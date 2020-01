To je ale...! Kolosálny trapas v parlamente: Danko potopil vlastnú ministerku, vraj to bola chyba

BRATISLAVA - Na včerajšej schôdzi sa malo prerokovať niekoľko desiatok bodov, nakoniec poslanci rozhodovali len o jednom. Zdá sa, že situácia je v parlamente naozaj vypätá. Andrej Danko má všetkých plné zuby a stihol si kopnúť do prezidentky. Nakoniec neprešiel jediný bod programu, zákon, ktorý do parlamentu vrátila Čaputová. Bol to návrh z dielne SNS. Danko zaň nezahlasoval. Omylom.

Predseda parlamentu mal včera naozaj zlú náladu. Poslancov mal plné zuby a plietol sa mu jazyk. Niektorí preto nadobudli dojem, že pred schôdzou si „dal do nosa“. Vrcholom, ktorý poslancov pobúril, bolo vyjadrenie neúcty voči prezidentke. Zrejme posledná schôdza parlamentu nevyšla podľa predstáv šéfa parlamentu. Na programe bol nakoniec jediný bod programu - zákon o pozemkových úpravách, ktorý do parlamentu vrátila Čaputová. Neprešiel a nezahlasoval zaň ani Danko.

Dankova technická chyba

Práve zákon o pozemkových úpravách bol dôvodom, prečo Danko zvolal mimoriadnu schôdzu. Napriek tomu koalícia nemala dosť hlasov na to, aby veto prezidentky prelomila. Koalícia sa síce viditeľne dohodla, no piati chýbajúci poslanci a Dankov omyl spravili svoje. Nestačili ani hlasy dvoch odídencov z ĽSNS a nezaradeného poslanca Rastislava Holúbeka. Zákon z dielne Gabriely Matečnej nezískal dostatočnú podporu, Danko svoj omyl vysvetľoval zlyhaním techniky.

Zdroj: Topky/Maarty

Šéf parlamentu povedal, že išlo o technickú chybu, pre ktorú systém vykázal, že za návrh nehlasoval. „Ja mám novú náhradnú kartu, takže sa ospravedlňujem, aj som to dal do záznamu,“ vysvetlil. Dodal však, že aj keby sa chyba nestala, v parlamente by nebol dostatok hlasov na prelomenie veta. „Je mi ľúto, že nebolo dostatočné množstvo hlasov na to, aby sme to veto prelomili,“ uviedol.

Prezidentka nemala dôvod vetovať zákon

Ani ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá novelu zákona predkladala, nebola nadšená, že napokon neprešla. Poznamenala, že ak bude mať SNS v budúcnosti možnosť, opätovne predloží tento zákon do parlamentu. „Tie dôvody, pre ktoré prezidentka vetovala tento zákon, nie sú také, pre ktoré ich vetovať mala,“ skonštatovala Matečná v utorok na tlačovej konferencii po hlasovaní v parlamente. Dodala, že je to aj názor odborných inštitúcií.

Zdroj: Topky/Maarty

Tým, že sa neprijala novela zákona, sa podľa jej slov možno predĺžia niektoré procesy. Novela bola podľa nej vyvážená. Argumenty opozičných poslancov o nadraďovaní užívateľského práva nad vlastníckym boli podľa nej nepravdivé. „Už raz Ústavný súd rozhodol o tom, že vlastník v celom tom procese pozemkových úprav sa môže a má domôcť týchto svojich vlastníckych práv. Vôbec sme to právo neobmedzili,“ zdôraznila.

Parlament v utorok neprelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri novele zákona o pozemkových úpravách, ktorá mala prispieť k odstráneniu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov. Novelu, ktorú predložilo do parlamentu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tak plénum opätovne neschválilo. Za prijatie novely bolo 71 poslancov zo 131 prítomných, proti bolo 59 a nezdržal sa nikto. Na prelomenie veta je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov.

Kopanec do Čaputovej: Nemám voči nej úctu!

Danko však včera v parlamente šokoval ešte pred hlasovaním. Po nezhode s Martinom Poliačikom vyhlásil, že nemá úctu voči prezidentke Zuzane Čaputovej. „K pani prezidentke nemám úctu. Budem si ctiť prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy,“ povedal Poliačikovi po tom, ako si vymenili názory v súvislosti s neschválením procedurálneho návrhu nezaradenej poslankyne Veroniky Remišovej. Nato vystúpil líder OĽaNO Igor Matovič s transparentom, na ktorom mal šípku ukazujúcu na Andreja Danka, so slovami „On je ožratý“.

