Poľadovica spôsobila dopravné peklo: FOTO Obrovské kolóny na D1, polícia uzatvorí diaľnicu

BRATISLAVA – Slovenské cesty pokryl ľad. Tvoria sa kolóny, vodiči hlásia zdržania. Diaľnica D1 v smere do Bratislavy je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, pričom od 11:00 do 12:00 bude uzatvorená z dôvodu odstraňovania dopravnej nehody úžitkového vozidla a dvoch kamiónov, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred polnocou.

Polícia na svojej sociálnej sieti varuje, že poľadovica je takmer na celom Slovensku. V tomto súvise prináša zopár rád, ako jazdiť pri poľadovici na cestách.

Pomaly ďalej zájdete, v prípade šmyku vám nižšia rýchlosť nielenže dáva viac času na reakciu, ale tiež výrazne znižuje hrozbu zranenia

Pozerať sa ďalej a predvídať

Brzdiť na rovnom úseku, brzdiť by ste mali vtedy, keď sú kolesá vyrovnané, predídete tak prípadnému šmyk,

Pred ostrou zákrutou spomaľte naozaj výrazne

Nerobiť nijaké prudké pohyby

Udržiavajte si odstup, nelepte sa zbytočne na auto pred vami

10:12 V bratislavskom Starom Meste sa solia chodníky

Zamestnanci Technických služieb Starého Mesta (TSSM) od skorého rána posýpajú zľadovatené cesty a chodníky. Solí sa od Štefánikovej ulice smerom na Slavín, vrátane schodísk. „Vyhlasujeme tiež preventívny zásah na cestách a v zónach 5,6,7 (kopce),“ upresnilo TSSM.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

09:53 Kolóny a zdržanie

na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy, zdržíte sa do 10 minút

v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta zdržíte do 15 minút

v Bratislave na Hradskej, v smere od Vrakune do centra sa zdržíte 15 minút

v Bratislave na Račianskej sa v smere do mesta zdržíte 15 minút

na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca sa zdržíte 20 minút

z Čiernej Vody a z Vajnôr, v smere do Bratislavy, sa zdržíte 10 minút

medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi sa zdržíte do 20 minút

v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, zdržíte sa 20 minút

za Blatným, v smere k D1 a do Senca sa zdržíte do 30 minút

v Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy sa zdržíte 30 minút,

pred vjazdom do Čadce, v smere od Svrčinovca sa zdržíte 20 minút

pred vjazdom do Kysuckého Nového Mesta, v smere od Čadce sa zdržíte 15 minút

pred Ružomberkom, v smere z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút

pred vjazdom do Žiliny, v smere od Lietavskej Lúčky sa zdržíte 10 minút

v Košiciach na Južnom nábreží, v smere k Mostu VSS sa zdržíte minimálne 15 minút

na vjazde do Prešova, v smere od Veľkého Šariša sa zdržíte do 10 minút

09:45 Uzatvorenie diaľnice D1

Z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody bude diaľnica D1 v smere do Bratislavy v čase od 11.00 do 12.00 úplne uzatvorená. Dopravu v uvedenom úseku budú odkláňať dopravní policajti na výjazde na Senec. Obchádzkové trasy budú vedené po Starej Seneckej (cesta I/61) a cez Pezinok (cesta II/503 a II/502). Na svojej sociálnej sieti o tom informovala polícia.

09:40 Upozornenie pre vodičov

Na ceste I/63 Veľký Meder - Okoličná na Ostrove je poľadovica. Na cestách III. triedy v obvode Lučatín a Zemianska Olča je poľadovica. V obvodoch Sereď, Bratislava, Senec, Sečovce, Medzilaborce, Humenné a Trebišov sa vyskytuje mrznúce mrholenie.

Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa vyskytuje v lokalitách Myjava, Liptovské Matiášovce a Kremnica. Hmla s dohľadnosťou do 100 m sa vyskytuje v lokalitách Banská Štiavnica, Lučatín, Iliašovce, Šturec, a Švábovská stráň. Pre snehové prehánky je dohľadnosť do 100 m v lokalite Sedlo Besník.

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), HP Šútovce (cesta III/1774) a HP Veľké Pole (cesta II/512).

Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

09:35 Zjazdnosť ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hr. 1 až 3 cm. Miestami zľadovatený sneh hr. 1 až 2 sa nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvodoch Liptovský Mikuláš a Stakčín.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo a Vrchslatina, kde sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh hr. 1-2 cm. Miestami zľadovatený sneh do hr. 2 cm sa nachádza na HP Huty! Na HP Zbojská je poľadovica.

Zdroj: zjazdnost.sk

09:30 SHMÚ vydal výstrahu pred poľadovicou

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pred poľadovicou vydal prvý výstražný stupeň. Do 10:00 h nasledujúceho dňa platí pre celé Slovensko. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Podľa Zelenej vlny RTVS si vodiči postoja v kolóne v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy, kde je zdržanie približne 50 minút. So zdržaním do 30 minút musia vodiči počítať v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy. Dvadsaťminútové zdržanie je nahlásené medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, ale aj na D1 pred vjazdom do hlavného mesta, pred Prístavným mostom v smere od Senca.

Zdržanie do 15 minút hlásia vodiči v Bratislave na Ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej a na Račianskej ulici. Kolóny a zdržanie desať minút hlásia vodiči na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy a v smere z Čiernej Vody a Vajnôr do hlavného mesta. Vodiči v Bratislave a v okolí by si mali dať pozor na mrznúce mrholenie. Na viacerých miestach sa tvorí poľadovica, informuje Zelená vlna RTVS.

Na D1 smerom do Bratislavy sa tvoria kolóny

Z dôvodu dopravnej nehody je navyše diaľnica D1 v smere do Bratislavy prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Tvoria sa rozsiahle kolóny. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

V pondelok 13.1. krátko pred polnocou došlo k dopravnej nehode úžitkového vozidla a dvoch kamiónov, ktoré následne zišli do priekopy. Pri dopravnej nehode sa podľa polície nikto nezranil. "Doposiaľ sa však kamióny nepodarilo z priekopy vytiahnuť. Na mieste sa nachádzajú vozidlá odťahovej služby, ktoré sa snažia vozidlá vytiahnuť," priblížila polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Diaľnica je v súčasnosti prejazdná v jednom jazdnom pruhu. "Policajti v súčasnosti pracujú na tom, aby bola diaľnica prejazdná v dvoch jazdných pruhoch a pracovníci odťahovej služby pracovali na odtiahnutí kamiónov mimo času dopravnej špičky," poznamenala polícia. Zároveň v tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby sa uvedenému úseku dopoludnia vyhli. Dopravu v uvedenom úseku riadia dopravní policajti.