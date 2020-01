Čaputová a jej predchodcovia na obede, samé perly! VIDEO Kiska sa priznal k trapasu

Čaputová bola rada, že pozvanie na dnešný novoročný obed prijali všetci pozvaní. Medzi prezidentmi panovala dobrá nálada a nechýbal ani smiech. Rozprávali sa o histórii, o aktuálnej politickej situácii, ale aj o zahraničnej politike. Čo to prezradili o dianí na obede a prezidentke aj o ich súčasných aktivitách. Vyjadrili sa aj k tomu, či by na jej mieste poverili stranu ĽSNS v prípade jej úspechu možnosťou zostaviť vládu.

Schuster mal hody, Kiska prezradil trapas

„Je mi cťou, že prijali pozvanie a som rada, že som mohla nadviazať na tradíciu novoročných spoločných obedov. Bolo to veľmi plodné a zaujímavé rozprávanie,“ povedala Čaputová s tým, že sa rozprávali o aktuálnej politickej situácii, o postavení Slovenska v medzinárodnom kontexte, ale aj o histórii či o tom, čo teraz exprezidenti robia. Prezidentka verí, že sa stretnú takto aj o rok.

Pri otázke na zostavovanie obedového menu sa všetci štyria pousmiali. Čaputová verí, že boli exprezidenti spokojní. „Menu som vyberala s kolegami a snažili sme sa vyhnúť tomu, čo nemajú prezidenti radi a na čo sú alergickí. Dúfam, že sa nám podarilo trafiť to najlepšie,“ uviedla prezidentka. Schuster bol s obedom naozaj spokojný.

„Na môj vkus bol perfektný. Neboli ryby, nebola divina. Takže ja som dnes mal hody,“ povedal. Na obed mali prezidenti bravčovú panenku. Kiska vzápätí na to priznal, že v minulosti na takomto obede spravil chybu. „Počas posledného obeda sme spravili chybu, dali sme na menu divinu,“ uviedol. Schuster hneď zareagoval. „To nebola chyba, lebo ja som schudol,“ na čo sa všetci prezidenti zasmiali.

Volebný systém treba zmeniť

Kiska povedal, že obed bol výborný a plodná bola aj debata. „O extrémistoch, bavili sme sa o volebnom systéme. Som rád, že páni prezidenti zdieľajú môj názor, aký by mal byť volebný systém u nás, že by mali byť volebné obvody rozdelene na tri plus Bratislava,“ povedal Kiska. „Máme výhodu, že sme to poznali, niektoré staré štruktúry poznali, že boli tri kraje a Bratislava,“ uviedol Schuster.

„Je len jedna stará štruktúra,“ zapojil sa Gašparovič. „Pardón, ty si nová. Ja som nemyslel teba. Ja sa hrdo hlásim aj k tej starej štruktúre,“ povedal Schuster a opäť sa zasmiali. Zdá sa, že na obede bývalých hláv štátu bolo naozaj veselo. „Osvedčilo sa to a treba sa k tomu vrátiť,“ pokračoval Schuster. „Celý problém na Slovensku je vo volebnom systéme. Preto volíme to, čo volíme a je taká situácia. Len nikto to nechce zmeniť, lebo je dobré byť politickým lídrom, ktorý si diktuje, kto bude poslancom,“ uviedol. „Bolo by to treba otočiť, ľudia si budú vyberať, strana ponúkne. K tomu sa zatiaľ nemajú, lebo by lídri už neboli lídrami.“

Gašparovič roky nesúhlasil so štruktúrou ôsmich krajov. „Vždy som zastával filozofiu troch krajov plus Bratislava a boli by aj volebnými. Myslím si, že nás k tomu donúti aj realita, ktorá je teraz, že budeme musieť tieto kraje zostručniť, Je dobré, že aj strana bývalého prezidenta to má vo svojom programe. Len nesúhlasil som s jeho názorom, lebo tento názor je môj, takže on súhlasil so mnou,“ uviedol Gašparovič a Kiska sa zasmial.

S Kotlebom by som rokovala kvôli voličom

Všetci štyria sa vyjadrili aj k možnosti, že by mohol vládu zostavovať Marian Kotleba. Podľa posledných prieskumov sa totiž držia na druhom mieste a objavili sa aj názory, že by dokonca ĽSNS mohla voľby vyhrať. Prezidenti odpovedali, či by v tomto prípade poverili ĽSNS možnsťou zostaviť vládu.

„V prípade, ak by táto strana vo voľbách zvíťazila, vstúpila by som do rokovania s predstaviteľom tejto strany z dôvodu rešpektu vôle voličov. Čo však neznamená, že by táto strana bola schopná zostaviť vládu a že by som takúto vládu menovala, pretože druhým predpokladom je väčšina v parlamente, a to si musíme počkať na výsledky volieb,“ povedala Čaputová.

Exprezidenti veria, že fašisti nevyhrajú

Exprezidenti SR veria, že fašisti nevyhrajú nadchádzajúce parlamentné voľby. Ak by ĽSNS napokon zvíťazila, bývalý prezident Rudolf Schuster by zo slušnosti dal lídrovi strany poverenie zložiť vládu. Exprezidenti Ivan Gašparovič a Andrej Kiska by ĽSNS zrejme zostavením vlády nepoverili. Ako prvý prišiel na obed Rudolf Schuster.

„Aj Mečiar vyhral voľby, ale vedeli sme, že nezostaví vládu, pretože už bola pripravená iná vláda, ktorá mala väčšinu v parlamentne. Možno zo slušnosti by som im dal poverenie, ale oni určite nezostavia vládu, aj keby vyhrali voľby. To by bolo pre Slovensko veľmi zlé,“ uviedol Schuster ešte pred obedom. Podľa neho je smutné, že spoločnosť dospela do takého štádia. „Nepochopím ľudí, kde fašisti vraždili, že v takej obci fašisti vyhrali voľby.“ Sám Schuster vie, čo fašizmus bol, zažil ho ako dieťa. „Viem, ako fašizmus nenápadne začal a kam to dotiahli. Aj s Hitlera si robili srandu a vidíte,“ dodal.

Občana musíme rešpektovať

Gašparovič takisto neverí, že ĽSNS vyhrá voľby. „Ale keď získajú podstatné percento, treba s nimi vážne počítať v politike. Treba však hľadať spôsob, ako nadviazať určitú komunikáciu, ktorá nebude problém pre Slovensko v zahraničnej politike, ani v domácej. Nedá sa nič robiť, občana musíme rešpektovať,“ povedal Gašparovič.

„Prezident nemá povinnosť zo zákona vymenovať predsedu, alebo toho, kto voľby vyhrá. Bude to problém, lebo občania sú tí, ktorí rozhodujú. Zrejme by som ťažko rozhodol, keby som mal vymenovať víťaza tejto strany, asi by som ho nepoveril. Otázka je potom, či sa nájde strana alebo strany, ktoré budú schopné vytvoriť koalíciu a mať väčšinu v parlamente. Myslím, že po týchto voľbách to bude dosť ťažké,“ dodal.

Fašisti nevyhrajú, tvrdí Kiska

Kiska je takisto presvedčený, že aj teraz Slovensko zaberie. „Verím, že príde dostatok ľudí a fašisti určite nebudú víťazmi volieb. O tom som presvedčený,“ uviedol pred obedom. „V prvom rade máme ústavné tradície, že vždy dostáva poverenie víťaz. Možno mi to neprináleží, ale v tomto prípade by som si ja sadol so všetkými predstaviteľmi politických strán a možnosť zostaviť vládu by som dal normálnej demokratickej strane, určite nie fašistom,“ dodal.