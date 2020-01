Situácia po včerajšej poľadovici sa postupne upokojuje: TOTO nás čaká v najbližších dňoch

BRATISLAVA - Na Slovensku dnes možno očakávať oblačné až zamračené počasie. Miestami sa vyskytnú hmly a zmenšená oblačnosť, a to najmä v západnej polovici a v horských oblastiach. Výnimočne sa môžu tvoriť slabé zrážky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.

Dopoludnia sa na strednom a východnom Slovensku môže miestami tvoriť poľadovica. „Najvyššia denná teplota dosiahne -1 až 3°C, v stredných polohách a pri zmenšenej oblačnosti miestami aj inde okolo 5 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m bude okolo 5 °C. Bezvetrie alebo slabý, dopoludnia na juhozápade a východe miestami juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 5 až 20 km/h,“ uvádza SHMÚ. Predpokladané množstvo zrážok je do 0,5 mm.

Až do odvolania stále platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou v Ružomberku. SHMÚ upozorňuje na smogovú situáciu aj v Krompachoch, pre Martin a Vrútky upozornenie odvolali.

Cesty v Košickom kraji sú zjazdné, pre blokádu dopravu odklonia

Situácia na cestách v celom Košickom kraji sa po štvrtkovej rozsiahlej poľadovici (9. 1.) mierne upokojila. Uviedla to hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Podľa jej slov neevidujú žiadne kritické úseky a prejazdné sú aj horské priechody v kraji. Pre blokády autodopravcov sú naplánované obchádzky.

„Správa ciest KSK naďalej intenzívne zasahovala počas celej noci. Celkovo cestári zrealizovali 84 výjazdov, z toho najviac na východe kraja v okrese Trebišov, kde do terénu vyrazili 21-krát. Cesty sa počas noci opakovane posypali chemicky, ako aj posypovým kamenivom,“ povedala s tým, že do terénu vyslali všetky dostupné posypové vozidlá.

Ako pripomenula, z dôvodu piatkovej blokády autodopravcov na vjazde do Košíc v smere z Rožňavy cez Šacu sú naplánované obchádzky. „Odklon dopravy v smere do Košíc je zabezpečený v Moldave nad Bodvou cez Jasov a Malú Idu. Blokáda potrvá počas celého dňa od 8.00 h do 20.00 h,“ spresnila Terezková.

V Humennom počas poľadovice použili 66 ton posypovej soli

V rámci zimnej údržby použili Technické služby (TS) mesta Humenné pre poľadovicu vo štvrtok (9. 1.) 66 ton posypovej soli. Ako potvrdil riaditeľ TS Milan Kuruc, posypové vozidlá ošetrili počas dňa a noci mestské komunikácie štyrikrát. S údržbou chodníkov a 46 kilometrov mestských ciest začali podľa jeho slov o 3.30 h. Do 15.00 h použili tri posypové vozidlá počas troch výjazdov 60 ton posypovej soli, ďalších šesť počas podvečernej a nočnej údržby.

Ako uviedol, aj napriek nepretržitej údržbe sa TS stretli s kritikou zo strany obyvateľov. "Ospravedlňujem sa občanom mesta, že sa nám nedarilo naplniť ich očakávania. Musia však pochopiť, že máme prioritné úseky, ktorým musíme venovať zvýšenú pozornosť," povedal. Ako dodal, sú nimi kopcovité ulice na Poľane a Majakovského ulica, ako aj nástupištia autobusových zastávok a tiež okolia materských a základných škôl. Ďalšiu údržbu mestských komunikácií budú TS počas víkendu vykonávať v závislosti od počasia.