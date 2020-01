Sobota bude zamračená, očakávajte aj prehánky: Cesty sú zjazdné, niekde natrafíte aj na sneh

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 0 až do 5 stupňov Celzia, na juhozápade a v oblasti Hontu miestami okolo 7 stupňov.

Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -3 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe a severe krajiny miestami severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), ktorý bude k večeru slabnúť.

Cez našu oblasť postupuje ďalej na juhovýchod studený front. Za ním sa v chladnejšom vzduchu rozšíri od juhozápadu do strednej Európy tlaková výš, uvádza sa oficiálnej stránke SHMÚ.

V hornatých oblastiach je na cestách sneh

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy. Ich povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm. Zľadovatený sneh sa nachádza na cestách Dedinky - Ostrá Skala (I/67), Dobšiná - Palcmanská Maša (II/535 ), Skalka – Kremnica (II/578), Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie (II/549) , Stakčín - Ulič (II/558) a na cestách III. triedy v obvodoch Liptovský Mikuláš a Stakčín.

Horské priechody na území Slovenska sú taktiež zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem horských priechodov Herlianske Sedlo, Donovaly, Dobšiná, Súľová, Vrchslatina, kde sa na vozovke nachádza miestami kašovitý až utlačený sneh do 2 cm. Zľadovatený sneh do 2 cm sa nachádza na vozovke horských priechodov Huty a Zbojská.

Slovenskej správy ciest upozorňuje vodičov na poľadovicu na úsekoch ciest Beluja-Veľký Krtíš – Pôtor (I/75), Ryžovisko - Veľký Krtíš - Dačov (II/527) a na cestách III. triedy v okolí Veľkého Krtíša. Na ceste Skalka - Kremnica (II/578) je nutné použiť snehové reťaze.

Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Čebovce, Slovenské Kľačany, Nižná Šebastová, Veľký Krtíš a do 100 m v lokalitách Sereď, Moldava nad Bodvou, Kremnička, Vlčkovce, Korytné, Ďurďošík, Zálužie, Košice, Šibeník, Stráže, Sekule, Senec, Dunajská Streda, Malacky, Štós , Jablonov, Galanta a Michalovce.

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo v okrese Žilina aj Prievidza je od 1. novembra 2019 uzavretá pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Horskí záchranári upozorňujú na zľadovatený sneh a popadané stromy

Vysoké Tatry

Snehová pokrývka je tvrdá a zľadovatená, hrozí veľké riziko pošmyknutia sa. Vo vyšších polohách (nad 2000 m n. m.) je od 30 do 120 cm snehu. Turistický chodník z Hrebienka smerom na Sliezsky dom je po víchrici ťažko priechodný kvôli popadaným stromom. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. O 16:00 sa začína stmievať.

Nízke Tatry

Snehová pokrývka je tvrdá a zľadovatená, hrozí veľké riziko pošmyknutia sa. Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Upozorňujeme lyžiarov, že pre polom je nepriechodná trasa z Lukového kotla (v pásme lesa) smerom na Vyhliadku.

Západné Tatry

Snehová pokrývka je tvrdá a zľadovatená, hrozí veľké riziko pošmyknutia sa. V najvyšších polohách je 30 - 120 cm snehu. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený.

Malá Fatra

Snehová pokrývka je tvrdá a zľadovatená, hrozí veľké riziko pošmyknutia sa. Vo vyšších polohách je od 20 do 60 cm snehu. Sneh je nerovnomerne rozložený, náveterné strany sú vyfúkané do podkladu. Podmienky na skialpinizmus sú obmedzené. Pri pohybe po hrebeni odporúčame stúpacie železá (mačky) a paličky. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva. Z dôvodu bezpečnosti je uzatvorený žltý chodník z Medziholia na Chrbát Stohu - tzv. Stohová skratka.

Veľká Fatra

Snehová pokrývka je tvrdá a zľadovatená, hrozí veľké riziko pošmyknutia sa. V pohorí je do 40 cm snehu, predovšetkým na južných, juhovýchodných a východných svahoch. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Zvýšte opatrnosť. Odporúčame používať paličky. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:00 hodine sa začína stmievať.

Lučanská Malá Fatra

Snehová pokrývka je tvrdá a zľadovatená, hrozí veľké riziko pošmyknutia sa. V pohorí je do 30 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Odporúčame používať paličky. Ferata je namrznutá - stupy aj istiace lano. Vzhľadom na uvedené zvýšte opatrnosť. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:00 hodine sa začína stmievať.

Slovenský raj

Vplyvom mrznúceho dažďa je prechod roklinami technicky náročný a nebezpečný, je potrebné rátať so súvislými šmykľavými úsekmi a ľadovou glazúrou na technických zariadeniach. Bezpečný pohyb je možný iba s použitím turistických mačiek. Podvečer vplyvom očakávaného ochladenia snehová pokrývka stvrdne a zľadovatenie. Bude hroziť riziko pošmyknutia sa. Prielom Hornádu je schodný iba po turistickom chodníku na mačkách. Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.

Stredné Beskydy

Podvečer vplyvom očakávaného ochladenia snehová pokrývka stvrdne a zľadovatenie. Bude hroziť riziko pošmyknutia sa. V pohorí sa nachádza od 30 do 130 cm snehu. Pohyb v hlbokom snehu je náročný. Odporúčame použiť paličky a snežnice.

Kysuce - Oščadnica

V pohoriach je súvislá snehová pokrývka 20 - 80 cm, nový sneh je nerovnomerne previaty na záveterných stranách, môžu sa tvoriť záveje, odporúčame použiť turistické paličky / snežnice. Podmienky na lyžiarsku turistiku na Veľkej Rači sú dobré. Pozor, stmieva sa už po 16:00 hodine.

Kremnica - Skalka

Podvečer vplyvom očakávaného ochladenia snehová pokrývka stvrdne a zľadovatenie. Bude hroziť riziko pošmyknutia sa. V Kremnických vrchoch sa nachádza súvislá snehová pokrývka do 20 cm. Od 1. januára do 30. apríla sú všetky ferratové cesty, vrátane visutého mosta, uzavreté z dôvodu ochrany prírody a krajiny.