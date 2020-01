Kočner sa na súde rozhovoril o politikoch opozície: Sulík a Kiska ma nemajú radi

PEZINOK - Pojednávanie v kauze údajného falšovania zmeniek, z ktorého sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko, sa blíži do finále. Na pondelňajšom súde vypovedali aj tri znalkyne, medzi nimi aj Lenka Balkovičová, ktorá si od Mariana Kočnera vyslúžila najväčšiu kritiku.

V pondelok sa pojednávanie vo veci falšovania zmeniek nieslo v znamení znaleckých posudkov. Najväčší rozruch spôsobila znalkyňa a primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Tá skúmala, či boli zmenky súčasťou účtovníctva firiem Inkasný servis, Správa a inkaso zmeniek a Markíza.

Balkovičová uviedla, že predmetné zmenky neboli zaúčtované ani v jednej zo spomínaných firiem. O tom, že sa zmenky neevidovali v účtovníctve, v konečnom dôsledku hovoril aj obžalovaný Pavol Rusko. Počas toho, ako znalkyni kládol otázky druhý obžalovaný Marian Kočner, sa jej spýtal na politickú príslušnosť. Predseda senátu Emil Klemanič otázku nepripustil, no Kočner to aj tak využil vo svojej reakcii na výpoveď Balkovičovej.

Lenka Balkovičová Zdroj: TASR - Andrej Galica ​

Pomsta od Sulíka a Kisku

Podľa Kočnerových slov je Balkovičová nedôveryhodná znalkyňa, pretože je známa aj jej politická príslušnosť k stranám SaS a Za ľudí.

"Je známa politická príslušnosť pani znalkyne k strane SaS. S jej predsedom som mal určité problémy v minulosti. Čiže máme voči sebe antagonistický vzťah. Je známy aj jej blízky vzťah k strane Za ľudí. Jej predseda, aj keď sme spolu nemali žiadne konflikty, sa vyjadruje o mne negatívne," povedal obžalovaný Kočner.

"To, že mal pán Kočner problémy s pánom Sulíkom, to je možné, veď ho dal sledovať na oslave," povedala Katarína Svrčeková, hovorkyňa SaS. O tom, že by bola niekedy Lenka Balkovičová v strane SaS, nemajú žiadnu vedomosť.

O vyjadrenie sme požiadali aj stranu Za ľudí.