Líder Dobrej voľby bol ONLINE: Chceme odborníkov aj na kľúčové pozície

Online rozhovor

14:58 - otázka od: Lubomir Chuchel Ako chcete zmeniť alarmujúce číslo 10 000 odvratitelnych úmrtí ročne a ako chcete bojovať s korupciou v zdravotníctve a justicii Už počas môjho pôsobenia sme začali s prepojením našich záchraniek so špecializovanými centrami nemocníc, aby v prípade mozgovej príhody alebo infarktu bol pacient čo najrýchlejšie prevezený do nemocnice, kde mu dokážu pomôcť, pretože v minulosti sa zbytočne pacient vozil po nemocniciach, kde mu pomôcť nevedeli. Je potrebné intenzívne pokračovať v preventívnych a skríningových programoch a to súvisí najmä so zásadnou zmenou odmeňovania v zdravotníctve nie len za výkony, ale za výsledky - nie je podstatné, či Vás niekto lieči, ale to, či Vám to pomohlo a odmena/úhrada má byť teda naviazaná na výsledky. Časť vykázaných odvrátiteľných úmrtí ide ale aj na vrub zlých výkazov z prehliadok mŕtvych, čo sa však tiež menilo. Súhlasím, že treba sledovať aj ďalšie výsledky ako sú onkologické, kardiovaskulárne, diabetes a podľa výsledkov aj odmeňovať nemocnice, lekárov, ale aj regulovať zisk zdravotných poisťovní, ktorý by si nemohli vyplácať, ani tvoriť, kým nedosiahnu požadované výsledky v zdravotníctve.

15:04 - otázka od: Ján Dobrý deň pán Drucker,najnovšie prieskumy hovoria a možnom víťazstve strany Smer-SD a ĽSNS.V čom si myslíte, že je neúspech všetkých dnes opozičných a mimoparlamentných strán, že nedokážu odvrátiť tento výsledok aj napriek tomu, že jednotlivé politické strany majú výrazných lídrov a ponúkajú aj možnú alternatívu? Samozrejme, že o výsledku rozhodnú voľby. Myslím si, že občania sú dnes veľmi sklamaní. Sklamanie trvá pre mnohých už niekoľko dekád. A keď nevidia ľudia to pomyslené svetielko na konci tunela začína v nich prerastať vzdor. Myslím si, že mnohí voliči strany ĽSNS nie sú "náckovia" ani sympatizanti fašizmu. Je to o vzdore. Mnohé strany súčasnej opozície sa nevedia dohodnúť a už mesiace si delia posty a robia politiku kádrovania a neponúkajú takúto nádej. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodol s kolegami založiť DOBRÚ VOĽBU, želal by som si viac spolupráce na konkrétnych opatreniach pre ľudí a Slovensko, čo nás trápi. Ustúpiť z ega.

15:06 - otázka od: Jaroslav dobry den.chcem sa vas opytat na zrusenie vymennych listkov k lekarovi specialistovi,nakolko to neskutocne zatazuje ludi a zbytocne prichádzame o peniaze.dakujem Nie je to vhodné zrušiť. Naopak potrebujeme posilňovať kompetencie a odbornosť našich všeobecných lekárov, aby dokázali poskytovať zdravotnú starostlivosť vo väčšom rozsahu a neboli často iba dispečermi.

15:10 - otázka od: Petr Kucera Pan Drucker, co si myslite, prosim... Mala by buduca vlada riesit prioritne problematiku domaceho prostredia, ako je mobilita, bezbarierovost, zivot seniorov a pod., alebo problematiky prenesene ako su migracne kroky, LGBT a pod. Dakujem za odpoved. Našim najväčším problémom je vymieranie Slovenska - rodí sa menej detí, mladí odchádzajú a o našich odkázaných nevládnych seniorov sa nemá kto starať, pretože naše ženy cestujú stovky kilometrov do Rakúska, Nemecka, aby sa starali o ľudí tam. Priorita musí byť posilnenie aktívneho života ľudí na Slovensku, aby neodchádzali naši preč, aby tu chceli mať viac detí, mali dobré podmienky na štúdium a prácu a aby sme mali dosť zdrojov na zdravotníctvo, sociálnu službu. Ak nám o 30 rokov bude chýbať 800tis. ľudí, toto je absolútna priorita. Určite väčšia ako LGBT. Treba ľudom pomôcť zlepšovať ich život, ale treba sa sústrediť na najdôležitejšie oblasti.

