý deň pán Drucker, najnovšie prieskumy hovoria a možnom víťazstve strany Smer-SD a ĽSNS. V čom si myslíte, že je neúspech všetkých dnes opozičných a mimoparlamentných strán, že nedokážu odvrátiť tento výsledok aj napriek tomu, že jednotlivé politické strany majú výrazných lídrov a ponúkajú aj možnú alternatívu? Samozrejme, že o výsledku rozhodnú voľby.

Myslím si, že občania sú dnes veľmi sklamaní. Sklamanie trvá pre mnohých už niekoľko dekád. A keď nevidia ľudia to pomyslené svetielko na konci tunela začína v nich prerastať vzdor. Myslím si, že mnohí voliči strany ĽSNS nie sú "náckovia" ani sympatizanti fašizmu. Je to o vzdore. Mnohé strany súčasnej opozície sa nevedia dohodnúť a už mesiace si delia posty a robia politiku kádrovania a neponúkajú takúto nádej. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodol s kolegami založiť DOBRÚ VOĽBU, želal by som si viac spolupráce na konkrétnych opatreniach pre ľudí a Slovensko, čo nás trápi. Ustúpiť z ega.

Pán Drucker, ste dobrý manažér a vaše návrhy zmien sú veľmi rozumné. Ale politika je o kompromisoch, čo v prípade, že pôjdete do koalície s Ficom je čisté scifi. Takže pokiaľ sa jasne voči súčasnému establishmentu nevymedzíte, tak 5% nepdosiahnete. A moja otázka znie. Pôjdete so SMERom do koalície aj za tú cenu, že skončíte ako MOST-HÍD?

Ak má byť predmetom politiky iba vymedzovanie sa "s kým ano" a "s kým nie", to považujem za veľmi málo. To život nikomu nezlepší. Samozrejme, človek musí mať princípy, hodnoty a politik aj svoj program, ktorý chce presadiť. Vylúčil som spoluprácu s ĽSNS, vylúčil som spoluprácu s R. Ficom a so Smerom, ktorý je o ňom. Ľudia rozhodnú. DOBRÁ VOĽBA chceme ponúknuť férový a kvalitný sociálno-demokratický program. Taký, ktorý sa aj bude reálne napĺňať.

Odkiaľ máte peniaze na kampaň?

Z pôžičiek členov - kandidátov. Máte to zverejnené a myslím, že sme obstáli aj v monitoringu Transparency International Slovensko, sme na 3. mieste najtransparentnejší.

Čo hovorí vaša manželka a rodina na iniciatívu opäť vstúpiť do bažiny parlamentnej politiky? Neznechucuje vás komunikácia na úrovni parlamentnej politiky? Čo chcete urobiť, aby sa to zmenilo? Je podľa vás kľúč na to, ako oslabiť moc neonacistických tendencií v slovenskom politickom spektre?

Nepáčilo sa jej to, ale rešpektuje to a moja rodina je pre mňa podpora. Snáď nebudem raz ľutovať, že som sa mal viac venovať rodine. Som presvedčený, že práve pozitívne vzory nám chýbajú. Tak ako sa správa politici, tak sa správa následne spoločnosť. Nedá sa napísať zákon. Treba ísť príkladom. Menej vulgarizmu, nenávisti, viac ľudskosti a slušnosti, ale to si netreba zamieňať za slabosť.

Aké plemeno psa máte najradšej?

Nemal som jediné, ale doma máme dlhosrstého jazvečíka a tak pre mňa je samozrejme on :)

Dobrý deň, pán Drucker. Ležali ste niekedy ako pacient v nemocnici? Ak sa Vaša strana dostane do parlamentu, ako konkrétne zlepšíte stav našich nemocníc?

Ležal. Neraz. Aj ako minister vnútra na Kramároch a nie v špičkovej nemocnici ministerstva vnútra. Ako minister vnútra som začal s pravidelnými investíciami do našich nemocníc. Tu máme obrovský dlh. Pýtajú sa ma ako si predstavujem nové nemocnice... ale prepáčte, toto malo byť na konci 20. storočia. Nechcem byť populista, hovorím to 2 roky, kľudne kúpme aj stíhačky, ale musíme mať aj na nemocnice.