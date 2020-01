Rušno v parlamente! Posledná schôdza začala vo veľkom štýle: „On je ožratý,“ označil Matovič Danka

Po Dankovom prejave sa niektorí poslanci z opozície domnievali, že predseda parlamentu požil pred schôdzou alkoholický nápoj. Ďalšou rozbuškou bolo tvrdenie Danka, že nemá úctu voči prezidentke. Stalo sa tak po roztržke s nezaradeným poslancom Martinom Poliačikom. "Poďte so mnou na odber krvi, aby sme vedeli, či fetujete alebo nie," pridal olej do ohňa Danko.

Danko si palác bude ctiť, keď bude nezávislý a apolitický

"K pani prezidentke nemám úctu. Budem si ctiť prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal Poliačikovi po tom, ako si vymenili názory v súvislosti s neschválením procedurálneho návrhu nezaradenej poslankyne Veroniky Remišovej. Na to vystúpil líder OĽaNO Igor Matovič s transparentom, na ktorom mal šípku ukazujúcu na Andreja Danka so slovami "On je ožratý".

Zdroj: Topky/Maarty

Na Poliačikovu výčitku reagoval s tým, že voči nemu úctu nemá, ale má ju voči Remišovej. Následne šéf parlamentu vyzval nezaradeného poslanca, aby naňho v pléne nekričal a vyhlásil, že "môže ísť kričať k prezidentke do paláca".

Čaputová reagovať nebude

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa medzičasom už vyjadrila, že nevidí najmenší dôvod na tieto vyjadrenia reagovať. Uviedol to hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zdroj: Topky/Maarty ​

Danko hovorí o neskutočnej drzosti

"Toto, čo ste napísali, je neskutočná drzosť," reagoval Danko a požiadal Matoviča, aby si sadol späť na miesto a bol ticho, že z neho ide zloba. "Som šťastný, že je koniec volebného obdobia a tohto šialenca už nemusím vidieť," dodal Danko na Matovičovu adresu. "Ja chápem pána poslanca, že potrebuje popularitu a že si to užíva," povedal ešte predseda NR SR.

Zdroj: Topky/Maarty

Danko potom vyzval Matoviča, aby si sadol na svoje miesto. Matovič si síce sadol, no len pod lavicu Andreja Danka. "Pán poslanec, navrhli ste si, aby sme schválili to, že nebudeme poberať plat. Vy ste rok nechodili do práce a napriek tomu ste plat poberali," neodpustil si Danko poznámku na Matovičovu adresu, po ktorej nasledoval potlesk.

Poliačik Danka vyzval na ospravedlnenie

Poliačik jeho výrok o prezidentke označil za nepatričný a požiadal ho, aby sa zaň ospravedlnil. K výzve sa pridal aj Matovič. Dankovo vyjadrenie podľa jeho slov nie je hodné druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Poliačik avizoval pre Dankovo vyjadrenie na adresu prezidentky podanie na mandátovo-imunitný výbor.

Zdroj: Topky/Maarty

Danko si nechal na záver aj pamätný citát

"Takého človeka jak vy dám do vrecka hocikedy," odkázal Matovičovi ešte Danko počas toho, ako sa opozičný líder usádzal uz na svoje miesto. Počas uvádzania návrhu zákona Anny Zemanovej ešte Dankovi ušla jedna z jeho najnovších perál: "Vy si niekedy mýlite moju dobrosť s ľudskosťou," vyhlásil Danko v parlamente. "Veľmi dobre viete, že som iný človek, ako vy prezentujete v sociálnych médiách. Mám vás plné zuby všetkých," dodal ešte Danko a vyzval poslancov, aby sa nesmiali.

Dostál mal toho plné zuby

Opozičný poslanec a šéf OKS sa už po výrokoch Andreja Danka nezdržal a sám inicioval podnet na začatie disciplinárky voči predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi.

Ondrej Dostál (vpravo) už podal návrh na začatie disciplinárky Zdroj: Topky/Maarty

"Podal som návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi Dankovi. Za jeho hulvátske výroky, ktoré pred chvíľou predniesol v parlamente na adresu pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Niekedy, keď sa vytočím, tak aj prokrastinovať zabudnem," napísal na sociálnej sieti a zverejnil dokument.