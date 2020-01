Kauza zmenky je opäť na súde: ONLINE Na pojednávaní je už aj Rusko, znalci Kočnera nepodržali

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj jeden z najbohatších Slovákov Milan Fiľo, rovnako ako svedkovia predtým, vypovedal, že o zmenkách nevedel

Ako svedkyňa vypovedala aj redaktorka Nina Sobotovičová

Kočnera nahnevalo, že si ho Sobotovičová počas jedného telefonátu nahrávala bez jeho vedomia

Prokurátor Ján Šanta spochybnil Ruskovu PN-ku a navrhol pre obžalovaného väzbu

Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic spochybnil aj lekára, ktorý Ruskovi PN-ku vystavil

Súdne pojednávanie sa už nekoná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej

Marian Kočner je obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka

VIDEO: Marian Kočner na hlavnom pojednávaní v kauze údajného falšovania zmeniek.

14:42 "Pani, znalkyňa, mohli by ste nám povedať, aká je vaša politick'á príslušnosť k niektorej politickej strane?" pýta sa Kočner. Predseda senátu otázku nepripustil. "Senát nezaujíma nikto v tejto miestnosti, akú má kto politickú príslušnosť," povedal rázne Klemanič.

Michal Mandzák sa ešte snažil namietať, no neúspešne.

14:31 Výsluch Balkovičovej pokračuje. Otázky jej teraz kladie splnomocnenec poškodenej strany Daniel Lipšic.

Zdroj: Topky/Peter Korček

14:14 Po Ruskových otázkach nasleduje 10-minútová prestávka.

14:11 Balkovičovej kladie otázky aj obžalovaný Rusko, ktorý sa na pojednávanie dostavil len pred malou chvíľou.

14:10 Kočner sa ďalej pýta na to, koľko znaleckých posudkov vypracovala Balkovičová za rok 2018. znalkyňa odpovedá, že kým sa nestala primátrokou Zvolena, vypracovala 5 až 6 posudkov ročne.

Zdroj: Topky/Peter Korček

14:08 Znalkyne sa pýta obžalovaný Marian Kočner. "Spomínate si, či ste robili aj iný znalecký posudok v tomto období?" pýta sa Kočner. "Nie," hovorí Balkovičová, ktorá je zároveň aj primátorkou Zvolena.

13:43 Michal Mandzák sa pýta, či mala znalkyňa k dispozícii vyšetrovací spis. "Nie, nemala a ani som ho nežiadala," hovorí znalkyňa.

13:29 "Neboli zaúčtované a neboli v účtovnej knihe zaevidované zmenky, nedá sa vyčítať ani, že takéto zmenky v spoločnosti boli," zhrnula znalkyňa.

13:20 Do pojednávacej miestnosti prišiel aj druhý obžalovaný Pavol Rusko. Ten mal ráno poslať SMS správu svojmu obhajcovi Marekovi Parovi s tým, že mu nie je dobre.

Zdroj: Topky/Peter Korček

13:18 Znalkyňa skúmala či boli zmenky v účtovníctve. Vysvetľuje, aké metódy používala, aj k akému záveru svojím preverovaním dospela.

13:03 Obhajca Mariana Kočnera Michal Mandzák vyzval znalkyňu, aby sa spontánne vyjadrila k prejednávanej veci.

13:02 Po prestávke pokračuje pojednávanie v kauze falšovania zmeniek. Vypovedať prišla znalkyňa Lenka Balkovičová.

11:46 Výsluch znalkyne je ukončený. Hlavné pojednávanie je prerušené do 13-tej hodiny. Po prestávke bude vypovedať znalkyňa z oblasti účtovníctva Lenka Balkovičová.

11:28 "To, čo nám pani znalkyňa povedala o svojich znalostiach v oblasti zloženia atramentov, jeho veku či pier a ako prichádza k validácii, podľa môjho názoru aj hodnotenie znaleckého posudku La Porte, je podľa môjho názoru nevyhnutné vypočuť znalca La Porteho," hovorí Kočner.

11:26 Kočner sa pýta na to, aké má znalkyňa vzdelanie. "Som chemik," odpovedá.