15:15 - otázka od: Alena Pán Drucker ste dobrý manažér a vaše návrhy zmien sú veľmi rozumné. Ale politika je o kompromisoch, čo v prípade, že pôjdete do koalície s Ficom je čisté scifi. Takže pokiaľ sa jasne voči súčasnému establishmentu nevymedzíte, tak 5% nepdosiahnete. A moja otázka znie. Pôjdete so SMEROm do koalície aj za tú cenu, že skončíte ako MOST-HÍD? Ak má byť predmetom politiky iba vymedzovanie sa "s kým ano" a "s kým nie", to považujem za veľmi málo. To život nikomu nezlepší. Samozrejme, človek musí mať princípy, hodnoty a politik aj svoj program, ktorý chce presadiť. Vylúčil som spoluprácu s ĽSNS, vylúčil som spoluprácu s R. Ficom a so Smerom, ktorý je o ňom. Ľudia rozhodnú. DOBRÁ VOĽBA chceme ponúknuť férový a kvalitný sociálno-demokratický program. Taký, ktorý sa aj bude reálne napĺňať.

15:17 - otázka od: jarmila bachorova je to spravne ked sa objednam k lekarovi specialistovi na vysetrenie alebo napriklad na sono dostanem termin za 3 mesiace ale ked zaplatim 15 euro mozem mat termin do tyzdna Nie je to správne. Bol som a som proti poplatkom za objednávanie z jednoduchého dôvodu. Lekár neurobí za tieto peniaze nič naviac. Je to čisté zneužitie núdze pacienta. Nemám problém s tým, ak niekto bude robiť naviac, aby som umožnil, že občan sa rozhodne si zaplatiť, ale musí mať možnosť v riadnych ordinačných hodinách mať rovnaké podmienky.

15:18 - otázka od: Rosto Dobry den, ked budete mat moznost zobrat ministerske kreslo chceli by ste byt ministrom zdravotnictva? Zdravotníctvo je pre nás jednou z priorít. Nemám osobne potrebu za každú cenu byť ministrom, ale presadzovať zlepšenia a program. Máme v tíme schopných ľudí, ale som pripravený podporiť aj Anderu Kalavskú.

15:22 - otázka od: Zuzana Zdravím Vás p.Drucker. Chcem volit Vašu stranu, kvoli Vám a Vášmu racionalnemu a nehašterivemu vystupovaniu a tiež kvoli dámam, ktoré máte na kandidátke a sú pre mna velmi dobrou volbou. Lenže o politiku sa vobec nezaujímam, nevladzem počúvať tých, ktorí sa tvaria že "to" robia pre Slovensko a pritom... Verím že naše deti, tým ako ich vychovávame, postupne presadia transparentnost a spravodlivost a zo Slovenska sa stane TOP štát. Ale podme k meritu veci. Kazdý s kým sa bavím ma odrádza, že máte málo % a že moj hlas prepadne... to samozrejme nechcem, ale ani neviem koho iného by som volila. Preto sa chcem opýtat, či ste neuvažovali o pričlenení sa k inej strane, fakt neviem ci sa to vobec da, a mozno ste to uz preberali aj verejne a ja som nepocuvala ;-). A v podstate je to asi nezmysel, lebo inak by ste nezakladali svoju stranu ak by ste mali k niekomu blízko. Tak či onak Vám držím palce a VERÍM Vám... Ďakujem. Myslím si, že hlas skôr prepadne iným stranám, napríklad Smeru, ale aj ĽSNS, lebo nebudú vedieť realizovať svoju politiku. Všetci ich vylúčili. DOBRÁ VOĽBA rastie v preferenciách. Reálne sme začali v septembri. Niektorí aj vyčítajú prečo sme nezačali skôr :) Som presvedčený, že to dosiahneme a verím aj v lepšie čísla ako 5%. Reprezentujeme profesionalitu v politike. Som presvedčený, že divadlo nestačí.