Zdroj: Topky/Maarty

„Toto, čo ste napísali, je neskutočná drzosť,“ reagoval Danko a požiadal Matoviča, aby si sadol späť na miesto a bol ticho, že z neho ide zloba. „Som šťastný, že je koniec volebného obdobia a tohto šialenca už nemusím vidieť,“ dodal na Matovičovu adresu. Na Poliačikovu výčitku reagoval s tým, že voči nemu úctu nemá, ale má ju voči Remišovej. Následne šéf parlamentu vyzval nezaradeného poslanca, aby naňho v pléne nekričal a vyhlásil, že "môže ísť kričať k prezidentke do paláca". Prezidentka podľa slov svojho hovorcu Martina Strižinca nevidí najmenší dôvod na tieto vyjadrenia reagovať.

Takéto výroky nie sú hodné šéfa parlamentu

Poliačik jeho výrok o prezidentke označil za nepatričný a požiadal ho, aby sa zaň ospravedlnil. K výzve sa pridal aj Matovič. Dankovo vyjadrenie podľa jeho slov nie je hodné druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Poliačik avizoval pre Dankovo vyjadrenie na adresu prezidentky podanie na mandátovo-imunitný výbor. Nakoniec podal do podateľne návrh na disciplinárne konanie proti predsedovi parlamentu poslanec zo SaS Ondrej Dostál.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

„Tajne dúfam, že keď pán Danko vytriezvie, tak sa ospravedlní aj bez toho, aby ho na to musel vyzvať mandátový a imunitný výbor,“ podotkol Dostál. Podľa vlastných slov očakáva, že sa bude mandátový a imunitný výbor podnetom zaoberať. Vysvetlil, že výbor by ho mal najskôr vyzvať na ospravedlnenie sa. Ak tak neurobí, môže dostať pokutu.

Dankovo (ne)ospravedlnenie

Danko nakoniec zaslal tlačovú správu, v ktorej sa síce ospravedlnil, ale zdôraznil, že ide len o prezidentský palác. Viac kritizoval fakt, že prezidentka vrátila zákon a hovoril o predvolebnej kampani. „Úrad prezidenta by mal byť apolitický a nemal by nadŕžať žiadnej politickej strane. Rovnako tak by nemali pracovníci tejto inštitúcie posielať mediálne odkazy Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá je nezávislým ústavodarným orgánom,“ uviedol v stanovisku.

Zdroj: Topky/Maarty

„Je veľmi nešťastné, ak niekto verejne vyhlasuje, že niekoho nevymenuje, alebo ak spochybňuje nezávislosť Národnej rady SR. Rešpektujem funkciu aj úrad prezidentky. S čím však mám problém, je to, pokiaľ sa nespráva apoliticky. Je na mieste uvážiť či vyjadrenia niektorých pracovníkov tejto inštitúcie v rozprúdenej politickej kampani pôsobia šťastne a či nenahrávajú niektorým politickým subjektom, čoho sme dnes, žiaľ, svedkom,“ povedal predseda SNS a NR SR Andrej Danko.

Nech sa mi ospravedlní za svoje statusy!

Okrem toho sa Danko vyjadril aj pred novinármi. Opäť však nepadlo ospravedlnenie za vyjadrenie neúcty voči hlave štátu. Práve naopak, ospravedlnenie žiadal šéf parlamentu. Tvrdil, že prezidentka sa k nemu správala znevažujúco ešte predtým, ako nastúpila do úradu. „Nech sa mi prezidentka ospravedlní za svoje statusy na Facebooku ako osoba. Čo sa týka úradu, mám úctu k prezidentskému úradu. Prezidentskému úradu sa vždy ospravedlním,“ skonštatoval.

Podľa vlastných slov ho mrzia vyjadrenia a odkazy prezidentkiných poradcov smerom k parlamentu. „Nerobte zo mňa človeka, ktorý sa nevie správať,“ poznamenal. Zdôraznil, že prezidentka je prezidentkou pre všetkých ľudí a prezidentský úrad by žiadna strana nemala zneužívať. „Najväčšou výzvou pre prezidentku bude, ak sa zbaví konečne závislosti na ľuďoch, ako je Poliačik,“ poznamenal.