Kotlebovci pohoreli: Zhromaždenie v Levoči museli zrušiť! VIDEO Prišli stovky demonštrantov

Kotlebovcom nevyšlo ďalšie zhromaždenie. Líder koalície PS/SPOLU už predtým avizoval, že sa zhromaždenia zúčastnia. Na akcii s názvom „Postavme sa proti nenávisti a extrémizmu v Levoči“ sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Milan Mazurek nakoniec oznámil, že sa zhromaždenie ruší.

Kotlebovci zrušili zhromaždenie

Truban na to okamžite reagoval na sociálnej sieti. „V Levoči prišlo proti kotlebovcom protestovať toľko ľudí, že radšej zrušili celú akciu. Slovensko po informáciach o ich náraste nezostalo paralyzované. Naopak, slušní ľudia sa spájajú a neboja sa postaviť za svoje hodnoty,“ uviedol na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

„Videli sme to pred týždňom v Sabinove a Košiciach a dnes v Levoči. Treba sa im postaviť, má to zmysel a funguje to! Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa dnes prišli do Levoče postaviť za správnu vec. Bolo nám cťou vás za PS/SPOLU prísť podporiť. Prídeme aj na budúce, aj do ďalších miest. Spoločne to dáme,“ dodal.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Milan Mazurek na proteste uviedol, že dôvodom je bezpečnosť. Prívrženci Kotlebu boli vo viditeľnej menšine. Kým antifašistických demonštrantov bolo na námesti vyše 600, kotlebovcov bolo niekoľko desiatok. Kotlebovci chodia po mestách šíriť nenávistné myšlienky.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Do posledných zhromaždení sa však zapojila aj opozícia a ďalší demonštranti. Prekvapenie ich čakalo v Košiciach. Ľudia sa zmobilizovali a vypískali ich.