15:22 - otázka od: Jaroslav Lysík Dobrý deň. Pán Drucker, oslovil ste so vstupom do Dobrej voľby p. Kálavskú / bývalú ministerku zdravotníctva /? Podľa názoru ľudí by Vám podstatným spôsobom zdvihla preferencie aj vzhľadom k tomu, že obidvaja máte veľký podiel na zdravotnej reforme, ktorá sa žiaľ neuskutočnila. Ďakujem. Áno

15:23 - otázka od: František Takács 1.Gratulujem ako ste to vytmavili Harabinovi. 2.co sľubujete vo volebnom programe je veľmi pekne len ťažko niečo presadite pri vzniku takej veľkej koalície. 3.po vzniku vlády sa behom roka rozpadnete ! Ďakujem, uvedomujem si to. Otázka je: Aká je alternatíva? Musíme sa snažiť. Presviedčať argumentom, riešením, ľuďmi, ktorí sú u nás. Verím, že je to správna cesta.

15:25 - otázka od: Rado Pan Drucker plánujete mat míting aj na východe vo Svidníku Áno, cez náš FB sa dozviete, ale kľudne nám napíšte a odpovedáme. Budúci utorok sme síce na východe Humenné, Michalovce, ale ak máte chuť príďte za nami.

15:30 - otázka od: Peter Pichonsky P. Drucker, ste ste veľmi veľa ľudí potešil tym ze ste neodišiel z politiky a založil politickú stranu. No rád by som sa vás opýtal prečo aj vy ste preskočili na rétoriku "lebo Fico, lebo SMER".? Myslíte si ze v tejto dosť vypätie dobe a v tom marazme ktorý predvádzajú politické strany to voličom stačí? Nemalo by vám politikom ísť o väčšie ciele? Nepreskočil. Pozrite, niekedy sa musíte vyjadriť k veciam, keď to považujete za vážne. Napríklad som musel reagovať na pre mňa zlý nápad, že by mladí študenti ešte predtým ako pôjdu na vysokú školu študovať medicínu mali podpísať záruku zaplatiť 55tis. EUR, ak neodrobia 10 rokov na Slovensku. Znie to úplne logicky, veď keď študujú za štátne, nech to odpracujú tu... ale realita by bola taká, že každý z nás radšej pošle svoje dieťa do Brna alebo Prahy, kde ho vítajú s otvoreným náručím študovať zadarmo na krajšie školy s internátom zadarmo s lepšou perspektívou a už sa nám títo mladí nikdy nevrátia. To je proste diletanstvo. Nevravím, že tento problém s odchodom lekárov tu nie je. Ten treba riešiť, ale nie vyhnať 19 ročných skôr, ako začnú študovať. Tak a za toto ma niektorí kritizujú, že prečo som taký kritický.

15:32 - otázka od: Ivan Pan generalny som poštár 15rokov pocas vasej éry som mal pocit ,ze pošta ide smerom hore.Váš nástupca ju krasne tuneluje.čo urobite ak vyhráte volby pre postarov ?môj hlas mate.a dufam ,ze to vyhrate držim palce Ďakujem, veru mrzí ma to, keď vidím Slovenskú poštu. Niečo sme spolu museli prekonať, aby stratová pošta bola opäť v zisku a zamestnanci mali perspektívu na lepšiu budúcnosť a dnes vidím, že opäť dolu vodou a straty. :(

15:33 - otázka od: Ján Frtús kedy budete mať kortešačku v Pukanci alebo v Leviciach moje tel.č. 0904543068 Mama pochádza z Pukanca, trávil som u mojej starkej Murančanovej každé prázdniny až do dospelosti. No každý ma niekde to srdiečko bližšie pripnuté, ja v Pukanci.

