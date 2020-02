Vietnamský diplomat nie je prvý, ktorý bol vyhostený zo Slovenska

V roku 2018 bolo medializované vyhostenie diplomatického pracovníka Úradu pridelenca obrany veľvyslanectva Ruskej federácie v SR. V stredu 5. februára ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že jeden z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave bol označený za „personu non grata” v súvislosti s kauzou únosu Vietnamca a musí Slovensko opustiť do 48 hodín. Kukan hovorí, že aj keď takýto postup pôsobí rušivo na vzájomné vzťahy krajín, štát má na to suverénne právo.

Exminister vysvetlil, že štát k takémuto riešeniu pristupuje, ak disponuje overenými informáciami o činnosti diplomata, ktorý narušuje zákony Slovenska. Ako príklady uviedol získavanie informácií nelegálnym spôsobom či činnosť, ktorá narušuje dobré dvojstranné vzťahy. „Veľvyslanec sa predvoláva, ak ide o niektoré závažné udalosti v bilaterálnych vzťahoch, pozitívne alebo negatívne. Rozhodnutie je v kompetencii ministra zahraničných vecí,” dodal.

Kukan spomína, že aj za jeho pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí bol vyhostený diplomat z Ruska. „Použil som obvyklú formulku o tom, že vykonával činnosť nezlučiteľnú s jeho diplomatickým štatútom. Tento diplomatický jazyk v tomto prípade znamenal, že sa snažil využiť styky so slovenským novinárom na získanie informácií, ktoré mohli byť zneužité proti záujmom Slovenska,” povedal s tým, že jeho rozhodnutie nebolo publikované, pretože „nechceli dramatizovať”.

Aj 22. novembra 2018 bol vyhostený ruský diplomat, konkrétne diplomatický pracovník Úradu pridelenca obrany veľvyslanectva Ruskej federácie v SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to v tom čase zdôvodnil tým, že vykonával aktivity, ktoré už neboli v súlade s tým, ako sa má diplomat na území krajín EÚ a NATO správať. Podľa Kukana sa ešte nikdy nestalo, aby vyhostený diplomat ostal v krajine. „To by už bolo dramatické narušenie vzájomných vzťahov a to si nijaký štát neželá,” povedal.

Bývalý šéf rezortu diplomacie pripomenul aj dôležitosť dĺžky času, dokedy musí diplomat opustiť územie prijímajúceho štátu. V prípade diplomata z Vietnamu to je 48 hodín. Ako uviedlo MZV, k jeho vyhosteniu došlo „v súvislosti s právoplatným rozhodnutím nemeckého odvolacieho súdu vo veci únosu vietnamského občana". „Rezort diplomacie v zmienenom prípade avizoval razantné diplomatické konzekvencie vo chvíli, keď sa oficiálne potvrdia veľmi vážne podozrenia zo zneužitia pohostinnosti slovenskej strany,” dodalo ministerstvo.

Denník N v októbri 2018 informoval, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že na letisku videli, ako vlečú do slovenského vládneho lietadla Trinh Xuan Thanha. Vietnamec bol údajne unesený ešte počas leta 2017 z Nemecka do Vietnamu pomocou slovenského vládneho špeciálu. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) akúkoľvek úmyselnú účasť Slovenska na únose odmietol. Vietnamec žiadal v Nemecku o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung vtedy napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.