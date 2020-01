Transformácia hornej Nitry je jedným z najdôležitejších projektov, povedala Čaputová

Zuzana Čaputová

TRENČÍN - Transformácia regiónu hornej Nitry je jedným z najdôležitejších projektov do budúcnosti, úzko súvisí so záväzkami Slovenska znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Po stretnutí s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom to vo štvrtok povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.