15:35 - otázka od: Matúš Odkiaľ máte peniaze na kampaň? Z pôžičiek členov - kandidátov. Máte to zverejnené a myslím, že sme obstáli aj v monitoringu Transparency International Slovensko, sme na 3.. mieste najtransparentnejší.

15:36 - otázka od: Jozef Dobry deň,chcel by som sa opytať na Váš program ohľadom ozbrojenych síl. Neviem aká je konkrétna otázka, ale ak môžem odporučiť náš program na našej web stránke www.dobravolba.sk nájdete aj k tejto oblasti

15:40 - otázka od: Michal Čo hovorí vaša manželka a rodina na iniciatívu opäť vstúpiť do bažiny parlamentnej politiky? Neznechucuje vás komunikácia na úrovni parlamentnej politiky? Čo chcete urobiť, aby sa to zmenilo? Je podľa vás kľúč na to, ako oslabiť moc neonacistických tendencií v slovenskom politickom spektre? Nepáčilo sa jej to, ale rešpektuje to a moja rodina je pre mňa podpora. Snáď nebudem raz ľutovať, že som sa mal viac venovať rodine. Som presvedčený, že práve pozitívne vzory nám chýbajú. Tak ako sa správa politici, tak sa správa následne spoločnosť. Nedá sa napísať zákon. Treba ísť príkladom. Menej vulgraizmu, nenávisti, viac ľudskosti a slušnosti, ale to si netreba zamieňať za slabosť.

15:42 - otázka od: Marian Aké plemeno psa máte najradšej? Nemal som jediné, ale doma máme dlhosrstého jazvečíka a tak pre mňa je samozrejme on :)

15:45 - otázka od: Jozef Pán Drucker, v predošlej vláde ste boli ako krízový manažér v rezorte zdravotníctva. Myslíte si, že krízového manažéra potrebuje aj rezort spravodlivosti? Nakoľko je to pre Dobrú voľbu prioritou? Myslím si, že všeobecne dnes politika potrebuje profesionálov, nie divadlo. Schopných, skúsených ľudí, ale nie iba teoretikov. Ľudí, za ktorými sú príbehy, že niečo vedia reálne urobiť. DOBRÁ VOĽBA má silný tím aj program v oblasti spravodlivosti. Ak budete mať chuť, prečítajte si ho na našom webe.

15:52 - otázka od: Maria Ako chcete riešiť rómsku otázku , s ohľadom na zamestnanosť a integráciu v školskom systéme Dobrá otázka a ďakujem za ňu. Pozrite, nie je problém vo farbe pleti, ale v spôsobe života, v podmienkach v akých žijeme a možnostiam,ktoré sme dostali a máme. Je rozdiel medzi známym pentagónom v Bratislave a rómskou osadou? Treba riešiť príčiny, aj následky. Príčiny sú v prostredí výchovy a vzdelania. treba začať pracovať s 2,3,4,5 ročnými deťmi, rodinami, keď to nerobíte, často 6 ročné dieťa už je na tom zle z pohľadu perspektívy. Ak by som dal moje narodené dieťa do takéhoto prostredia, bude také isté a naopak. Následky treba tiež riešiť. Zamestnanosť, adaptácia je oveľa ťažšia pre 16, 20, 40 ročného človeka. Jednoznačne podporovať komunitné centrá miestnej samosprávy s prepojením na štát, samotnú komunitu, zabezpečiť programy a financovanie. Ale pozrime sa aj na to, že nám tu už začínajú vznikať nové getá pracujúcej etnicky "bielej" chudoby. O 20 rokov to bude to isté, ak nezasiahneme. A ja nepočujem o tomto debatu...

