Únia autodopravcov sa nesmie zhromažďovať v Ružomberku: Mesto vydalo zákaz

RUŽOMBEROK - Mesto Ružomberok vydalo v utorok večer rozhodnutie, že na jeho území má Únia autodopravcov Slovenska zákaz zhromaždenia. Urobilo tak na základe podnetu Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ), ktoré vyhodnotilo zhromaždenie ako nebezpečné, a to nielen pre samotných účastníkov, ale aj pre okolo jazdiacich vodičov a verejnosť. Informoval o tom hovorca primátora Ružomberka Viktor Mydlo.

"Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky OR PZ vyhodnotilo, že zhromaždenie sa koná na nebezpečnom mieste, kde účastníkom hrozí závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie. So zreteľom k nedostatočnej viditeľnosti, hustému sneženiu vzniklo riziko ohrozenia zdravia účastníkov zhromaždenia, ale aj okolo jazdiacich vodičov vozidiel," uviedlo mesto. Dôvodom bolo aj to, že štrajk sa realizuje na mieste, kde vzhľadom ku klimatickým podmienkam dochádza k výraznému obmedzeniu dopravy, bezpečnému prejazdu vozidiel záchranných zložiek, prejazdnosti vozidiel údržby a situácia je momentálne v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva. "Takéto zhromaždenie môže závažným spôsobom ohroziť život a zdravie obyvateľov," vyhodnotila situáciu polícia spolu s mestom Ružomberok.

Zástupcovia mesta poukázali aj na niektoré nedostatky oznámenia zo strany Únie autodopravcov Slovenska. Uviedli, že podľa zákona o zhromažďovacom práve je zvolávateľ povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň päť dní pred jeho konaním. Oznámenie o konaní zhromaždenia však malo byť doručené mestu v utorok ráno. Polícia na sociálnej sieti ešte v utorok odporučila vodičom, aby sa úplne vyhli mestu.