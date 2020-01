Prezidentka poznamenala, že je dôležité zastaviť odlev študentov do zahraničia

BRATISLAVA – Spomaliť a zastaviť odlev slovenských študentov do zahraničia. To je jedna z dôležitých úloh, ktorou sa bude musieť Slovensko v najbližšom čase zaoberať. V piatok počas novoročného prijatia členov Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied (SAV) to vo svojom príhovore uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Problém nespočíva v tom, že študenti odchádzajú na kratší alebo dlhší pobyt do zahraničia, lebo ten môže byť pre nich v mnohých oblastiach prínosný. Problémom je, že len malá časť z nich sa na Slovensko potom vráti," povedala prezidentka. Podľa nej je len jeden spôsob, ako sa dá tento trend zvrátiť. "Naše vedecké talenty potrebujú možnosť získať nielen kvalitné vzdelanie, ale aj perspektívu vedeckej sebarealizácie doma, aby nikam nemuseli odchádzať," povedala. Ako dodala, je nevyhnutné, aby vznikali centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti v oveľa väčšej miere ako doteraz.

Potrebu zabrániť odlevu slovenských študentov do zahraničia, najmä do Českej republiky, zdôraznil vo svojom príhovore aj prezident SRK Rudolf Kropil. "Slovensko potrebuje, aby sa naši vzdelaní absolventi na Slovensko vrátili," povedal. Ako ďalej konštatoval, vysoké školy čakajú na moderný a komplexne poňatý zákon o vysokých školách, ktorý podporí flexibilné riadenie vysokých škôl na Slovensku. Poznamenal, že nedávno sa upravil zákon o kvalite, ktorý rieši vznik Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Podľa Kropila by vysoké školy uvítali aj efektívnejšie využívanie štrukturálnych fondov pre rozvíjanie infraštruktúry vysokých škôl.

Prezidentka poznamenala, že vlani sa uskutočnil prieskum verejnej mienky, podľa ktorého si až 90 percent opýtaných ľudí myslí, že veda je nesmierne dôležitá pre rozvoj a prosperitu celej spoločnosti. "Drvivá väčšina našej spoločnosti si uvedomuje, že keď chceme naďalej patriť k úspešným a prosperujúcim krajinám sveta, musíme do vzdelania, výchovy a vedy investovať nielen dostatok prostriedkov, ale urobiť z rozvoja vedy a vzdelanosti prioritu SR," povedala prezidentka. Doplnila, že na Slovensku je síce množstvo odborov, ktoré sa dajú na univerzitách študovať, ale "kvantitatívne ukazovatele nemôže nahradiť žiadanú a vo svete oceňovanú kvalitu".

Prestíž vedy

"SR naliehavo potrebuje, aby sa vysoké školy a univerzity stali miestom, kde sa bude novým, efektívnejším spôsobom zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál našej vlasti," povedala hlava štátu. Prezidentka by privítala, keby akademické prostredie bolo príkladom pre ostatné oblasti verejného života. Prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby sa prestíž vedy a spoločenské uznanie pre vedcov zvyšovalo.

Predseda SAV Pavol Šajgalík uviedol, že vysoké školy a univerzity často vychovávajú odborníkov pre prítomnosť, pretože nastupujú hneď do praxe. "Veda, ktorú robíme dnes na univerzitách alebo na akadémii, je skôr pre budúcnosť. Preto si dovolím povedať, že krajina, ktorá nemá kvalitné vzdelávanie, nemá prítomnosť, a krajina, ktorá nepodporuje dobrú vedu, nemá dobrú budúcnosť," povedal. Ako dodal, na tomto diele by mali participovať predstavitelia SAV a SRK. Poznamenal, že nové funkčné obdobie by mala aj výkonná moc poňať ako výzvu.