15:53 - otázka od: Marian ak by ste teoreticky v najbližších voľbách neuspeli (ostali mimo parlamentu), stiahnete sa z politiky? Pýtam sa preto, že dúfam, že nie. Ak si zachováte racionálny a charakterný prístup, v budúcich voľbách rozhodne nebudete bez šance podľa mňa.ďakujem DOBRÁ VOĽBA nie je stranou na jedno obdobie

15:59 - otázka od: Peter Dobrý deň pán Drucker. Verím, že dobrá voľba bude zastúpená v parlamente. Takmer všetky strany majú v programe riešiť zdravotníctvo, školstvo, seniorov. Každý sa predbieha koľko rozdá z štátneho rozpočtu, ale u nikoho som nenašiel riešenie na druhej strane rovnice. Ako by ste riešili navýšenie príjmov rozpočtu. Máte pripravený strategický hospodársky plán ?, čo by mala vláda riešiť v tejto oblasti ako prioritu a aké nástroje by mala na to využiť ? Ďakujem pekne a želám veľa úspechov. Pozrite, na výbere DPH nám podľa EÚ uniká takmer 2 mld. EUR, cca 27% celkového výberu. Pričom ak by sme boli efektívny pri jej výbere na úrovni priemeru krajín EÚ, tak ušetríme 1 mld. Eur, ale sú krajiny, ktoré sú oveľa efektívnejšie. Obrovský zdroj príjmu. 13. dôchodok predstavuje celkom cca 640mil. Eur, pričom 150mil. sa už dnes vypláca na vianočný príspevok dôchodcom. Ak by sme teda polovicu z ušetrených peňazí spolu s vianočným dali dokopy, máme 13. dôchodok. Zle pracujeme s veľkými nadnárodnými korporáciami, ktoré si berú veľa peňazí cez rôzne subdodávky za réžijné náklady svojich materských spoločností - tzv. transferové oceňovanie. Treba zlepšiť a skvalitniť kontrolu oprávnenosti týchto výdavkov. To sú príklady

15:59 - otázka od: Milan Dobrý deň pán Drucker, ako hodnotíte vašu debatu s Štefanom Harabinom ? To musia zhodnotiť diváci, ktorí to videli. Každý sa prezentoval tak ako vie a spôsobom akým verí, že sa má robiť politika.

16:00 - otázka od: Tomáš Pán Drucker, nemám žiadnu otázku na Vás, len Vás chcem podporiť a zaželať Vašej strane úspech vo voľbách. Môj hlas máte. Pekný zvyšok dňa prajem. Veľmi pekne ďakujem za seba aj kolegov.

16:04 - otázka od: Robert Dobrý večer Pán Druker. Prečo politici nemajú hmotnú zodpovednosť keď obyčajný ľudia mať všetci inak Vás ani nezamestnajú. Hneď by sa menéj kradlo. Ďakujem Som za. Máme to v programe.

16:07 - otázka od: Dana Dobry den. Vsimla som si, ze media Vas-stranu- ignoruju, ale aj Vasa propagacia je velmi slaba. Okrem bilbordov s Vasou tvarou len prispevky na FCB. Vas ludia poznaju ako byvaleho ministra a nie su stotozneni s tym, ze ste nominant Smeru. Ubera Vam to perspektovnych volicov. Neuvazovali ste, viac propagovat ludi z kandidatky-napr. p. Ghannamovu, ktora ma dar oslovit starsich ludi, p Kurilovsku, ktora zas vie oslovit inu skupinu. Proste menej propagovat seba a vyzdvihnut aj inych clenov strany, ktori v konecnom dosledku prinesu viac hlasov.....? Určite áno. Súhlasím a aj sa to snažíme. Som rád za Luciu Kurilovskú, Michala Sýkoru, Anku Ghannamovú, aj Braňa Becíka, Petra Kresáka, Pavla Konštiaka, Katku Cséfalvayovú, či Ota Kleina, Ruda Kusého, Mira Kočana a iných

16:10 - otázka od: Betka Dobrý deň, Aký máte názor na Istanbulský dohovor? Respektíve, ste za jeho prijatie či neprijatie? Ďakujem za odpoveď Ja som jednoznačne za podporu boja proti násiliu páchaného na ženách. Či s Instabulským dohovorom alebo bez. Ak sú problémy s výkladom pojmov Gender, neznamená to, že sa máme dookola oháňať názvom Istanbulský dohovor, ale máme riešiť samotnú podstatu a tou sú opatrenia k eliminácii páchania násilia na ženách.

