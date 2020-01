VOĽBY 2020 Sulík jedným ťahom zrušil ambiciózny plán Kollára: Poriadne ho zotrel čislami!

Kollár ešte začiatkom roka vyrukoval s videom, v ktorom ukazuje, ako si predstavuje výstavbu 25-tisícov bytov ročne a z čoho by taký projekt chcel financovať.

"Pokiaľ nemáte strechu nad hlavou, nemáte zázemie, nemáte nič," odôvodňuje svoju inicializáciu predvolebného plánu Kollár. Podľa neho dnes stále veľa mladých ľudí býva v "mama hoteli", pretože si samostatné bývanie nemôžu dovoliť. "Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať 2-izbový byt za 200 eur mesačne," pýši sa týmto vyjadrením vo videu Kollár.

Pôžička na 40 rokov

Štát má podľa Kollára úplne iné množstevné zľavy na dodávku materiálov, ako súkromní developeri, ktorí u nás byty stavajú bežne. "Štát si vie požičať cez úverové linky podstatne lacnejšie a na 40 rokov. Bežne sa tento model používa vo Švajčiarsku, Rakúsku... Aby sme vedeli stavať rýchlo, využijeme stavbu modulových bytov. Na toto máme tu na Slovensku fabriku," spolieha sa Kollár vo videu na svoj program.

Kritika z radov SaS

Do predsedu Sme rodina sa po jeho niekoľkonásobnom opakovaní plánu o 25-tisícoch bytoch ročne oprel šéf SaSky Richard Sulík. "Jedni sľubujú 20-tisíc bytov, iní 25-tisíc. Rok čo rok. Niekto by mohol sľúbiť aj milión a bolo by to to isté. Boris Kollár nahral video. Veľmi pôsobivé, žiaľ, kompletne nereálne. V realite totiž nedôjde k výraznému zlacneniu, nebudú pozemky, nebude lacnejšie financovanie. Nebude mať kto stavať. Nebudú byty," zrušil v úvode Kollára Sulík.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prečo sa to nedá

Sulík pripomína ekonomický zákon o ponuke a dopyte, ktorý na cenu vplýva. "Ak stúpne dopyt po nejakom statku, napríklad dopyt po pracovnej sile, tak stúpne jeho cena, teda mzda. V prípade miezd to je žiadúce. Naopak, ak stúpne ponuka nejakého statku, napríklad ponuka bytov, tak klesne jeho cena a presne to chceme. Musíme teda zvýšiť ponuku bytov a ceny začnú klesať, alebo prinajmenšom prestanú stúpať," začína Sulík.

Ako prvé sa podľa šéfa SaS musí výrazne urýchliť stavebné konanie. "Napríklad zlúčiť územné a stavebné konanie, či jednoduché stavby (rodinné domy do určitej veľkosti) vôbec neposudzovať a dovoliť stavať len na základe ohlásenia. To uvoľní kapacity stavebných úradov na zložitejšie stavby. Ďalej treba urýchlene sceliť pozemky (takzvaná komasácia) a tu zlyhal štát na plnej čiare, lebo roky nie je schopný vypísať ani len výberové konanie na projektantov. Investície do nehnuteľností podporí aj skrátenie doby odpisov nehnuteľností, zo 40 na 20 rokov, tak ako to bolo predtým, ako minister financií Peter Kažimír dobu odpisov zvýšil," pokračuje Richard Sulík.

Zdroj: TASR - Jozef Poliak, Oliver Ondráš, Gettyimages.com

Podľa Sulíka je tiež nevyhnutnosťou zlepšenie finančného prostredia. "Banky požičajú developerom na 8, max 10 rokov, to stačí na výstavbu a predaj bytov, ale nestačí na to, aby sa byt developerovi splatil z nájomného. Preto by napríklad bolo rozumné legislatívne umožniť vznik takzvaných REIT fondov (Real Estate Investment Trust). Do nich by následne mohli investovať Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS), ktoré spravujú viac ako 10 miliárd eur. To by prospelo aj budúcim dôchodcom, lebo investície do nehnuteľností majú vyššiu návratnosť, ako investície do štátnych dlhopisov," myslí si o výstavbách bytov Sulík.

Byty takmer pre všetkých

"Pekná je aj myšlienka prideľovať zvýhodnené byty učiteľkám, sestričkám a pod., ako píše Andrej Kiska v programe. „A pod.“ znamená hasiči, policajti, vojaci, úradníci, koncipienti, vodiči MHD, taxikári, upratovačky, pumpári a nezabudnime ani na predavačky v TESCU, ktorým sme zakázali si viac zarobiť vo sviatok. Čiže asi všetci a v tom prípade nebude stačiť ani Kollárových 300 tisíc bytov," povedal Sulík s tým, že sľubovať desaťtisíce bytov je krajne populistické, krajne socialistické a krajne nereálne.

Nie je v tom vraj sám

"Nie je to len problém Borisa Kollára. Aj ostatné strany, napríklad strana Andreja Kisku, sľubujú nereálne množstvá nájomných bytov, úplné vzdušné zámky. Možnosti sme prerátali zo všetkých uhlov a inak ako zmenou konkrétnych zákonov, ako napríklad stavebného, to nejde. Tieto riešenia má SaS, a garantujem, že konkrétne čísla ukáže až prax. Bez zdravého rozumu to jednoducho nejde," doplnil Sulíka aj expert SaS na nájomné bývanie Ladislav Matejka.