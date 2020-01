MIMORIADNE Danko čelí škandálu: Telefonáty so Zsuzsovou, pikantné slová o spoločnej noci

Podľa informácií Denníka N to bolo pravdepodobne v novembri a v decembri 2016, to znamená, keď už bol predsedom Národnej rady. Cez telefón sa dohovárali na osobnom stretnutí, pričom ich komunikácia mala podľa denníka intímny charakter. Stretnúť sa ale nemali. "Zsuzsová sa počas hovoru zaliečavo smiala a predseda SNS hojne používal zdrobneniny," dodáva Denník N.

Nahrávky sa našli v telefóne Mariana Kočnera, ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Podľa Denníka N boli zaradené medzi pesničkami a „zvoneniami“ spolu s ďalšími nahrávkami. "Andrej Danko tak mohol byť Kočnerom a jeho ľuďmi vydieraný," uvádza portál.

Alena Zsuzsová, Marian Kočner a Andrej Danko Zdroj: TASR/Dušan Hein, Pavol Zachar; Ján Zemiar

”Mne meno Zsuzsová nič nehovorí, nie som si toho vedomý,“ vysvetľoval v auguste 2019 predseda parlamentu. Jeho hovorca Tomáš Kostelník uviedol, že sa nebudú detailne vyjadrovať k "navádzacím a účelovým otázkam" 33 dní pred voľbami. Zopakoval, že Danko sa s Alenou Zsuzsovou nestretol. To, či sa stal “terčom záujmu predmetných osôb, musia overiť orgány činné v trestnom konaní,” napísal Dankov hovorca k otázke Denníka N, či sa ho v súvislosti so Zsuzsovou pokúšal vydierať Kočner.

Ako uvádza Denník N, "prvá nahrávka má vo vlastnostiach dátum vzniku 12. novembra 2016," čo však nemusí znamenať, že vtedy vznikla. Na jeseň 2016 bol už Danko predseda parlamentu. Nahrávka má mať minútu a 25 sekúnd. Zsuzsová je v aute a s Dankom sa dohovára na stretnutí, ktoré sa má udiať v pondelok. Rozprávajú sa o tom, kde Zsuzsová nechá auta. Danko sa ponúka, že ju vyzdvihne.

Alena Zsuzsová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Dobre, tak vás bozkávam všade a nekonečne sa teším už konečne, dobre?" pýta sa Danko. „Budete už konečne moja, celú noc,“ hovorí Danko do telefónu. Zsuzsová mu odpovedá "nó, len aby sme to prežili". „Tešíte sa, najviac na svete?“ uisťuje sa ďalej Danko. Ona odpovedá: "Ahá, aj ja," a smeje sa. „Tak vás bozkávam a v pondelok sa vidíme,“ lúči sa Danko a praje Zsuzsovej pekný deň.

Ďalšia nahrávka má dátum 13. novembra, má tri minúty a osem sekúnd. "Podľa dát zvukového súboru tiež „vznikla“ ráno, takže zrejme ide o čas, keď sa dostala do Kočnerovho mobilu," a pravdepodobne vznikla v byte, uvádza Denník N s tým, že Zsuzsová mala Danka uloženého v telefóne ako Andrej D.

V nahrávke si opäť vykajú a Zsuzsová Dankovi nadbieha a vtipkuje, on sa sťažuje na veľa práce. Danko leží doma v posteli pri "telke" a pôjde si ľahnúť, hovorí Zsuzsovej. „Pokecáme v pondelok, teda dúfam, že vám to vydá, že prídete, dobre?“ pýta sa jej Danko. Zsuzsová mu odpovedá, že ich stretnutie už musí tentokrát vyjsť, len nech to nezruší on.

Zdroj: Topky/Maarty

Danko hovorí o mieste pri Šamoríne, ale že sa potom dohodnú. Zsuzsová však oponuje s tým, že nechce ísť na žiadne verejné miesto. Danko jej odpovedá: "Ja tak už môžem fakt chodiť ani do bufetu... dobre?" a ubezpečuje ju, že môže byť aj napriek funkcii sám a že si všetko zariadi. „No dúfam, lebo nerada by som mala nejakú onú... neželanú asistenciu,“ smeje sa Zsuzsová. Danko však sľubuje, že nič také nebude, aby sa nebála. "No, tak spolieham na vás," hovorí Zsuzsová. "Dobre, tak mi volajte. Tak, krásne sníčky, dobrú nocku," lúči sa Danko. "Aj vám," odpovedá Zsuzsová.

Tretia nahrávka

Tretia nahrávka má dátum 4. decembra 2016 a má dve minúty a 48 sekúnd. Zsuzsová sa Dankovi sťažuje, že je ťažké si s ním zorganizovať stretnutie. Danko sa jej pýta, či už bola v Bratislave. „Bola som už dvakrát, ale vy ste taký zaneprázdnený jak Obama,“ odpovedá Zsuzsová v telefonáte.

V rozhovore je Danko rezervovanejší. Zsuzsová nalieha, že má čas už len dva týždne, no Danko sa sťažuje, že je stále v zahraničí a navrhuje jej ďalšie dva termíny. "Ráno vstávam o piatej, idem do Poľska," hovorí Danko Zsuzsovej. "Táto veta potvrdzuje, že nahrávka vznikla deň pred tým, ako sa dostala do Kočnerovho telefónu. Práve 4. decembra bol Danko na stretnutí predsedov parlamentov krajín V 4 v poľskom meste Przemyśl," vysvetľuje Denník N. Opäť jej želá dobrú noc s tým, ale že keby potrebovala s niečím pomôcť, má mu napísať. Danko pred koncom telefonátu hovorí: "Tak sa vyspinkajte dobre, dobrú nocku a napíšeme si...".