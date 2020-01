PRÁVE TERAZ V Bratislave nefungujú električky 3 a 9

"Posádky dispečingu informujú o výluke na zastávkach Blumentál, Vysoká a Poštová. Informácie sú taktiež na zastávkových tabuliach a cestujúcich vo vozidlách informujú takisto vodiči dotknutých liniek," poznamenal Michlík s tým, že problém by mal byť do štvrtkového (16. 1.) rána odstránený.

Linka 3 premáva v smere do Petržalky cez Vazovovu ulicu. Nezastavuje na zastávke Blumentál, ale na Vazovovej ulici a na Špitálskej na Americkom námestí. Linka 9 pokračuje v smere do Karlovej Vsi od Trnavského mýta po Krížnej, Špitálskej a cez Námestie SNP. Na dopravu po Radlinského a Obchodnej ulici by mali cestujúci využiť električkovú linku 1 premávajúcu z hlavnej stanice na Námestie Ľ. Štúra.