16:14 - otázka od: Ľuba Dobrý deň, pán Drucker. Ležali ste niekedy ako pacient v nemocnici? Ak sa Vaša strana dostane do parlamentu, ako konkrétne zlepšíte stav našich nemocníc? Ležal. Neraz. Aj ako minister vnútra na Kramároch a nie v špičkovej nemocnici ministerstva vnútra. Ako minister vnútra som začal s pravidelnými investíciami do našich nemocníc. Tu máme obrovský dlh. Pýtajú sa ma ako si predstavujem nové nemocnice... ale prepáčte, toto malo byť na konci 20. storočia. Nechcem byť populista, hovorím to 2 roky, kľudne kúpme aj stíhačky, ale musíme mať aj na nemocnice.

16:16 - otázka od: Tibor Chcel by som sa spýtať kto dal typ na pána Kuseho, ktorého považujú občania Ba3 za najlepšieho starostu v BA. Ďakujem Pána Kusého poznám osobne dlhé roky. Tak ako ja mám svojim sympatizantov, mám aj takých, ktorí ma nemusia. Tak má aj Rudo Kusý. Pre mňa je to pracovitý človek, ktorý niečo dokázal a slúži svojmu mestu.

16:21 - otázka od: MarekBA Dobry den pan Drucker, poprosim Vas o reakciu na informaciu ohladom Vasho posobenia na Poste. Je pravda, ze Vase krizove riadenie spocivalo v predaji majetku Posty a naslednych nevyhodnych prenajmoch priestorov pre Postu? Dakujem. Marek Žiadny majetok sa nepredával, ale zveľaďovalo sa. Prenájmy našich priestorov v biznis centrách boli väčšinou za symbolické euro. Keď dochádzajú argumenty, nastupujú rozprávky. Ale fakty sú vždy iba fakty. Pošta za môjho pôsobenia zastavila 3300 ľudí z hromadného prepúšťania, ktoré spustila predchádzajúca vláda. Z -10 mil. strát sme dostali poštu do zisku, ľuďom v prevádzke sa zvýšili mzdy o 40% (manažmentu 0), vybudovali sa nové spracovateľské triediace automatizované centrá, prišli nové služby na poštu ako bol obchodný registre, list vlastníctva, register trestov, elektronické kolky, a iné. Pošta bola v ziskoch. Dnes je opäť v stratách. To sú fakty.

16:24 - otázka od: Jozef Dobrý deň. Myslel som si, že dobrá voľba bude pokroková strana, ktorá podporí registrované partnerstva. Som smutný z toho, že to nie je pravda - podľa vašich vyhlásení v telke. A to som si myslel, že vás budem voliť. No registrované partnerstva sú pre mna “must have”. Pán Jozef, rozumiem a rešpektujem. Pre mňa to nie je podstatná téma. Podstatné je či ideme ľuďom zlepšiť ich život. Aj v otázke dedičstva, aj v otázke informovania sa o zdravotnom stave blízkej osoby.

16:26 - otázka od: Miro Pan Drucker, do volieb je cca 1 mesiac. Poprosim Vas strana ma veĺky potenciál medzi nerozhodnutími voličmi, chodte medzi ĺudi minimalne obísť každe okresne mesto na Slovensku. Ked Vas uvidia v uliciach nebude proble 5 a viac percenr. Rozumiem, nie je to ľahké obísť všetky okresné mestá... snažíme sa chodiť, ale je to dosť. Som ale pripravený odpovedať aj cez môj facebook priamo komukoľvek. Nemám na to inú osobu :)

16:27 - otázka od: Juraj Chcete riešiť odpolitizovanie štátnej správy a presadiť tam konečne odborníkov? Chceme odborníkov aj na kľúčové pozície. Otázka je kto vôbec che ísť v dnešnej nálade pracovať pre štát. Hneď sa stávate vagabundom, nesmiete mať lepší plat ako priemer a môžete sa tešiť na okydávanie.