11:25 Obžalovaný Marian Kočner sa pýta na "ostaršovanie dokumentov". Marian Lipšic otázku namieta, že na to už znalkyňa odpovedala. Otázka nie je prípustná.

11:13 "Z hľadiska osoby, ktorá má, dajme tomu, stredoškolské chemické vzdelanie, dokázala by takáto osoba, ak by mala podmienky, vytvoriť "starú" listinu?" pýta sa prokurátor Ján Šanta.

"To je bežná vec, dokázala by to hocijaká osoba. Nemusí to byť chemik, nevidím v tom problém," odpovedá znalkyňa.

11:12 Kočner si počas toho, ako svedkyni kladie otázky Daniel Lipšic, trhá papieriky. Robí tak na každom súdnom pojednávaní, prípadne si dopisuje so svojimi obhajcami, väčšinou s Marekom Parom.

11:06 Znalkyňa vypovedá, že z hľadiska technického skúmania nie je zmenka cenina, ale obyčajný papier.

11:02 Marian Kočner sa pýta, či je napodobnenina bankovky falzifikát. Zasiahne predseda senátu. "Nebudeme sa tu baviť o bankovkách," povedal sudca, pretože Marian Kočner sa už niekoľko minút pýta na bankovky. "Vráťme sa k zmenkám," dodal predseda senátu.

Zdroj: Topky/Peter Korček

11:00 Kočner chce opäť vedieť, čo znamená falšovanie dokumentov. "Spadajú tam neexistujúce dokumenty, vymyslené dokumenty, tých možností je niekoľko. Zásah, doplnenie, montáž, pozmenenie," hovorí znalkyňa.

10:58 "Zoznam metód nie je, sú videá, z ktorých sa dozviete o metódach, ktoré sú funkčné, " hovorí znalkyňa. Teraz sa pýta obžalovaný Marian Kočner.

10:57 "Tých metód je mrte," odpovedá znalkyňa na otázku Michala Mandzáka, koľko metód znaleckého skúmania existuje.

Tatiana Dugovičová Zdroj: Topky/Peter Korček

10:49 "Na základe skúmania neexistujú žiadne dôkazy, že listina bola podpísaná v roku 2000, bola podpísaná perom, ktoré bolo bežne dostupné aj pred týmto dátumom. Neexistujú dôkazy, ktoré by podporili tvrdenie, že podpisy boli vyhotovené 11. 6. 2000," číta Dugovičová znalecký posudok.

10:48 Na stoličke pre svedkov už sedí znalkyňa Tatiana Dugovičová. Tá sa vyjadruje k posudku znalcov, ako aj k posudku znalca La Porteho. Ten mal vypovedať na poslednom pojednávaní. Keďže sú však na Mariana Kočnera uvalené americké sankcie, neprišiel.

10:30 Podľa prokurátora Jána Šantu musia byť dôkazy hodnotené v súvislostiach

10:25 Počas prestávky sa vyjadril aj Tomáš Kamenec

10:20 Podľa Daniela Lipšica je záver jednoznačný

10:16 Výsluch svedkyne sa končí, nasleduje 10-minútová prestávka. Po nej bude vypovedať znalkyňa Tatiana Dugovičová z oblasti forenznej chémie.

10:07 Kočner prečítal časť posudku, v ktorom sa uvádza, že podpisy boli vyhotovené v momente. "Slovo moment u mňa znamená možno sekundy. Vieme, čo je moment. Pýtal som sa, či to bolo tak, že som sa podpísal, zmenil som podpis a podpísal sa opäť," hovorí Kočner.

09:59 "Používame mikroskopy a rôzne iné zariadenia na skúmanie podpisov. Vybavenie máme veľmi kvalitné," odpovedá znalkyňa na otázku Daniela Lipšica. K jej výpovedi sa vyjadruje Marian Kočner.

09:57 Pýta sa sudkyňa Pamela Záleská, jej otázku namieta Marek Para. "To je otázka, ktorú sa pýtal vás kolega Mandzák, ale bohužiaľ, inak sa položiť nedá," odpovedala rázne sudkyňa.

