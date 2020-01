Danko a Bugár bok po boku: VIDEO Líder Mosta našepkával ako v škole a opäť sa plietol jazyk

Andrej Danko a Béla Bugár

Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita

BRATISLAVA - Včera sa odohrala pravdepodobne posledná parlamentná schôdza v tomto volebnom období a na nej bolo poriadne rušno. Mnohí predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi vytýkali artikuláciu a líder Obyčajných ľudí sa dokonca zdvihol s papierom "On je ožratý". To by ešte nič nebolo, oproti tom, že sám koaličný partner Béla Bugár mu musel našepkávať pri čítaní návrhu v pléne.