16:29 - otázka od: Anton Dobrý deň, pán Drucker ! Rozhodol som sa voliť Vás a Vašu stranu. A viete, kvôli čomu ? Kvôli výberu ľudí, ktorých máte na kandidátke. Viacerých poznám, viacerých si vážim.To je pre mňa dôležité. Netreba sa "vymedzovať" s kým pôjdete po voľbách do vlády a s kým nie.To je také čvirikanie vrabcov (Matoviča) na streche - a holub Vám uletí ! Nezapleťte sa do opozičných škriepok. Ako budete ďalej ešte pred voľbami propagovať svoj program ? Ďakujem pekne. Snažíme sa program propagovať v televíznych debatách, na stretnutiach s občanmi aj cez sociálne siete cez videá. Máme ho podľa mňa veľmi kvalitný - to síce hovoria všetci, ale myslím, že dáva komplexný zmysel. Ak máte chuť pozrite si ho na stránke www.dobravolba.sk

16:30 - otázka od: Peter Micatek Vaša strana je mi sympatická,poznám sa osobne aj z členom vašej kandidátky z BB.Chcem sa spýtať,na Váš názor na odvody malých s.r.o. akú mám ja v tkz.ľahkom priemysle,pre nás sú doslova neúnosné. Ďakujem máme viaceré opatrenia v oblasti podpory malých podnikateľov, ak máte chuť, radi odkonzultujeme

16:37 - otázka od: Gabriel Kuba To budete nebodaj moju otázku ignorovať? To by ma už naozaj sklamalo. Zopakujem: Ste otvorení vládnutiu so Smerom napriek tomu, koľko jeho členov nesie zodpovednosť za súčasný stav? Ospravedlňujem, ak nestíham odpovedať na všetky otázky, je ich veľa a ak som už odpovedal na podobnú, tak odpovedám na iné témy. V septembri som povedal, že nechcem robiť kolektívnu vinu, že každý je zlý. Tvrdil som, aby sme počkali ako vlastne bude vyzerať táto strana, pretože s R. Ficom spolupracovať nebudem. Ukazuje sa, že sa nič nemení. Pre mňa je Peter Pellegrini normálny človek, aj sa veľa snažil, poznám ho zo spolupráce a tiež môžem mať na neho výtky a on na mňa. Ale Peter Pellegrini nebude ovládať Smer a žiadna zmena sa nekoná. A tým je to dané. Nebudeme.

16:38 - otázka od: roman p.drucker chcem vam vyjadrit podporu celému tímu..verim v 5,50% Ďakujem pekne

16:39 - otázka od: Martin Dobrý deň pán Drucker, koho by ste išli voliť, keby bola možnosť výberu len medzi stranou Vlasť a stranou HZDS? :) No vidíte a ja mám rovnakú dilemu, pri všetkých našich politických stranách, naprieč celým spektrom. Ďakujem Vám za odpoveď. No máte to ťažké. Mal som podobnú dilemu, ale dnes máme koho voliť, je tu DOBRÁ VOĽBA ;)

16:41 - otázka od: Martina Zaujimalo by ma ako chcete riešiť nedostatok zdravotných sestier?pretože už naozaj nevládzeme... Musíme zlepšiť pracovné podmienky. Aj mzdy, podpora bývania, treba revidovať ošetrovateľský proces, musíme sa dohodnúť na kompetenciách v rámci ošetrovateľstva a nižších kompetencií.

16:42 - otázka od: Daniela Dobrý deň. Prosím Vás prečo neplatia rovnaké pravidla pre lekárov súkromných a “nesukromnych” v rámci nočných služieb ?? Je normálne , že lekár strávi v práci aj 28 hodín ?? Musia platiť

16:44 - otázka od: František Solár V čom je záruka, že ste ozaj dobrá voľba ? Nuž, môžeme len ponúknuť svoje mená a príbehy. Ľudí, ktorí sú v DOBREJ VOĽBE. Pre niekoho málo, pre niekoho dosť. Môžem Vám dať všelijaké vyhlásenia a sľuby, ak tomu nebudete veriť, nič nezmôžem. Ale môžete ma skúsiť nachytať, či som niečo nedodržal čo som sľúbil.

