Banskobystrický okresný súd rozhodol: Kúpele Brusno sa majú predať

„Správca je povinný odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú. O výsledku ponukového konania je správca povinný bezodkladne informovať súd,“ uvádza sa v súdnom rozhodnutí ešte z polovice decembra minulého roka. Správca konkurznej podstaty, spoločnosť I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, tvrdí, že zatiaľ žiadne záväzné ponuky na spoločnosť Kúpele Brusno neeviduje. „Predpokladáme, že speňažovanie podniku sa spustí v čo najkratšom čase. Avšak to, kedy dôjde ku skutočnému predaju podniku v súčasnosti nie je možné predvídať,“ uviedla Hajnalka Zöld z I & R Konkurzy a reštrukturalizácie.

Súčasťou predávaného majetku spoločnosti sú pozemky a nehnuteľnosti, vrátanie Liečebného domu Poľana, hnuteľné veci a pohľadávky. Problémom ohrozujúcim samotné fungovanie Kúpeľov Brusno je však ich vybavenie, ktoré si prenajímali od spoločnosti Eastern Investment Comapy (EIC) a ktorá od začiatku roka 2020 tieto nájomné zmluvy po vzájomných sporoch o výšku nájmu či samotné vlastníctvo majetku vypovedala. Podnik však na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky funguje naďalej a využíva aj spomínané vybavenie Liečebného domu Poľana.

Správca konkurznej podstaty sa pritom odvoláva na súdne rozhodnutie, ktorým banskobystrický okresný súd zakázal spoločnosti EIC so spomínaným majetkom nakladať. „Vo vzťahu k hnuteľnému majetku, o ktorom prenajímateľ EIC tvrdí, že je jeho vlastníkom, bolo Okresným súdom Banská Bystrica na návrh správcu vydané voči EIC neodkladné opatrenie, ktorým súd zakázal EIC akýmkoľvek spôsobom nakladať s hnuteľným majetkom,“ uviedla Hajnalka Zöld s tým, že predmetné uznesenie súdu je od 2. januára 2020, kedy bolo doručené EIC, vykonateľné.

Šéf kúpeľov Štefan Hrčka však právo spoločnosti nakladať s prenajímaným vybavením kúpeľov spochybňuje a naznačuje, že kúpeľom hrozí strata licencie. Spomínané uznesenie súdu totiž podľa neho neznamená, že kúpele môžu naďalej majetok bez problémov využívať. „Menované uznesenie síce zakazuje nakladanie s hnuteľným majetkom spoločnosti EIC, ale nijakým spôsobom neprikazuje uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke,“ uviedol Hrčka vo vyhlásení, ktoré zaslala spoločnosť médiám s tým, že Kúpele Brusno tak majú uznesenie, na základe ktorého majú vo svojej nehnuteľnosti hnuteľný majetok, ale nemajú oprávnenie ho využívať. „Respektíve pokiaľ ho využívajú, tak protizákonne,“ dodal.

Predseda predstavenstva Kúpeľov Brusno Štefan Hrčka pritom tvrdí, že celej situácii sa dalo predísť, keby sa správca konkurznej podstaty dohodol na pokračovaní nájmu vybavenia kúpeľov so spoločnosťou EIC. Teda s firmou, ktorú ešte do októbra 2014 vlastnili Kúpele Brusno a jej konateľom bol až do augusta 2017 samotný Hrčka. Hovorí pritom, že nie je jeho úmyslom poškodiť spoločnosť Kúpele Brusno. „Na druhej strane je však mojou povinnosťou poukázať na protiprávne konanie a dať možnosť pacientom slobodne sa rozhodnúť, kde sa budú liečiť a neohrozovať mlčaním ich zdravie,“ uviedol Hrčka vo vyhlásení.