09:51 Znalkyňa hovorí, že porovnávací materiál jej bol dodaný vyšetrovateľom. Marek Para sa pýta znalkyne aj na to, či mala k dispozícii vyšetrovací spis. "Nie, nemala," odpovedala Geistová.

09:48 "Pani znalkyňa, existuje v nejakej metodike písmoznalectva výraz "moment"?" pýta sa Kočner. "Nie, ani na to neexistuje dôvod. Je to slovo, ktoré sa bežne používa v jazyku a myslím si, že všetci používatelia jazyka mu rozumejú," odpovedá znalkyňa.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:46 Znalkyňa hovorí o tom, že dva podpisy vykazujú známky toho, akoby sa Kočner snažil niečo napodobniť.

09:34 Okrem prípadu zmeniek, je Marian Kočner obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, kde tiež v týchto dňoch pokračuje hlavné pojednávanie. Kočner v zmenkovom procese vystupuje oveľa sebavedomejšie, ako ho možno vídať na súde, na ktorom sedí oproti rodinám Jána a Martiny.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:30 "Ak som to dobre pochopil, tak z vášho posudku vyplýva, že sa nedá určiť, v ktorom roku, ale dva podpisy, ktoré ste skúmali, boli podpísané v jednom momente, dá sa to takto chápať?" pýta sa Kočner. "Áno," odpovedá znalkyňa. Kočner nemá ďalšie otázky.

09:28 Svedkyne sa pýta aj Marian Kočner. "Falšovanie podpisu je snaha inej osoby vytvoriť podpis nejakého iného podpisovateľa," odpovedá znalkyňa na otázku Mariana Kočnera, čo znamená falšovanie podpisov. Znalkyňa teda tvrdí, že podpisy na zmenkách sú pravé.

09:28 Svedkyňa hovorí, že dva zo sporných podpisov na zmenkách sú zrejme vytvorené v inom čase, ako sa uvádza.

09:16 "Skúste nám povedať, ako dlho vykonávate znaleckú činnosť," vyzýva znalkyňu Michal Mandzák. "Asi 7 rokov," odpovedá Geistová Čakovská.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:14 "Úlohou znalca bolo skúmať aj časovú väzbu sporných podpisov, išlo o datovanie alebo možnosti datovania sporných podpisov," hovorí svedkyňa. Slovo má obhajoba a Michal Mandzák vyzval svedkyňu, aby sa spontánne vyjadrila.

09:12 Pred senátom sedí znalkyňa Barbora Geistová Čakovská, tá skúmala podpisy na troch zmenkách.

09:11 Marian Kočner je na pojednávaní prítomný.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Znalkyňa Geistová Čakovská. Zdroj: Topky/Peter Korček

09:10 Pavol Rusko požiadal súd o konanie v jeho neprítomnosti. Ráno poslal SMS správu svojmu obhajcovi Marekovi Parovi, že mu je nevoľno.

09:00 Pojednávanie v kauze zmenky sa blíži do finále.

Tri znalkyne by mali vypovedať vo veci podpisov, chemickej stránky atramentu zmeniek a taktiež účtovníctva Markízy. Znalkyňa z KEÚ PZ Adriana Jabconová vypovedala v kauze zmeniek začiatkom januára.

Vtedy konštatovala, že kriminalistickým skúmaním dokumentov nie je podľa jej slov možné stanoviť vek zmeniek a skúmaním neboli zistené znaky technického falšovania zmeniek. Prišla tiež k záveru, že podpisy Pavla Ruska neboli podpísané jedným ťahom.

Znalec obhajoby z oblasti chémie Gerry Laporte sa na pojednávanie v kauze zmeniek nedostavil. Neprišiel preto, lebo čaká na udelenie licencie z dôvodu platnosti amerických sankcií voči Marianovi Kočnerovi. Obhajoba navrhuje náhradný termín, prokurátor to odmietol a žiadal o čítanie jeho posudku, senát mu vyhovel.

Ďalší znalec obhajoby Milan Nouzovský sa na pojednávanie taktiež nedostavil. Obhajca obžalovaných Marek Para sa vyjadril, že došlo k nedorozumeniu o tom, kto ho má na pojednávanie zabezpečiť. Obžalovaní Kočner a Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky.

Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.