16:45 - otázka od: Gabriel Kuba Dobrý deň, pán Drucker, veľmi oceňujem Vašu otvorenosť k prizvaniu pani Kalavskej späť na ministerstvo, bola to konečne autentická osoba na mieste politika. Sklamáva ma však Vaša pretrvávajúca otvorenosť spolupráci so Smerom - aj keď ste uviedli, že "bez Fica". No úprimne si nie som istý, či to stačí, keďže každý inteligentný človek, sledujúci politické dianie v krajine, vie, že prehnitých jabĺk je tam oveľa viac. Preto aj keď s Vami súhlasím v tom, že problémy ľudí nevyriešime tým, že všetkých pozatvárame - ale na rozdiel si mnohými Slovákmi myslím, že by to bol skvelý začiatok. Lebo ako sám hovoríte, ľudia sú sklamaní. A potrebujeme vidieť, že spravodlivosť začína platiť pre všetkých. Sklamáva ma takisto Vaša rétorika, ktorá sa neraz až príliš podobá na tú smerácku, napr. to otrepané odsudzovanie p.Trubana pre jeho hlúpy počin pred rokmi, kým nemáte problém voliť ako premiéra pajáca, ako je Pellegrini. Teda moja OTÁZKA: Naďalej ste ochotní ísť do vlády so Smerom? Pretože v tom prípade môj hlas nemáte. Myslím, že som na to už odpovedal viackrát tu.

16:46 - otázka od: Vladimír Aký je názor strany na 13. dochodok? Máme v programe ho zaviesť aj som tu popísal ako ho financovať.

16:48 - otázka od: Richard Sušienka Dobrý deň Chcem sa spýtať na Vaše stanovisko, že cena nehnuteľností a domov prudko rastie a pre mladých ľudí je takmer nemožné sa osamostatniť. Aké sú podľa vás prognózy v tejto oblasti a akými spôsobmi by bolo tento problém riešiť, popripade regulovať zdražovanie, aj čo sa týka stavania nových domov? Ďakujem. Držím palce vo voľbách. Mnohí mladí si nemôžu dovoliť vlastné bývanie s vysokou hypotékou. DOBRÁ VOĽBA má v programe podporu budovania nájomného bývania nielen výstavbou štátnych alebo mestských bytov, ale aj opatreniami, aby developeri vyčleňovali časť bytov na nájomné bývanie. Nechceme takú výstavbu nájomných bytov, ktorá urobí getá pracujúcej chudoby.

16:52 - otázka od: Rastislav Dobrý deň prajem Tomáš, Aké má vaše strana riešenia na rozvoj leteckej dopravy a tým aj podpory cestovného ruchu na Slovensku? Veľmi chýba letecké spojenie Košice - Bratislava.. Ďakujem Turizmus by naozaj mal byť jednou z 3 priorít našej hospodárskej politiky spolu a agrosektorom a znalostnou ekonomikou. Jedným z riešení pri podpore infraštruktúry je určite aj toto. Potrebujeme, aby peniaze do turizmu nechodili od slovenských pracujúcich, ale od zahraničných turistov. Ťažko zarobené peniaze Fínov, Švédov, Nemcov, Čechov, Poliakov a ďalších chceme, aby boli míňané u nás.

16:54 - otázka od: Kubo Dobrý deň Pán Drucker, Chcem sa Vás spýtať na oblasť štátnych zamestnancov, ako sú policajti a vojaci. Akým spôsobom by ste riešili personálne zabezpečenie výkonu povolania resp. finančne ohodnotenie týchto zložiek, aby sa toto povolanie stalo zaujímavým a zabezpečila sa dostatočná ochrana osôb a majetku, resp. samotnej Slovenskej republiky ? Policajti majú dnes veľmi zlé mzdy. Tabuľkové platy robia veľa zloby a tiež nezmyselné odmeňovanie cez štatistické ukazovatele. Naozaj máme veľký problém zamestnať nových policajtov. Ale aj tu vidím ďalšie motivačné nástroje, ako je prístup k služobnému bytu napríklad.