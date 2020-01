Opatrnosti nikdy nie je dosť: Na cestách sa tvorí poľadovica, situáciu komplikuje aj hmla

Na cestách III. triedy v obvode Lučatín je poľadovica. "V obvodoch Bratislava, Senec, Sečovce, Medzilaborce, Humenné a Trebišov sa vyskytuje mrznúce mrholenie," uvádza SSC.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Myjava, Liptovské Matiašovce a Kremnica. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Banská Štiavnica, Lučatín, Iliašovce, Šturec, a Švábovská stráň. Pre snehové prehánky je dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Sedlo Besník.

Zdroj: TASR - Pavol Ďurčo

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov.

Horské priechody sú zjazdné

Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvodoch Liptovský Mikuláš a Stakčín.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo a Vrchslatina, kde sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov je HP Huty. Na HP Zbojská je poľadovica.