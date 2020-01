Andrej Danko o komunikácii s Kočnerom nehovoril, lebo sa ho na to nepýtali, tvrdí Paška

Paška nevidí problém v tom, že Danko sám od seba nespomenul komunikáciu s Marianom K. „Pokiaľ som mal možnosť sa informovať o týchto veciach, tak tie SMS správy boli viacmenej jednostranné. Pán Danko sa zdráhal komunikovať s pánom Marianom K. Predpokladám, že keď sa zdráhal komunikovať, tak asi predpokladal, že tá komunikácia by k ničomu prospešnému nemusela viesť,“ vyjadril sa Paška.

Mesežnikov predpokladá, že informácie o komunikácii Danka s podnikateľom Marianom K. mu priťažia. „V podstate to zatajil, je to ďalšia vec, ktorá by ho mala viesť k tomu, že by mal ústavnú funkciu ukončiť. Ide o kontakty s človekom, ktorý rozvinul nezákonné aktivity a je podozrivý z vraždy. Kontakty s ľuďmi podobného typu sú diskvalifikáciou,“ povedal Mesežnikov. Podľa neho je však nepredstaviteľné, že by sa Danko sám vzdal funkcie predsedu parlamentu. „On je odolný, bráni sa všetkým možným problémom tak, že ich zľahčuje,“ poznamenal politológ.

Portál Denníka N informoval, že Danko a Marian K. si vymenili vyše 60 správ, vzájomnú komunikáciu však Danko ani raz sám nezačal. „Vyhýbal som sa mu ako čert krížu. Z takého typu človeka som mal vždy zimomriavky. Nikdy som s ním neobchodoval, nikdy som mu nepomohol,“ povedal pre portál Danko.

Andrej Danko v stredu na tlačovej konferencii reagoval na zverejnenú komunikáciu, ktorú viedol s obžalovanou Alenou Zs. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Danko tvrdil, že išlo o „virtuálnu ženu“ a nikdy s ňou nekomunikoval na žiadne politické, ekonomické a právne témy. Sám od seba povedal, že Mariana K. stretol len raz a nikdy s ním žiadne obchody nerobil, ale digitálnu komunikáciu a desiatky správ s ním nespomenul. Danko ešte vlani hovoril, že ho Marian K. osobne kontaktoval len raz v roku 2014, kedy mal s ním prvé aj posledné dvojhodinové stretnutie, ale na žiadne výhody „nenabehol“.

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza SNS dosiahla podporu 5,2 percenta. Hranicu vstupu do parlamentu by tak len veľmi tesne prekročila. Mesežnikov podotkol, že Danko sa dostal do veľmi nepríjemnej situácie a voličov si potrebuje udržať. „Nedokážem odhadnúť vplyv na voličov. Pravdepodobnejší je negatívny dopad. Aj tých pár desatín môže SNS chýbať na postup do parlamentu,“ uzavrel politológ.